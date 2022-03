Tendances du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT), stratégies commerciales et opportunités avec analyse des acteurs clés 2028

Le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires à travers le monde accélère la croissance du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT).

La télémétrie cardiaque mobile (MCAT) fait référence à une surveillance cardiaque en temps réel possédant la technologie de pointe pour fournir une surveillance pratique et fiable de la fréquence cardiaque des patients atteints de maladies cardiaques. Les dispositifs de surveillance MCT sont connus pour être des dispositifs avancés qui détectent et transmettent automatiquement les rythmes ECG sans la participation du patient à un laboratoire de surveillance diagnostique distant, ce qui prend généralement jusqu’à 30 jours.

L’augmentation du nombre de décès causés par une incidence élevée de troubles cardiovasculaires au sein de la population est l’un des principaux moteurs du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). Les choix de vie malsains des gens tels que l’inactivité physique due à un mode de vie sédentaire, l’obésité et le tabac le tabagisme augmentant les morbidités des troubles cardiaques et l’utilisation accrue du dispositif pour la détection rapide des risques arythmogènes pour les patients COVID-19 en ambulatoire accélèrent la croissance du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). Les avancées technologiques et l’augmentation des investissements pour le développement et la fabrication de ces appareils et l’utilisation généralisée de l’appareil pour surveiller les patients à distance afin de réduire l’hospitalisation influencent davantage le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). De plus, la croissance de la population mondiale, la sensibilisation accrue à la maladie et au traitement, le taux de mortalité élevé, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du revenu disponible des personnes affectent positivement le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). Par ailleurs,

D’autre part, le coût élevé associé à l’appareil, la surveillance à long terme et le recours à des sondes externes sont les facteurs qui devraient entraver la croissance du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT). La montée des inquiétudes concernant la mauvaise observance des patients devrait remettre en question le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) au cours de la période de prévision 202-2028.

Ce rapport sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) et taille du marché

Le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est segmenté en fonction du type, de la technologie, de la connexion cellulaire et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est segmenté en multicanal et monocanal.

Sur la base de la technologie, le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est segmenté en fonction des plombs et des patchs.

Sur la base de la connexion cellulaire, le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est segmenté en sans fil (WIFI) et Bluetooth (BT).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est segmenté en soins de santé à domicile, hôpitaux, établissement indépendant de tests de diagnostic (IDTF), centres cardiaques et centres chirurgicaux ambulatoires.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT)

Le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, technologie, connexion cellulaire et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) en raison de l’augmentation de la population gériatrique, de l’augmentation des dépenses de santé, de la présence d’importants fournisseurs de services proposant des solutions de santé améliorées et de la prévalence des troubles cardiaques. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’adoption croissante d’un mode de vie sédentaire conduisant à l’inactivité physique, au taux de mortalité élevé dû aux maladies cardiovasculaires et aux habitudes alimentaires dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCAT) fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Pilotes : marché mondial de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)

Progression technologique croissante

Politiques de remboursement élevées

Retenue :

Disponibilité de méthodes alternatives

Opportunités :

Développer des relations stratégiques pour le développement de MCT

Demande croissante de solutions de santé prédictives et personnalisées

Défi :

Manque de main-d’œuvre qualifiée

Tendances du marché :

Le marché mondial de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) est segmenté en quatre segments notables basés sur la technologie, le type, la connexion cellulaire et l’utilisateur final.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en plomb et en patch. En 2019, le segment à base de plomb devrait dominer le marché mondial de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) avec la plus grande part de marché en raison du nombre de présence de plomb dans la télémétrie cardiaque mobile et de leur surveillance précise de la fréquence cardiaque et de leur manipulation pratique par les experts.

Sur la base du type, le marché est segmenté en monocanal et multicanal.

Sur la base de la connexion cellulaire, le marché est segmenté en sans fil (WIFI) et Bluetooth (BT).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres cardiaques, centre de test de diagnostic indépendant (IDTF) et soins à domicile.

TOP ACTEURS CLÉS du marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT)

Medicalgorithmics

The ScottCare Corporation

Medicomp Inc.

nationalcardiac

ACSDiagnostics

Preventice Solutions, Inc.

iRhythm Technologies, Inc.

CorVitals, Inc.

BioTelemetry, Inc.

Asahi Kasei Corporation

Biotricity

Hill-Rom Services Inc.

BIOTRONIK SE & Co. KG

—-

Marché de la télémétrie cardiaque mobile (MCT) L’industrie fournit des données historiques, présente les tendances du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. Un rapport marketing influent couvre une description détaillée, un scénario concurrentiel, un large portefeuille de produits de fournisseurs clés et une stratégie commerciale adoptée par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport de marché aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Le document de marché a été préparé sur la base d’une analyse de marché détaillée avec des contributions d’experts de l’industrie. Il comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

