Tendances du marché de la vidéo à la demande (VOD), TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée future et prévisions 2027

Le marché de la vidéo à la demande (VOD) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 22,90 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché de la vidéo à la demande (VOD) fournit des analyses et des informations sur divers marchés. facteurs attendus. Il prévaut pendant la période de prévision tout en ayant un impact sur la croissance du marché.

La vidéo à la demande (VOD) fournit du contenu en streaming ou vidéo et permet aux téléspectateurs de sélectionner et d’accéder au contenu vidéo sur des appareils d’affichage tels que des téléviseurs intelligents, des tablettes, des smartphones, des consoles de jeux, etc., au bon moment, c’est-à-dire à la demande. qui fait Les fournisseurs de VOD transmettent ce contenu via un protocole de streaming en temps réel. Ces services sont disponibles sur la télévision par câble, la télévision directe à domicile, et OTT et IPTV.

Prolifération croissante des appareils informatiques mobiles, adoption généralisée de la flexibilité et de la facilité d’utilisation pour offrir une expérience client transparente, demande croissante de smartphones compatibles Internet, tendances croissantes du fitness à domicile chez les consommateurs et nombre croissant d’événements de diffusion en direct pour éviter les grands rassemblements dans 2020 Ce sont quelques-uns des facteurs importants et significatifs qui peuvent augmenter la croissance du marché de la vidéo à la demande (VOD) au cours de la période de prévision de -2027. Pendant ce temps, la préférence pour les services de navigation en ligne par rapport aux services traditionnels augmente,

Division:

Le marché de la vidéo à la demande (VOD) est segmenté en fonction du composant, de la technologie de diffusion, de l’appareil utilisé, de l’application et du segment industriel. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès aux marchés et de déterminer les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Le marché de la vidéo à la demande (VOD) à base de composants a été segmenté en solutions et services. La solution a été segmentée en services de télévision payante, over-the-top (OTA) et Internet Protocol TV. La télévision payante est divisée en télévision par câble et télévision directe à domicile.

Basé sur la technologie de diffusion, le marché de la vidéo à la demande (VOD) a été segmenté en vidéo à la demande proche (NVOD), vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et vidéo à la demande transactionnelle (TVOD).

Le marché de la vidéo à la demande (VOD) a été segmenté en mobile, PC, tablette et TV en fonction des appareils utilisés.

Sur la base des applications, le marché de la vidéo à la demande (VOD) a été segmenté en divertissement, éducation et formation, kiosques vidéo en réseau, commerce électronique, bibliothèques numériques, etc.

La vidéo à la demande (VOD) a également été segmentée en fonction de l’industrie verticale en soins de santé, fabrication, université et gouvernement, biens de consommation et vente au détail, hôtel et tourisme, télécommunications et informatique, médias et divertissement, transport et logistique, banque et services financiers. et assurances (BFSI) et autres.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la vidéo à la demande (VOD) sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la vidéo à la demande (VOD) sont Amazon Web Services, Inc. Google; Apple Inc.; Cisco ; Home Box Office, Inc. ; Hulu, LLC ; fandango; Groupe Indiflix Inc. ; Comcast ; Akamai Technologies ; Huawei ; Fujitsu Network Communications Inc. ; Lien Siècle.; Roku Corporation ; Film LLC ; Vubiquity, Inc. ; Facebook; Microsoft ; Rakuten, Inc. ; Sony Pictures Digital Productions Inc. ; Bitmovin Inc ; CBS Interactif.; La société Essel ; Propriété intellectuelle d’AT&T. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque.

Les données prévisionnelles du marché de la vidéo à la demande (VOD) aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés importants de la vidéo à la demande (VOD).

Un bref aperçu du marché facilitera la compréhension.

Une perspective concurrentielle sur le marché de l’huile de noix aidera les joueurs à faire le bon choix

Analyse au niveau des pays

Le marché de la vidéo à la demande (VOD) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse comme ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la vidéo à la demande (VOD) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et l’Amérique du Sud en Amérique du Nord, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et le reste de l’Amérique en France. Espagne et Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Asie-Pacifique Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), de l’Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït, d’Israël, de l’Égypte, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Quels avantages offre l’étude DBM ?

Dernières tendances affectant l’industrie et les scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de fortes opportunités de marché

Décisions clés pour planifier et accroître davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, les propositions de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

