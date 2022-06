Tendances du marché de la polykystose rénale (PKD), état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Le rapport d’étude de marché met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Le rapport donne des informations correctes sur le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Il décrit soigneusement les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, les améliorations technologiques, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions sont examinés en détail dans le rapport sur le marché. De plus, cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Les risques du marché et les barrières à l’entrée rendent l’industrie attentive et l’aident à décider d’autres mouvements.

Analyse et taille du marché mondial de la maladie polykystique des reins (PKD)

Ces dernières années, le marché de la polykystose rénale (PKD) devrait croître rapidement au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des troubles rénaux. La polykystose rénale est causée par des anomalies génétiques . Dans la majorité des cas, la maladie est transmise aux enfants par leurs parents. En conséquence, vous êtes né avec PKD. Cependant, les gènes peuvent muter ou changer à tout moment.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la polykystose rénale (PKD) était évalué à 450,55 millions USD en 2021 et devrait atteindre 732,32 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,26% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché Le rapport organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Maladie polykystique des reins (PKD)

Le paysage concurrentiel du marché Maladie polykystique des reins (PKD) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la maladie polykystique des reins (PKD).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la maladie polykystique des reins (PKD) sont :

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Novartis AG (Suisse)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Taro Pharmaceutical Industries Ltd. (États-Unis)

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)

CorePharma LLC (États-Unis)

Hikma Pharmaceuticals Plc (Royaume-Uni)

Kadmon Holdings Inc. (États-Unis)

Reata Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Définition du marché mondial de la maladie polykystique des reins (PKD)

La maladie génétique polykystique des reins (PKD) provoque la formation de kystes dans les reins, provoquant leur dysfonctionnement. L’hypertension artérielle et l’insuffisance rénale sont deux problèmes de santé. La PKD est une sorte de maladie rénale chronique très dangereuse. Les kystes peuvent agrandir les reins, ce qui rend difficile pour eux de filtrer les déchets du sang.

Dynamique du marché de la maladie polykystique des reins (PKD)

Conducteurs

Incidences croissantes de l’insuffisance rénale

Le marché de la polykystose rénale est stimulé par une augmentation de l’incidence de l’insuffisance rénale ou de la dialyse. La polykystose rénale peut être causée par un certain nombre de facteurs, notamment des antécédents familiaux de problèmes rénaux, une mutation génétique rare, une insuffisance rénale ou des personnes sous dialyse, qui feront tous augmenter le marché de la polykystose rénale.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de la maladie polykystique des reins (PKD) est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

En outre, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public élargiront le marché de la maladie polykystique des reins (PKD). De plus, un revenu disponible élevé et une demande croissante de traitements avancés et de solutions innovantes entraîneront l’expansion du marché de la polykystose rénale (PKD). Parallèlement à cela, des politiques gouvernementales favorables et une sensibilisation accrue aux maladies génétiques parmi les gens amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la maladie polykystique des reins (PKD). Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de la maladie polykystique des reins (PKD) au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial de la maladie polykystique des reins (PKD)

D’autre part, le coût élevé associé au traitement de la polykystose rénale (PKD) entravera le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché de la polykystose rénale (PKD). De plus, l’impact de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement et le manque de sensibilisation freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la maladie polykystique des reins (PKD) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Analyse épidémiologique des patients

La PKD affecte environ 500 000 personnes aux États-Unis. La PKD est responsable d’environ 2% de tous les cas d’insuffisance rénale. La PKD peut affecter des personnes de différents âges, races et ethnies. Elle touche autant les hommes que les femmes.

Le marché de la maladie rénale polykystique (PKD) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché de la maladie polykystique des reins (PKD)

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique. En raison de la crise financière et du retard dans la prestation des soins de santé spécialisés tout en donnant la priorité aux traitements liés au COVID-19, les systèmes de santé du monde entier ont été gravement perturbés à la suite de la pandémie de coronavirus. Les patients n’ont pas pu voir leurs contrôles pour diverses raisons, notamment la difficulté d’accéder à un médecin, la peur de la transmission des infections, l’incapacité de poursuivre les thérapies et les procédures essentielles en raison des restrictions pandémiques. De telles considérations peuvent avoir un impact négatif sur le marché de la polykystose rénale (PKD) ces derniers mois.

Portée du marché mondial de la polykystose rénale (PKD)

Le marché de la polykystose rénale (PKD) est segmenté en fonction du type, du traitement, du diagnostic, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Analyse/aperçus régionaux du marché de la maladie polykystique des reins (PKD)

Le marché de la maladie polykystique des reins (PKD) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, traitement, diagnostic, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la polykystose rénale (PKD) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché de la polykystose rénale (PKD) en raison des progrès technologiques et du nombre croissant d’initiatives gouvernementales prises par les organisations pharmaceutiques pour générer une nouvelle formulation dans cette région.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d’initiatives gouvernementales de sensibilisation et de la présence de fabricants de génériques dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

