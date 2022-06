Tendances du marché de la radiothérapie, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Les données de marché analysées et évaluées dans le rapport persuasif sur le marché de la radiothérapie permettent d’atteindre les buts et objectifs commerciaux dans un délai prédéfini. Ce rapport d’analyse du marché mondial englobe tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. En outre, le rapport propose un résumé complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son impact sur l’industrie. Pour préparer ce rapport, une analyse détaillée du marché est réalisée avec les contributions d’experts de l’industrie. Ainsi, le rapport d’étude de marché sur la radiothérapie effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance.

Le marché mondial de la radiothérapie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître avec un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 12 194,17 millions d’ici 2029 contre 7 537,29 millions USD en 2021. La prévalence croissante des maladies cancéreuses, la nouvelle technologie de radiothérapie pour le traitement du cancer, l’adoption croissante des dispositifs et procédures de radiothérapie et la préférence croissante pour les procédures non chirurgicales sont les principaux moteurs qui devraient propulser la demande du marché au cours de la période de prévision.

Le traitement par radiothérapie est principalement utilisé pour le traitement des maladies cancéreuses avec l’utilisation de rayons X ainsi que des formes similaires de technologie de rayonnement. Dans le traitement de radiothérapie, des rayons de rayonnement à haute énergie sont utilisés pour endommager les cellules cancéreuses et les empêcher de croître et de se diviser. Le traitement par radiothérapie présente de nombreux types d’avantages pour viser avec précision et localiser directement le cancer où qu’il se trouve dans le corps. Les procédures de radiothérapie ont connu des avancées en termes de lancement de nouveaux logiciels de planification de traitement et de modalités thérapeutiques avancées basées sur des fonctionnalités, qui nécessitent des professionnels hautement qualifiés et certifiés pour utiliser facilement ces produits et logiciels.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché En radiothérapie sont:

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, P-Cure, Mirada Medical Limited, ProTom International, Mevion Medical Systems, VIEWRAY TECHNOLOGIES, INC. (« VIEWRAY »), Elekta AB (pub), Accuray Incorporated, IBA Worldwide, Eckert & Zeigler BEBIG, Xoft, une filiale d’iCAD, Inc., RaySearch Laboratories, Brainlab, Advanced Oncotherapy, Hitachi, LTD., Advanced Accelerator Applications (une filiale de Novartis AG), Provision Healthcare, Nordion (Canada) Inc. (une filiale de Sotera Health), Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Isoray Inc., Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, Panacea Medical Technologies Pvt. Ltd., IntraOp Medical, Inc., Ariane Medical Systems Ltd, ZEISS International, General Electric Company, SIT-SIT Sordina IORT Technologies SpA, CIVCO Radiotherapy, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Il y a 15 chapitres à afficher sur le marché de la radiothérapie

Chapitre 1, Aperçu pour décrire la définition, les spécifications et la classification du marché de la radiothérapie, les applications [entreprises, particuliers et autres], le segment de marché par types, sur site et basé sur le cloud ;

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, Méthodologie de recherche, mesures, hypothèses et outils d’analyse

Chapitre 4 et 5, Analyse des tendances du marché de la radiothérapie, moteurs, défis par comportement du consommateur, canaux de commercialisation, analyse de la chaîne de valeur

Chapitre 6 et 7, pour montrer l’analyse du marché de la radiothérapie, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 8 et 9, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 10 et 11, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.], comparaison, pays leaders et opportunités ; Comportement du client

Chapitre 12, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 13 et 14, sur le paysage concurrentiel (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente In Radiotherapy Market, des résultats et des conclusions de la recherche, de l’annexe et de la source de données.

Si vous optez pour le marché mondial de la radiothérapie ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

Raisons d’obtenir un rapport sur le marché de la radiothérapie

Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

Il rend une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Il présente une analyse détaillée de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents.

Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché.

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en effectuant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Radiothérapie.

Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché de la radiothérapie dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

