Tendances du marché de l’agriculture urbaine, opportunités, acteurs clés, croissance, analyse, perspectives et prévisions

Global Urban Agriculture Business Report comprend un chapitre sur le marché mondial et toutes les entreprises connectées dont les profils fournissent des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement, de marketing et de stratégies commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité à votre travail. Avec l’utilisateur final comme point focal, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Analyse et perspectives du marché : marché mondial de l’agriculture urbaine

Le marché de l’agriculture urbaine devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 555,94 USD. La demande croissante d’aliments haut de gamme qui n’utilisent pas de pesticides ou d’herbicides est un facteur qui accélère la croissance du marché de l’agriculture urbaine.

En tant que Carrier Ethernet, la demande croissante de services de contenu à la demande offre aux consommateurs de multiples avantages d’être fournis en tant que service, ce qui en fait un candidat idyllique pour l’un des principaux moteurs de croissance : la fourniture de contenu à la demande. Les perspectives du marché de l’agriculture urbaine pour la période de prévision de 2021 à 2028. En conséquence, la demande croissante d’une meilleure expérience utilisateur et la popularité croissante de produits tels que la visioconférence et le streaming vidéo de haute qualité contribuent davantage à la croissance de l’agriculture urbaine. marché cible.

L’article de recherche sur le marché de l’agriculture urbaine à grande échelle contient plusieurs détails qui sont très utiles pour que les lecteurs comprennent le contexte des informations présentées. Les types d’informations suivants aideront les lecteurs à savoir comment interpréter les résultats. Type de répondant : client, client potentiel ou grand public ; taille de l’échantillon : grande, petite, moyenne ; méthode de collecte des données ; période pour laquelle l’enquête a été menée ; etc.

L’agriculture urbaine fait référence à la culture de plantes à l’intérieur et à l’extérieur, à la transformation des produits et à leur distribution aux résidents locaux dans toute la ville. Cette approche agricole offre de nombreux avantages, notamment la sécurité alimentaire pour les personnes à faible revenu, un accès accru aux fruits et légumes frais, des opportunités d’emploi et de formation, et un impact environnemental réduit grâce à la réduction de l’ emballage , du stockage et du transport. Cette pratique contribue à renforcer la sécurité alimentaire urbaine, la résilience urbaine et à lutter contre le changement climatique.

L’urbanisation rapide dans le monde et la popularité croissante de l’agriculture urbaine en fournissant des produits frais et nutritifs à des prix compétitifs et à de faibles coûts de transport stimulent la croissance du marché de l’agriculture urbaine. L’adoption croissante de l’agriculture urbaine et l’augmentation de la demande d’aliments cultivés localement parmi la population en raison de multiples avantages tels que la sécurité et la transparence alimentaires, la durabilité urbaine, les facteurs de santé et de nutrition et l’éducation alimentent la croissance du marché de l’agriculture urbaine. Le taux croissant de l’agriculture urbaine, qui contribue à la création d’emplois, à la création de revenus, à la vitalité de l’économie locale et à la croissance des propriétaires de petites entreprises, et l’augmentation de l’offre d’aliments biologiques due à la propagation des maladies chroniques agissent comme des facteurs affectant le marché de l’agriculture urbaine. La demande croissante d’aliments frais de haute qualité cultivés sans l’utilisation de produits chimiques, l’épuisement des eaux souterraines et le besoin croissant de cultiver des légumes et des fruits dans des espaces restreints stimulent également le marché de l’agriculture urbaine. De plus, les aliments frais , une productivité plus élevée par rapport à l’agriculture conventionnelle et l’augmentation des investissements dans ces projets ont un impact positif sur le marché de l’agriculture urbaine. De plus, la fourniture d’infrastructures vertes, la durabilité, la planification de l’intégration du métro, les progrès technologiques et l’innovation élargissent les opportunités lucratives pour les acteurs du marché de l’agriculture urbaine au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Portée et taille du marché de l’agriculture urbaine

Le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en fonction du type d’exploitation, du milieu de culture, de l’agriculture et du type de culture. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

En fonction du type de ferme, le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en commercial, communautaire, jardin potager, entreprise et autres. Le commerce est en outre subdivisé en environnement sur site, fermé et autre.

Sur la base du milieu de culture, le marché de l’agriculture urbaine est segmenté en culture hydroponique, hydroponique et hydroponique .

Le marché de l’agriculture urbaine est divisé en agriculture intérieure et agriculture de plein champ basée sur l’agriculture.

Par type de culture, le marché agricole urbain est divisé en cultures vivrières et cultures non alimentaires. Les cultures vivrières sont subdivisées en grains et céréales, légumes et fruits. Les cultures non alimentaires sont subdivisées en herbes aromatiques, herbes médicinales et plantes ornementales.

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché de l’agriculture urbaine sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’agriculture urbaine sont UrbanFarmers, Urban Crop Solutions, SproutsIO, Sky Greens, Koninklijke Philips NV, FarmVisionAI, GrowUp Farms Ltd., Green Sense Farms Holdings, Inc., Gotham Greens, GARDEN FRESH FARMS, EVERLIGHT ELECTRONICS . CO., LTD., Upward Farms, Brooklyn Grange Farms, BrightFarms, AMHYDRO, Agrilution, Freight Farms, Inc., AeroFarms, Altius Farms, etc. Acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Attractivité du rapport sur le marché de l’agriculture urbaine: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces et les risques de développement.

Les données prévisionnelles du marché de l’agriculture urbaine aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour le micro-suivi de tous les marchés importants de l’agriculture urbaine.

Une perspective concise du marché facilitera la compréhension.

Marché de l’huile de noix Une perspective de marché compétitive aidera les joueurs à aller dans la bonne direction.

Quels avantages les études DBM offrent-elles ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir une opportunité de marché forte

Décisions clés dans la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché agricole urbain

Partie 04 : Taille du marché agricole urbain

Partie 05 : Segmentation du marché de l’agriculture urbaine par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

