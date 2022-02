Tendances du marché de la spectrométrie de masse , demande et opportunités commerciales 2029

Le meilleur rapport d’étude de marché sur la spectrométrie de masse a intégré l’analyse de différents facteurs qui augmentent la croissance des marchés. Il comporte diverses sections qui fournissent l’étendue de différents segments et applications susceptibles d’influencer le marché à l’avenir. Il constitue des tendances, des contraintes et des moteurs qui transforment le marché de manière positive ou négative. Les informations détaillées couvertes dans ce document de marché sont basées sur les tendances actuelles et les jalons historiques. Il met à disposition une analyse du volume de production sur le marché mondial et également sur chaque région de 2021 à 2028. L’analyse des prix est incluse dans le rapport de recherche commercial mondial sur la spectrométrie de masse en fonction de chaque type, fabricant, région et prix mondial. Il donne des détails sur les principaux acteurs du marché dans l’industrie.

Le marché de la spectrométrie de masse devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché augmente avec un TCAC de 10,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le nombre croissant d’essais cliniques contribuera à accélérer la croissance du marché des services de tests analytiques dans le domaine de la santé.

Principales entreprises du marché de la spectrométrie de masse :

Analyse du segment de marché de la spectrométrie de masse :

Par technologie (spectrométrie de masse hybride, spectrométrie de masse unique, autres technologies)

Par application (recherche en sciences de la vie, découverte de médicaments, tests environnementaux, tests alimentaires, industries appliquées, diagnostics cliniques, autres)

Par utilisateur final (industrie pharmaceutique, industrie biotechnologique, instituts de recherche et universitaires, industrie des tests environnementaux, industrie des tests alimentaires et des boissons, industrie pétrochimique, autres utilisateurs finaux)

Competitive Landscape and Mass Spectrometry Market Share Analysis:

The major players covered in the mass spectrometry market report are Agilent Technologies, Inc., Danaher, Waters Corporation, Bruker, Thermo Fisher Scientific, Perkinelmer, Inc., Shimadzu Corporation, Kore Technologies, Ltd., Dani Instruments S.P.A., Leco Corporation, JEOL Ltd., Eurofins Scientific, Ion Science, FLIR Systems, Inc, AMETEK. Inc., Hitachi, Ltd. and High Technologies Solutions, Thermo Fisher Scientific, SCIEX, Analytik Jena GmbH, Rigaku Corporation, LECO, Hiden Analytical, Kore Technology, Extrel CMS, LLC, MassTech, MKS Instruments, Advion, FLIR Systems among other domestic and global players. Market share data is available for global, North America, Europe, Asia-Pacific (APAC), Middle East and Africa (MEA) and South America separately. DBMR analysts understand competitive strengths and provide competitive analysis for each competitor separately

By Geographical Regions

Asia Pacific: China, Japan, India, and Rest of Asia Pacific

Europe: Germany, the UK, France, and Rest of Europe

North America: The US, Mexico, and Canada

Latin America: Brazil and Rest of Latin America

Middle East & Africa: GCC Countries and Rest of Middle East & Africa

