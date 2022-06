Tendances du marché de la thérapie neuropsychologique en réalité virtuelle, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée et prévisions futures

Rapport de recherche sur le marché mondial de la thérapie neuropsychologique en réalité virtuelle , l’administration marketing a soigneusement examiné l’esprit de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Pour la réalisation des affaires au niveau local, régional et international, cette étude de marché mondiale de haute qualité est une solution ultime. Les études de recherche réalisées dans le rapport d’activité de classe mondiale A aident à deviner plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la thérapie neuropsychologique par réalité virtuelle, qui était de 459,1 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 3838,20 millions USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 30,40% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. De plus aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

La réalité virtuelle (VR) est une technologie en pleine expansion qui a été utilisée dans une variété de contextes médicaux, y compris la thérapie de la phobie, les thérapies de distraction de la douleur, la formation chirurgicale et l’éducation médicale. Ces applications ont servi à montrer les différents avantages que la réalité virtuelle peut apporter. Le but de cet article est de fournir un contexte et des arguments pour l’utilisation de la réalité virtuelle dans les tests neuropsychologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Technologie (Full Immersive VR, Semi-Immersive VR, Non-Immersive VR), offre (dispositifs matériels, logiciels, services), utilisateur final (hôpitaux, cliniques et centres chirurgicaux ; laboratoires de diagnostic ; instituts de santé ; autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Siemens (Allemagne), Virtalis (Royaume-Uni), CAE Healthcare (États-Unis), General Electric (États-Unis), Virtual Realities LLC (Royaume-Uni), Qualcomm Technologies Inc. (États-Unis), Samsung (Corée du Sud), Vuzix (États-Unis), Mimic Technologies Inc (États-Unis), Brainlab AG (Allemagne), SAMSUNG (Corée du Sud), Brainlab AG, Firsthand (États-Unis), ImmersiveTouch, Inc (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Medical Realities Ltd (Royaume-Uni), PSICO SMART APPS, SL (Espagne), SimX (Canada) Opportunités de marché Accroître la sensibilisation du public aux avantages de la thérapie neuropsychologique de réalité virtuelle Augmentation du nombre de collaborations entre les fournisseurs de matériel

Définition du marché

VRNT signifie Virtual Reality Neuro Therapy, qui est l’utilisation thérapeutique d’exercices de réalité virtuelle spécifiquement destinés à être utilisés dans les applications de soins de santé, de formation et d’entreprise. Le VRNT peut être utilisé dans divers contextes de soins de santé, notamment la physiothérapie, l’ergothérapie, la douleur aiguë et chronique, la réadaptation, le SSPT, etc.

Dynamique du marché de la thérapie neuropsychologique en réalité virtuelle

Conducteurs

Demande croissante de solutions technologiques haut de gamme

Au cours de la période de prévision 2022-2029, la demande croissante de solutions technologiques haut de gamme, le nombre croissant de collaborations entre les fournisseurs de matériel et les fournisseurs de dispositifs médicaux, l’initiative gouvernementale croissante pour la croissance du secteur de la santé et la demande croissante d’appareils portables devraient stimuler la croissance du marché de la thérapie neuropsychologique en réalité virtuelle. D’autre part, l’augmentation des activités de recherche et développement offrira d’énormes chances de croissance au marché de la thérapie neuropsychologique par réalité virtuelle tout au long de la période de prévision.

Initiatives gouvernementales pour le secteur de la santé

Le besoin de solutions technologiques haut de gamme augmente. Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, l’initiative croissante du gouvernement pour la croissance de l’industrie de la santé, ainsi que le besoin croissant d’appareils portables, sont susceptibles d’alimenter la demande de thérapie neuropsychologique de réalité virtuelle.

Opportunités

Au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, le marché de la thérapie neuropsychologique en réalité virtuelle devrait se développer. Accroître la sensibilisation du public aux avantages de la thérapie neuropsychologique par réalité virtuelle, ce qui ouvrira un nouveau potentiel à l’industrie. Sensibiliser davantage le public aux avantages de la thérapie neuropsychologique par réalité virtuelle, ce qui créera de nouvelles opportunités pour la croissance du marché.

Contraintes/Défis

Le coût élevé de la technologie ainsi que des réglementations et des politiques strictes agissent comme des contraintes du marché pour la croissance de la thérapie neuropsychologique de réalité virtuelle au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché de la thérapie neuropsychologique en réalité virtuelle fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la thérapie neuropsychologique en réalité virtuelle, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la thérapie neuropsychologique en réalité virtuelle

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les patients et les professionnels de la santé a été immédiat et grave lors de la première vague de la pandémie à New York au printemps 2020, avec des conséquences structurelles ressenties dans l’ensemble de l’établissement. Le surmenage et l’isolement que vivent les personnels de santé, ainsi que le traumatisme collectif que vivent les patients et les prestataires, ont été largement documentés.

Développement récent

Facebook a annoncé en juillet 2021 que ses casques de réalité virtuelle Oculus seraient intégrés à l’application de santé d’Apple Inc. sur les iPhones. La fonctionnalité permettrait aux utilisateurs du système d’entraînement Oculus Move d’ajouter des données à l’application de santé iPhone, telles que le nombre de calories brûlées. Cela a aidé la société à améliorer ses offres et à élargir sa part de marché.

Microsoft a révélé en avril 2021 avoir remporté un contrat de 10 ans avec l’armée américaine pour des casques de réalité augmentée d’une valeur allant jusqu’à 21,9 milliards de dollars. L’armée américaine recevra plus de 120 000 unités basées sur le casque de réalité augmentée HoloLens de Microsoft dans le cadre de cet accord. Cela aidera l’organisation à élargir sa clientèle et sa part de marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la thérapie neuropsychologique en réalité virtuelle sont :

