Tendances du marché de la mise à niveau et de la modernisation des véhicules blindés, revenus, principaux acteurs, analyse des parts et prévisions jusqu’en 2028

Les rapports et les données ont récemment publié un rapport de recherche intitulé global marché de la mise à niveau et de la modernisation des véhicules blindés jusqu’en 2028 qui fournissent un aperçu complet de l’industrie de la mise à niveau et de la modernisation des véhicules blindés. Le rapport propose un scénario de marché actuel avec des informations précises sur la taille du marché, la part de marché, la croissance des revenus du marché, les moteurs, les contraintes, les opportunités de croissance, les défis et les meilleures entreprises. Le rapport offre des détails sur l’effet de l’épidémie de coronavirus sur les statistiques du marché et la position du marché.

Le secteur de la défense et de l’aérospatiale gagne rapidement du terrain ces derniers temps et devrait connaître une croissance significative à l’avenir. La croissance des revenus est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation des conflits frontaliers, le besoin croissant d’armes et de systèmes militaires avancés pour la terre, la mer et l’air, l’augmentation des investissements pour développer des aéronefs et des systèmes spatiaux technologiquement avancés. En outre, la disponibilité d’une technologie de caméra avancée à des fins militaires, l’augmentation des fonds de divers secteurs publics et privés pour la mise à niveau des systèmes existants et l’augmentation des investissements pour développer des voies aériennes sans équipage et des drones devraient alimenter la croissance du marché à l’avenir.

Le rapport met en lumière les activités récentes des acteurs du marché telles que les plans d’expansion commerciale, le portefeuille de produits, la position sur le marché, la position mondiale, et accords de licence. Les principaux acteurs du marché mondial de la mise à niveau et de la modernisation des véhicules blindés adoptent diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les collaborations, les coentreprises et les lancements de produits pour acquérir une assise solide sur le marché et élargir leurs bases de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport comprennent:

Certains des principaux acteurs du marché comprennent Général Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, BAE Systems plc, AM General, CMI Group, Elbit Systems Ltd., Krauss-Maffei Wegmann, Thales Group, Textron Inc. et RUAG Group.

Perspectives régionales :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Suède, BENELUX, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Segmentation du marché de la mise à niveau et de la modernisation des véhicules blindés :

perspectives de type (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Véhicule blindé de transport de troupes (APC)

Véhicule de combat d’infanterie ( IFV)

Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP)

Main Battle Tank (MBT)

Autres

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quels sont les facteurs clés qui devraient stimuler le marché mondial de la mise à niveau et de la modernisation des véhicules blindés au cours de la période de prévision?

Quels acteurs clés opèrent sur le marché mondial de la mise à niveau et de la modernisation des véhicules blindés?

Quelle région devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision ?

Quelles sont les principales contraintes qui devraient entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel marché régional devrait représenter une part importante des revenus sur le marché mondial de la mise à niveau et de la modernisation des véhicules blindés au cours de la période de prévision?

Quel est le chiffre d’affaires du segment des applications qui devrait enregistrer une croissance rapide entre 2021 et 2028 ?

Merci d’avoir lu notre rapport sur le marché mondial de la mise à niveau et de la modernisation des véhicules blindés. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport personnalisé le mieux adapté à vos besoins.

