Tendances du marché de la thérapie numérique (DTx) en Europe, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée et prévisions futures

Le rapport d’activité du marché européen de la thérapie numérique (DTx) fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. conduit finalement à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès.

Le marché européen de la thérapie numérique (DTx) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 23,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait pour atteindre 10 639,36 millions USD d’ici 2028. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension, entre autres, ainsi que la sensibilisation croissante des agences gouvernementales augmenteront la croissance du marché européen de la thérapie numérique (DTx).

Obtenez un exemple gratuit de rapport sur le marché européen de la thérapie numérique (DTx) – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-digital-therapeutics-market

Analyse et aperçu du marché: marché européen de la thérapie numérique (DTx)

Les thérapies numériques (DTx) offrent des interventions thérapeutiques directement aux patients à l’aide d’un logiciel d’évaluation à distance fondé sur des preuves pour traiter, gérer et prévenir un large éventail de troubles comportementaux, mentaux et physiques. Ils sont utilisés seuls ou mélangés avec des médicaments, des dispositifs ou d’autres thérapies pour optimiser les soins aux patients et les résultats de santé. Accroître l’accès à distance à des thérapies cliniquement testées comme sûres et efficaces est l’une des propriétés de la thérapeutique numérique (DTx) pendant le traitement.

Les progrès technologiques réalisés par les entreprises pour développer leur gamme de produits et réaliser des bénéfices sont l’un des moteurs de la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). Les problèmes de confidentialité liés aux applications thérapeutiques numériques (DTx) peuvent constituer un frein à la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). La collaboration entre les sociétés contribuera à la croissance du marché et constituera une opportunité pour le marché de la thérapie numérique (DTx). La qualité de la thérapie numérique (DTx) doit être maintenue afin de fournir un meilleur traitement et des soins appropriés aux clients, par conséquent, cela doit être fait correctement, donc cela constituerait un défi pour le marché de la thérapie numérique (DTx) car de nombreux parfois le besoin n’est pas satisfait.

Le rapport sur le marché de la thérapie numérique (DTx) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Akili Interactive Labs, Inc.

ATENTIF

2Morrow Inc.

Ayogo Santé Inc.

Gingembre

Cliquez sur Therapeutics, Inc.

Cognoa

Meilleures thérapeutiques, Inc

CogniFit

SANTÉ CANARIE

Kaia Santé

Happify, Inc.

MANGUE SANTÉ

Mindstrong Santé

Cycles naturels USA Corp

Noum, Inc.

GAIA SA

Santé Omada, Inc.

Welldoc, Inc.

Smartpatient gmbh

Wellthy Therapeutics Pvt Ltd

Poire thérapeutique, Inc.

SAMSUNG

Voluntis

Livongo

ResMed

Fitbit, Inc.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché européen de la thérapie numérique (DTx), parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-digital-therapeutics-market

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché de la thérapie numérique (DTx) en Europe jusqu’en 2028

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays Europe Portée du marché thérapeutique numérique (DTx) et taille du marché

Le marché européen de la thérapie numérique (DTx) est classé en quatre segments basés sur le type de produit et de service, l’application, le mode d’achat et le canal de vente. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit et de service, le marché européen de la thérapie numérique (DTx) est segmenté en produits matériels, solutions/logiciels et services. En 2021, le segment des solutions/logiciels devrait dominer le marché car le nombre d’utilisateurs de téléphones intelligents augmente.

Sur la base des applications, le marché européen de la thérapie numérique (DTx) est segmenté en applications liées au traitement/aux soins et en applications préventives. En 2021, le segment des applications liées au traitement/aux soins devrait dominer car il fournit un bon traitement et améliore le style de vie des personnes.

Sur la base du mode d’achat, le marché européen de la thérapie numérique (DTx) est segmenté en organisation d’achat groupé et individuel. En 2021, le segment individuel devrait dominer le marché puisque de nombreuses personnes acceptent individuellement la plate-forme de santé numérique et la préfèrent dans la situation de pandémie.

Sur la base du canal de vente, le marché européen de la thérapie numérique (DTx) est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2C devrait dominer le marché puisque les services sont principalement préférés directement aux clients.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-digital-therapeutics-market

Analyse au niveau du pays du marché de la thérapie numérique (DTx) en Europe

Le marché européen de la thérapie numérique (DTx) est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et de service, application, mode d’achat et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché européen de la thérapie numérique (DTx) sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique et le reste de l’Europe.

L’Europe devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète. L’Allemagne devrait dominer le marché car c’est l’un des principaux pays de la thérapie numérique avec un nombre croissant d’entreprises nationales opérant sur le marché

Comprend les éléments clés suivants :

:- Représentation de l’entreprise – Une description détaillée des tâches et des divisions commerciales de l’organisation.

:- Procédure d’entreprise – aperçu de l’analyste de la méthodologie d’affaires de l’organisation.

:- Analyse SWOT – Un examen détaillé des actifs, des lacunes, des portes ouvertes potentielles et des dangers de l’organisation.

:- Histoire de l’organisation – Progression des occasions clés liées à l’organisation.

: – Éléments importants et administrations – Un aperçu des éléments importants, des administrations et des marques de l’organisation.

:- Principaux candidats – Un aperçu des principaux candidats à l’organisation.

:- Domaines et auxiliaires significatifs – Un aperçu et des subtilités de contact des domaines clés et des auxiliaires de l’organisation.

Un document de marché prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. Le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir du secteur ont également été examinés ici. En outre, il présente le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. Toutes les données numériques incluses dans le rapport sont étayées par d’excellents outils tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et autres. Les statistiques sont présentées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres.

Ce rapport détaillé vous donnera :

Augmentez les informations de votre industrie

Restez au courant des dernières avancées importantes du marché

Vous permet de favoriser des procédures de développement éclairées

Construisez vos connaissances spécialisées

Décrire les modèles à tirer parti

Renforcez votre examen des rivaux

Donnez un examen des risques, vous aidant à rester à l’écart des pièges que différentes organisations pourraient faire

Enfin, vous aider à accroître la productivité de votre organisation.

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pulmonaire-drug-delivery-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-capillary-blood-collection-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vivo-imaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-computer-assisted-coding-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-syndromic-multiplex-diagnostic-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-syndromic-multiplex-diagnostic-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com