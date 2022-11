Tendances du marché de la technologie des salles blanches, perspectives commerciales 2022, expansion du statut actuel de l’industrie par la plupart des principaux acteurs : Clean Air Products (États-Unis), Hemair (Inde)

Le rapport d’étude de marché sur la technologie des salles blanches est formulé avec la compréhension exacte des exigences des clients. La situation du marché aux niveaux mondial et régional de l’industrie Technologie de salle blanche est proposée dans ce rapport, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le vaste marché. Les détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché inclus dans ce rapport d’analyse de l’industrie aident à comprendre si la demande de produits dans l’industrie de la technologie des salles blanches augmentera ou diminuera. Pour fournir un aperçu absolu de l’industrie, le rapport sur le marché de la technologie des salles blanches couvre divers aspects de l’analyse du marché, de la définition du produit, de la segmentation du marché, des développements clés et du paysage des fournisseurs existants.

Les salles blanches contrôlent des variables telles que le débit d’air, l’humidité et la température. Le marché mondial de la technologie des salles blanches était évalué à 6,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 4,25 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Segmentation clé :

Par type (équipements et consommables)

Par type de construction (matériau et conception)

Par industrie (industrie pharmaceutique, industrie des semi-conducteurs et de l’électronique, industrie de la biotechnologie, industrie des aliments et des boissons, fabricants de dispositifs médicaux, industrie des hôpitaux et des soins de santé, industrie du plastique, industrie optique et autres)

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la technologie des salles blanches sont:

Simplex Isolation Systems (États-Unis), AES Clean Technology (États-Unis), DuPont (États-Unis), Clean Air Products (États-Unis), Clean Room Depot, Inc. (États-Unis), Integrated Cleanroom Technologies Private Limited (Inde), Hemair (Inde), AIRTECH JAPAN, Ltd. (Japon), Lennox International Inc. (États-Unis), COLANDIS GMBH (Allemagne), ABN Cleanroom Technology (Belgique), Nicos Group, Inc. (États-Unis), Galvani Srl (Italie), ANSELL LTD. (Australie), Ardmac (Irlande), Azbil Corporation (Japon), novum. Reinraumtechnik (Allemagne), Helapet Ltd. (Royaume-Uni), KCWW (États-Unis), Camfil (Suède), entre autres

Bref aperçu du marché :

Une salle blanche est définie comme une pièce où la concentration de particules en suspension dans l’air, y compris les cheveux, les champignons, la poussière et les bactéries, est contrôlée. Ce type de chambre est construit pour diminuer la génération, la rétention et l’introduction de particules à l’intérieur de la chambre. Le processus est réalisé en maintenant des conditions de pression, de température et d’humidité appropriées.

En outre, l’augmentation de la demande pour maintenir un environnement antimicrobien en diminuant le niveau de particules en suspension dans l’air dans ces installations offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation des initiatives gouvernementales élargira encore le marché. d’autre part, les coûts opérationnels élevés associés aux salles blanches devraient entraver la croissance du marché. En outre, les problèmes de personnalisation des conceptions de salles blanches en fonction des exigences devraient défier le marché de la technologie des salles blanches au cours de la période de prévision 2022-2029.

Impact du COVID-19 sur le marché

Le COVID-19 a eu un impact positif sur le marché mondial des technologies de salle blanche, l’industrie pharmaceutique se concentrant sur le développement de traitements et de vaccins aux côtés de chercheurs, de régulateurs et de sociétés de recherche sous contrat. Les technologies de salle blanche jouent un rôle crucial dans ce scénario pour garantir le maintien de la sécurité, de l’efficacité et de la sécurité.

Développement récent

RS Components (Royaume-Uni) a annoncé un partenariat avec Kimberly-Clark Professional (États-Unis) en 2021. Le partenariat devrait fournir 170 nouveaux produits à la gamme RS, y compris des marques bien connues telles que Scott, Kimtech, Kleenex et Wypall.

Exyte Group (Allemagne) et Wynnchurch Capital (États-Unis) ont signé un accord pour l’acquisition du groupe Critical Process Systems (CPS) par Exyte en 2021. L’acquisition améliore encore les services de l’entreprise aux clients existants et nouveaux dans les secteurs de la biopharmacie, des sciences de la vie et semi-conducteur.

Segments du marché de la technologie des salles blanches par géographie

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Les pays clés de chaque région sont également pris en compte , tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, l’Allemagne, le Royaume-Uni (UK), les Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Marché de la technologie des salles blanches : Table des matières

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche avec 100 tableaux de données et 40 tableaux supplémentaires.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Paysage des fournisseurs : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des principaux acteurs, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des principaux acteurs.

Facteurs clés de succès : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application avec des données correspondant à la taille du marché pour 2019, des estimations pour 2021 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2029.

.Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport. Examen des tendances actuelles et des perspectives futures, des produits, des technologies en évolution et des nouvelles industries.

Annexe : elle comprend des détails sur la recherche et le guide de discussion, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude, la clause de non-responsabilité et les personnalisations disponibles.

