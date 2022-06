Tendances du marché de la thérapie ARNi Analyse mondiale de l’industrie, principaux fabricants, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2027

Rapport sur le marché de la thérapeutique ARNi. Ce document d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2028. Un certain nombre d’estimations et de calculs ont été effectués dans ce rapport de marché en supposant une année de base définie et l’année historique. Il s’agit d’un rapport professionnel et approfondi qui met en évidence les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport d’analyse de l’industrie analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché Thérapeutique ARNi.

On estime que le marché de la thérapeutique ARNi croîtra à un taux de 6,4% de 2020 à 2027 avec des facteurs tels que la complexité croissante associée à la fourniture de thérapies ARNi et les effets hors cible, freinant la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des thérapies ARNi connaît une croissance significative dans les économies développées au cours de la période de prévision 2020-2027 en raison de facteurs tels que l’augmentation des approbations pour les thérapies ARNi, le développement dans le secteur de la santé, l’augmentation des investissements en R&D et l’augmentation des collaborations entre pharmaceutiques, dynamisant rapidement le marché. De plus, la croissance du secteur de la santé dans les économies émergentes créera davantage de nouvelles opportunités pour le marché des thérapies ARNi au cours de la période de prévision 2020-2027.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des thérapies ARNi? Data Bridge Market Research a estimé qu’une forte croissance du marché des thérapies ARNi en Asie-Pacifique serait leurs prochaines poches de revenus pour 2020. Les nouveaux rapports de l’étude de marché sur les ponts de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des thérapies ARNi.

Portée du scénario de marché Thérapeutique ARNi

Le marché des thérapies ARNi est segmenté sur la base des pays États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché des thérapies ARNi sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de molécule, le marché des thérapies ARNi est segmenté en petits ARN interférents et microARN. Sur la base des applications, le marché des thérapies ARNi est segmenté en troubles génétiques, oncologie , troubles neurodégénératifs, troubles cardiovasculaires, troubles respiratoires . troubles, maladies infectieuses, maladies rénales et autres. Le segment de la voie d’administration du marché des thérapies ARNi est divisé en injections intradermiques, administration pulmonaire, injections intraveineuses, injections intrapéritonéales et autres. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des thérapies ARNi est divisé en laboratoires de diagnostic, laboratoires de recherche et universitaires et hôpitaux.

Les thérapeutiques antisens et ARNi sont définies comme la nouvelle classe de médicaments qui exercent leur effet soit en faisant taire une partie de l’ARN par l’utilisation d’ARN interférents courts (siARN) ou de microARN (miARN) qui est impliqué dans l’apparition de la maladie ou induit la dégradation de ciblé l’ARNm par la RNase et réduisant ainsi la traduction des protéines indésirables.

Étendue du marché mondial de la thérapie ARNi et taille du marché

Le marché des thérapies ARNi est segmenté en fonction du type de molécule, de l’application, de la voie d’administration et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de molécule, le marché des thérapies ARNi est segmenté en petits ARN interférents et microARN.

Sur la base des applications, le marché des thérapies ARNi est segmenté en troubles génétiques, oncologie , troubles neurodégénératifs, troubles cardiovasculaires, troubles respiratoires , maladies infectieuses, maladies rénales et autres.

Le segment de la voie d’administration du marché des thérapies ARNi est divisé en injections intradermiques, administration pulmonaire, injections intraveineuses, injections intrapéritonéales et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des thérapies ARNi est divisé en laboratoires de diagnostic, laboratoires de recherche et universitaires et hôpitaux.

Analyse au niveau du pays du marché des thérapies ARNi

Le marché des thérapies ARNi est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par type de molécule c, application, voie d’administration et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des thérapies ARNi sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La section par pays du rapport sur le marché des thérapies ARNi fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

TOP ACTEURS CLÉS du marché mondial des thérapies ARNi

Quark

F. Hoffmann-La Roche Ltée.

Rexahn Pharmaceuticals, Inc.

Silence Thérapeutique

Arbousier Biopharma

Benitec Biopharma

GlaxoSmithKline plc

OLIX PHARMACEUTICALS, INC.

—-

