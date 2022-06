Tendances du marché de la viande cultivée, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Un excellent rapport sur le marché de la viande de culture prend en considération divers segments de l’analyse du marché que les entreprises d’aujourd’hui demandent. Le rapport fournit des estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché concernant l’industrie Viande cultivée qui sont utiles aux entreprises pour décider de nombreuses stratégies. L’année de base pour le calcul dans le rapport est prise comme 2019 alors que l’année historique est 2018, ce qui indiquera les performances du marché Viande cultivée au cours des années de prévision en indiquant la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché. Le rapport de classe mondiale Viande cultivée aide à être là sur la bonne voie en se concentrant sur les données et les réalités de l’industrie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la viande de culture croît à un TCAC de 15 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

La viande cultivée est un type de viande cultivée en laboratoire produite à l’aide de diverses pratiques de méthodes d’ingénierie tissulaire dans un milieu de culture. On l’appelle aussi viande propre, viande in vitro et viande synthétique. La production de viande de culture se fait en collectant des cellules d’un animal et en les développant dans un milieu de culture amélioré et favorable.

La demande croissante de protéines alternatives est un facteur majeur d’accélération de la croissance du marché. En outre, les progrès technologiques rapides de l’agriculture cellulaire, l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la durabilité environnementale stimulent la croissance du marché de la viande de culture. Cependant, l’environnement réglementaire strict et les coûts d’installation élevés constitueront des contraintes pour le marché de la viande de culture pour la période de prévision 2022-2029.

D’autre part, le marché mondial de la viande de culture n’est pas encore produit à grande échelle et est principalement disponible dans les magasins spécialisés et les restaurants. Ce sera l’un des défis majeurs pour les fabricants de se concentrer dans la croissance de ce marché.

Acteurs du marché couverts :

mosameat, viande de Memphis basée à Francisco, Supermeat, Integriculture Inc, Brooklyn-based Finless Food and Higher steaks, Appleton Meats, Biofood Systems Ltd., Fork & Goode, Finless Foods Inc., Avant Meats Co.Ltd., Balletic Foods, Future Meat Technologies Ltd., Meatable, Mission Barns, Bluenalu, New Age Meats et Aleph Farms Ltd., entre autres.

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Viande de culture dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants du rapport :

Aperçu détaillé du marché Viande cultivée Segmentation approfondie du marché par type, application, etc. Taille du marché historique, actuelle et projetée en dollars (valeur) et volume Tendances et développements récents de l’industrie Évolution de la dynamique du marché de l’industrie Paysage concurrentiel du marché Viande cultivée Stratégies des principaux acteurs et offres de produits Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse Une perspective neutre vis-à-vis des performances du marché Viande cultivée L’information des acteurs du marché pour pérenniser et renforcer leur empreinte

Table des matières – Principaux points clés

Aperçu Résumé Marché de la viande cultivée – Scénario des entreprises en démarrage Viande cultivée – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie Forces du marché de la viande cultivée Analyse stratégique Viande cultivée – par segmentation (taille du marché – millions de dollars / milliards de dollars) Marché de la viande cultivée – Industrie / Segment Paysage de la concurrence Marché de la viande cultivée – Liste des entreprises clés par pays Analyse de l’entreprise annexe Méthodologie

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de la production, la valeur de la consommation, l’importation et l’exportation de Viande cultivée ?

Qui sont les principaux fabricants mondiaux du marché Viande cultivée? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Viande cultivée auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale Viande cultivée?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes retiennent le marché Viande cultivée?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

