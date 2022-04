Tendances du marché de la reconnaissance d’image et opportunités d’investissement des entreprises les plus en croissance en 2028

La taille du marché mondial reconnaissance d’images devrait atteindre 80,29 milliards USD à un TCAC stable de 15,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’utilisation croissante des smartphones dans le monde et l’adoption croissante de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR) sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché mondial de la reconnaissance d’images.

D’autres facteurs incluent la demande croissante de reconnaissance faciale dans les tablettes, les smartphones et les ordinateurs personnels en raison des progrès technologiques. L’augmentation des budgets pour la sécurité intérieure et les dépenses de défense des gouvernements dans des pays comme la Chine, la Russie et l’Inde contribue également à la croissance du marché dans une large mesure.

Le dernier rapport sur le marché de la reconnaissance d’image offre des informations détaillées sur l’industrie sur la base du revenu total généré pour la période de prévision, 2020-2028. L’étude complète effectue une analyse approfondie de l’industrie de la reconnaissance d’image et met un immense accent sur les principaux les forces motrices et les contraintes qui devraient régir l’activité globale pour la période de prévision, 2020 – 2028. Plus important encore, les chercheurs évaluant l’environnement des entreprises examinent de plus près les tendances passées et présentes ainsi que les perspectives d’avenir à offrir aux propriétaires d’entreprise, aux parties prenantes et cadres marketing sur le terrain une compréhension intellectuelle des stratégies gagnantes.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels qu’IBM Corporation, Qualcomm, Honeywell, Toshiba, Microsoft, Huawei, Oracle, NEC Corporation, Catchoom et Slyce et autres

En outre, l’étude sur le marché de la reconnaissance d’images pour la période de prévision 2020-2028 quantifie la part occupée par les principaux acteurs de l’industrie et éclaire les propriétaires d’entreprise des poches d’investissement à croissance rapide et du paysage concurrentiel. En outre, l’industrie est classée en différents segments avec une évaluation détaillée de chaque aspect tel que la marge brute, les bénéfices, le statut d’importation et d’exportation et autres. Toutes les statistiques de l’état civil sont présentées à l’aide de graphiques, de tableaux et d’images graphiques, qui peuvent être facilement incorporées dans n’importe quelle présentation d’entreprise.

Informations clés présentées dans le rapport :

Le segment des logiciels représentait la plus grande part des revenus en 2020 en raison d’une augmentation soudaine et rapide de l’adoption de logiciels de reconnaissance d’images dans l’infographie, l’imagerie médicale et la retouche photo, entre autres. Les tendances à croissance rapide de l’automatisation de l’industrie et de l’industrie 4.0 stimulent l’adoption de logiciels de reconnaissance d’images, et la tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.

La reconnaissance ou le suivi d’images est utilisé en réalité augmentée pour suivre, détecter et augmenter les images 2D. Le suivi des images dépend de la technologie avancée de vision par ordinateur pour suivre et augmenter les images. L’application de réalité augmentée Jack Daniels transforme les bouteilles de whisky en livres d’histoires pop-out. L’application gratuite utilise une caméra de tablette ou de smartphone pour reconnaître l’autocollant sur la bouteille et déroule tout le processus de fabrication de la boisson dans un livre pop-up noir et blanc assorti.

La reconnaissance d’image est un outil important dans les véhicules autonomes utilisés par Uber et Google. La technologie détecte les panneaux de signalisation et les obstacles à l’aide de capteurs placés devant un véhicule et les identifie à l’aide de cette technologie. Les systèmes de vision par ordinateur alimentés par l’apprentissage en profondeur sont formés avec des milliers d’images d’humains, de panneaux de signalisation et d’obstacles sur la route dans différentes conditions météorologiques et d’éclairage. L’intelligence du système continue d’augmenter à mesure que de nouvelles informations sont introduites.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la reconnaissance d’images en fonction du produit, de l’utilisation finale et de la région.

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

matériels

logiciels

de services

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Sécurité et surveillance

Numérisation et imagerie

Réalité augmentée

Recherche d’images

Marketing et publicité

Perspectives du mode de déploiement (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018 –2028)

sur site

cloud

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

objets Reconnaissance

QR/code-barres Reconnaissance

de formes Reconnaissance

faciale Reconnaissance

optique de caractères

Perspectives verticales de l’industrie (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Médias et divertissement

Santé

détail & E-commerce

BFSI

IT & Telecom

Automobile & Transport

Gouvernement

Autres

Perspectives régionales (Revenu, milliards USD ; 2018–2028)

Amérique du Nord (US) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (UK) (France) (BENELUX) ( Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Le rapport se concentre sur la croissance actuelle et future du marché, les avancées technologiques, le volume, les matières premières et les profils des principales entreprises impliquées sur le marché. Le rapport fournit des informations précieuses aux parties prenantes, aux investisseurs, aux chefs de produit, aux responsables marketing et aux autres professionnels du secteur.

