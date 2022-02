Tendances du marché de la technologie des ondes millimétriques, impact du COVID-19, opportunités commerciales, stratégies, analyse des acteurs clés et prévisions 2028

Le rapport d’étude de marché de premier ordre sur la technologie des ondes millimétriques met en évidence la dynamique du marché clé de l’industrie de la technologie des ondes millimétriques et couvre les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Obtenir des informations complètes sur les tendances et les opportunités du secteur est un processus assez long qui est facilité par ce rapport. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévalués dans ce rapport d’étude de marché.

Le marché mondial de la technologie des ondes millimétriques devrait enregistrer un TCAC sain de 35,39 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée aux applications gourmandes en bande passante, à la croissance du trafic de données mobiles et aux ondes millimétriques dans les réseaux de liaison à petites cellules.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-millimeter-wave-technology -market&utm_source=SagarK&utm_medium=SagarK&utm_campaign=SagarK

Principaux concurrents / acteurs du marché

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la technologie des ondes millimétriques sont REMEC Broadband Wireless Networks LLC, Keysight Technologies, NEC Corporation, SAGE Millimeter, Inc., Siklu Inc., Aviat Networks, Farran Technology, Millimeter Wave Products Inc, Millivision Technologies, Vubiq Networks, Inc., E-Band Communications, LLC. , Smiths Group plc, L3Harris Technologies, Inc., ELVA-1, Proxim Wireless, National Instruments, Planar Monolithics Industries, Inc., Sivers IMA, Smiths Interconnect et NXP Semiconductors, entre autres.

Segmentation : Marché mondial de la technologie des ondes millimétriques

Par produit

Système de numérisation

Systèmes actifs

Systèmes passifs

Systèmes de communications radar et satellite

Surveillance périmétrique

Systèmes radar Systèmes radar spécifiques à l’application

Systèmes de communication par satellite

Équipement de télécommunication

Équipement de liaison mobile

Équipement à petites cellules

Équipement de macrocellule

Par bande de fréquence

Bande entre 24 GHz et 57 GHz

Bande entre 57 GHz et 86 GHz

Bande électronique

Bande V

Bande entre 86 GHz et 300 GHz

Par type de licence

Onde millimétrique de fréquence sous licence légère

Onde millimétrique de fréquence sans licence

Onde millimétrique de fréquence entièrement sous licence

Par application

Mobile et Télécom

Cellulaire 5G (création en 2020/2021)

Consommateur et Commercial

Soins de santé

Industriel

Automobile et transport

Véhicule autonome

Militaire, Défense et Aéronautique

Imagerie

Par composant

Antennes et composants d’émetteur-récepteur

Sources de fréquence et composants associés

Composants de communication et de mise en réseau

Composants d’imagerie

Composants RF et Radio

Capteurs et commandes

Composants d’interface

Composants d’alimentation et de batterie

Par géographie

Amérique du Nord

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

La France

Espagne

Pays-Bas

la Belgique

la Suisse

Turquie

Russie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Inde

Corée du Sud

Australie

Singapour

Malaisie

Thaïlande

Indonésie

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Egypte

Israël

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Principaux développements sur le marché

En février 2018, Siklu Inc. annonce une nouvelle portée mobile de 10 Gigabit par seconde (Gbps). Le nouveau EtherHaul 800 offre une résolution d’extension de fibre sécurisée lorsqu’il y a de la fibre et un stockage Greenfield Gigabit si aucune fibre n’est possible. Il peut être utilisé sur des canaux sans interférence de 70/80 GHz. Plusieurs développements techniques sont utilisés par l’EtherHaul 8010 pour fournir une puissante capacité en duplex intégral de dix Gbit/s sur de plus grandes plages. Le EH-8010 est le premier d’une série de 8000 articles d’un nouveau système Siklu. Un poste complémentaire intégrant les techniques clés de capacité élevée et budget lien fort sera précisé en 2018.

En septembre 2017, La Compagnie Ducommun Incorporée a finalisé l’acquisition de LS Holdings Company, LLC. L’acquisition vise à étendre la technologie pour les industries de l’aérospatiale et de la défense dans d’innombrables utilisations. L’achat a été conclu pour 60 millions de dollars en espèces.

Les nouvelles stratégies commerciales, les défis et les politiques sont mentionnés dans la table des matières, demandez la table des matières à @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-millimeter-wave-technology-market&utm_source=SagarK&utm_medium=SagarK&utm_campaign=SagarK

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Parcourir le rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-millimeter-wave-technology-market?utm_source=SagarK&utm_medium=SagarK&utm_campaign=SagarK

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

À propos de nous:

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge Market Research fournit des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

corporatesales@databridgemarketresearch.com