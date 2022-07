Tendances du marché de la récupération des échantillons, acteurs clés actifs et projection de croissance jusqu’en 2028

Le marché de la récupération d’échantillons devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 337,72 millions USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 4,75 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le marché du prélèvement d’échantillons est largement utilisé dans les procédures chirurgicales laparoscopiques pour contenir temporairement les échantillons et faciliter leur retrait du corps du patient. Ils sont généralement utilisés dans les procédures chirurgicales invasives et sont conçus pour réduire la contamination de la cavité abdominale.

Étendue du marché mondial de la récupération d’échantillons et taille du marché

Le marché de la récupération d’échantillons est segmenté en fonction du type, de la taille de l’introducteur, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

En fonction du type, le marché de la récupération d’échantillons est segmenté en systèmes de récupération d’échantillons non détachables et en systèmes de récupération d’échantillons détachables.

En fonction de la taille de l’introducteur, le marché de la récupération d’échantillons est segmenté en taille d’introducteur de 5/8 mm, taille d’introducteur de 10 mm, taille d’introducteur de 12/15 mm et introducteur de 25 mm.

Sur la base des applications, le marché de la récupération d’échantillons est segmenté en chirurgies gastro-intestinales, chirurgies cardiovasculaires, chirurgies urologiques , chirurgies gynécologiques et autres.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de la récupération d’échantillons est segmenté en hôpitaux , centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Analyse au niveau national du marché Récupération d’échantillon

Le marché de la récupération d’échantillons est analysé et les perspectives et les tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type, taille de l’introducteur, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport de marché Récupération d’échantillons sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) sous le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Europe est en tête du marché de la récupération d’échantillons en raison de la prévalence croissante des maladies cardiaques, gastro-intestinales et autres parmi les habitants de la région. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’introduction de politiques de santé favorables et de l’augmentation des cas d’hypertension artérielle et d’obésité dans cette région particulière.

La section par pays du rapport sur le marché de Récupération d’échantillon fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données. du pays.

Analyse de la part de marché du paysage concurrentiel et récupération d’échantillons

Le paysage concurrentiel du marché Récupération de l’échantillon fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises concernant le marché de la récupération d’échantillons.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la récupération des échantillons sont Applied Medical Resources Corporation, B. Braun Melsungen AG, CONMED Corporation, GENICON, Johnson & Johnson Services, Inc, LaproSurge, Medtronic, Purple Surgical, Teleflex Incorporated, The Cooper Companies Inc., Vernacare, Ethicon US, LLC., Zhejiang Geyi Medical Instrument Co., Ltd, Tonglu Kanger Medical Instrument Co., Ltd, Hangzhou Valued Medtech Co., Ltd. et Advin Health Care, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

