Tendances du marché de la presbytie, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Ces dernières années, le marché de la presbytie devrait proliférer au cours de la période de prévision. La presbytie se produit lorsque vos yeux perdent progressivement leur capacité à se concentrer sur les choses adjacentes. La presbytie apparaît généralement entre le début et le milieu de la quarantaine et s’aggrave jusqu’à l’âge de 65 ans. Alors que les thérapies de correction de la vue pour les problèmes oculaires courants, y compris la myopie et l’hypermétropie, produisent généralement d’excellents résultats, le traitement de la presbytie actuellement sur le marché a beaucoup de place pour l’amélioration. . Bien qu’il existe des traitements pour la presbytie, les résultats ne se sont pas avérés probants. Cela offre plus d’opportunités au marché de la presbytie de se développer.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la presbytie était évalué à 9,441 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 13,84 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,90 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par Data L’équipe Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Définition du marché

La presbytie est une affection oculaire dans laquelle votre capacité à vous concentrer rapidement sur des choses proches se détériore progressivement. C’est le résultat de vieillir. Le cristallin naturel à l’intérieur de votre œil s’épaissit et perd de sa souplesse avec le temps. La presbytie est causée par un problème au niveau du cristallin de l’œil, situé sous l’iris (zone colorée) et la pupille. La lumière est courbée (ou réfractée) par le cristallin de l’œil pour la focaliser directement sur la rétine, qui est le tissu sensible à la lumière à l’arrière de l’œil.

Acteurs du marché couverts

Hoffmann-La Roche Ltd. (Suisse), Mylan NV (États-Unis), Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël), Sanofi (France), Pfizer Inc. (États-Unis), GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni), Novartis AG (Suisse), AstraZeneca (Royaume-Uni), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde), Merck & Co., Inc. (États-Unis), Bausch Health Companies Inc. (Canada), Allergan (Irlande), Abbott (États-Unis ), Alcon Vision LLC (Suisse), Orasis Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis), NIDEK CO., LTD. (Japon), Ziemer Ophthalmic Systems (Suisse), ZEISS International (États-Unis)

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

On estime que la prévalence croissante des maladies chroniques à travers le monde améliore la croissance du marché. Les maladies chroniques telles que la sclérose en plaques, le diabète ou les maladies cardiovasculaires augmenteront le risque de presbytie prématurée, propulsant le taux de croissance du marché de la presbytie. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires (MCV) ont coûté la vie à 17,9 millions de personnes dans le monde en 2019, soit 32 % de tous les décès.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de la presbytie est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Nombre croissant de personnes âgées

On estime que la population gériatrique en plein essor renforcera l’expansion du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la population gériatrique mondiale, estimée à plus de 524 millions en 2010, devrait atteindre près de 2 milliards d’ici 2050. En raison de leur système immunitaire affaibli, les personnes gériatriques sont plus sensibles aux maladies de la presbytie, encore estimé pour améliorer le «taux de croissance du marché.

De plus, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées de sensibilisation élargiront le marché de la presbytie. De plus, le mode de vie sédentaire des personnes et l’augmentation du revenu disponible entraîneront l’expansion du marché de la presbytie. La consommation croissante de divers médicaments tels que les antidépresseurs, les diurétiques et les antihistaminiques est le principal facteur prévu pour faire prospérer le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la presbytie. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la presbytie au cours de la période de prévision.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché de la presbytie sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché de la presbytie

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie Presbytie

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

