Tendances du marché de la médecine du sport, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, acteurs clés et portée future

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la médecine sportive devrait connaître un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 5,00 milliards USD en 2021, atteindrait 8,21 milliards USD d’ici 2029. Les «produits de reconstruction corporelle» dominent le segment type du marché de la médecine sportive en raison de l’augmentation des cas de blessures sportives dont les athlètes sportifs ont besoin. pour prendre soin de leurs parties du corps pendant les activités sportives et les maintenir à long terme. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-sports-medicine-market&shri

Définition du marché mondial de la médecine du sport

D’après le nom lui-même, il est clair que la médecine du sport est une branche de la médecine qui s’occupe de fournir une forme physique et un traitement et des solutions pour la prévention des blessures contre les blessures sportives. Les blessures sportives visent à améliorer les performances du sportif, à soigner les blessures et à faciliter les mesures préventives telles que la rééducation et l’ostéopathie.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produits (produits de reconstruction corporelle, produits de soutien et de récupération du corps), application (genou, hanche, épaule et coude, pied et cheville, main et poignet, blessures au dos et à la colonne vertébrale, autres blessures), procédure (procédures d’arthroscopie du genou, procédures d’arthroscopie de la hanche, Procédures d’arthroscopie de l’épaule et du coude, procédures d’arthroscopie du pied et de la cheville, procédures d’arthroscopie de la main et du poignet, autres), utilisateur final (hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres de chirurgie ambulatoire, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Novartis AG (Suisse), Wright Medical Group NV (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Arthrex Inc. (États-Unis), AlloSource (États-Unis), Braun Melsungen AG (Allemagne), Smith & Nephew plc (Allemagne ), Zimmer Biomet (États-Unis), Össur (Islande), Medtronic (Irlande), Mueller Sports Medicine, Inc. (États-Unis), CONMED Corporation (États-Unis), Surgalign (États-Unis), Arthrex Inc. (États-Unis), AlloSource (États-Unis) , Stryker (États-Unis), Hanger Inc, (États-Unis) et Otto Bock Healthcare GmBH (Allemagne) Opportunités de marché Croissance dans l’avancement des solutions informatiques multi-cloud Augmentation du nombre d’établissements de santé et pharmaceutiques dans le monde Opportunités croissantes de recherche et développement

Dynamique du marché de la médecine du sport

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des blessures

L’incidence croissante des blessures sportives dans le monde entier influence directement la croissance du marché. Cela prévoit que l’augmentation du taux d’incidence des entorses et des foulures, des blessures au genou, des muscles enflés, des blessures au tendon d’Achille, des douleurs le long du tibia, des blessures à la coiffe des rotateurs, des fractures (os brisés) et des luxations influence directement la croissance du marché. Selon le Board of Certification for Athletic Trainers, environ 2 millions de blessures aiguës à la cheville surviennent chaque année aux États-Unis.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour comprendre le corps humain renforcent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

Opportunités

En outre, l’augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées , la demande croissante de chirurgies mini-invasives, la participation croissante des jeunes aux sports et l’augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques dans le monde entier étendront les opportunités rentables pour les acteurs du marché dans la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’adoption croissante des chirurgies arthroscopiques , l’afflux croissant de nouveaux produits et modalités de traitement et l’augmentation des dépenses par habitant en soins de santé augmenteront encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sports-medicine-market?shri

Contraintes / Défis Marché mondial de la médecine du sport

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, les infrastructures limitées, le coût élevé associé à la médecine sportive et le manque de sensibilisation dans les économies arriérées devraient entraver la croissance du marché. En outre, l’absence de scénario de remboursement favorable et de pénétration de la technologie dans les économies en développement, le risque associé aux dispositifs d’implantation et le manque d’infrastructures appropriées dans les pays à revenu faible et intermédiaire devraient défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la médecine sportive fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la médecine du sport, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la médecine du sport

Le COVID-19 a fait reculer le marché en raison de l’imposition de mesures de confinement strictes et de restrictions de voyage. L’un des exemples les plus importants et les plus récents est qu’en mars 2020, le Comité international olympique a reporté les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Cela a été fait pour la sécurité des joueurs et l’objectif mondial d’éviter la propagation de la pandémie. Le report de plusieurs autres tournois et championnats a directement et négativement influencé le taux de croissance du marché. Au cours de cette période, 6,3 millions de chirurgies orthopédiques ont été annulées dans le monde.

Développement récent

En juillet 2020, Anika Therapeutics Inc. a reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (USFDA) des États-Unis pour six produits innovants qui répondent aux besoins des chirurgiens orthopédiques et de la médecine sportive. Les produits sont prévus pour être commercialisés à l’avenir.

En juin 2020, Smith & Nephew a lancé « Intellio » sur le marché. Intellio est une plateforme qui connecte et gère les systèmes de médecine sportive. Cette application permet de connecter sans fil et de contrôler à distance les tours chirurgicales d’arthroscopie.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-sports-medicine-market&shri

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la médecine sportive sont:

Novartis SA (Suisse)

Wright Medical Group NV (États-Unis)

Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)

Arthrex Inc. (États-Unis)

AlloSource (États-Unis)

Braun Melsungen AG (Allemagne)

Smith & Nephew plc (Allemagne)

Zimmer Biomet (États-Unis)

Össur (Islande)

Medtronic (Irlande)

Mueller Sports Medicine, Inc. (États-Unis)

CONMED Corporation (États-Unis)

Surgalign (États-Unis)

Arthrex Inc. (États-Unis)

AlloSource (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

Cintre Inc, (États-Unis)

Otto Bock Healthcare GmbH (Allemagne)

Met en évidence les facteurs clés suivants :

:- Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

:- Stratégie d’entreprise – Synthèse par un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

:- Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

:- Histoire de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

:- Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

:- Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

:- Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ce rapport complet fournira :

Accroître vos connaissances de l’industrie

Vous tenir au courant des développements cruciaux du marché

Vous permettre de développer des stratégies de croissance éclairées

Construire votre vision technique

Illustrer les tendances à exploiter

Renforcer votre analyse des concurrents

Fournir une analyse des risques, vous aidant à éviter les pièges d’autres entreprises pourraient en fin de

compte vous aider à maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial et régional. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter et de la matrice d’Ansoff. En outre, l’impact de Covid-19 sur le marché est également présenté dans le rapport.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel propriétaire de l’analyste.

Faits saillants du marché :

Évaluation du marché

Premium Insights

Paysage concurrentiel Analyse de

l’impact du COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils des entreprises

Dynamique mondiale et régionale

Points clés couverts dans ce rapport d’étude de

marché: Taille

du marché Marché Nouveaux volumes de ventes Volumes

de ventes de remplacement du marché Marché de la

base installée

par marques

Volumes des procédures

du marché Analyse des prix des produits du

marché Résultats des soins de santé du marché Analyse

du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et modifications

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans Différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché Étude des innovateurs du marché des

applications à venir

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché

• Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté la réception de par les différents organismes d’enquête statistique et des sciences de la vie ?

• Quel est le point de vue du marché effectif au cours de la période de conjecture ?

• Quels sont les modèles clés affectant le marché des effets ? Quel impact pourraient-ils avoir sur le marché des courts, moyens et longs-courriers ?

• Quelle est la perspicacité du client final ?

• Quelles sont les principales variables affectant l’effet marché ? Quel sera leur effet à court, moyen et long terme ?

• Quelles sont les principales régions portes ouvertes sur le marché des effets ? Quel est leur potentiel en courte, moyenne et longue distance ?

• Quels sont les systèmes clés adoptés par les organisations sur le marché des effets ?

• Quelles sont les principales régions d’application du marché des effets ? Quelle application est censée détenir le potentiel de développement le plus remarquable au cours de la période de jauge ?

Ce rapport d’étude de marché met en lumière divers facteurs qui ont un effet direct ou indirect sur la croissance de l’entreprise, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans le secteur de la santé. Ce rapport sur le marché identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux facteurs moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie de la santé.

Pour prospérer sur ce marché concurrentiel, les entreprises sont très avantagées si elles adoptent des solutions innovantes telles qu’un rapport d’étude de marché. Ce rapport de marché de grande envergure agit comme une colonne vertébrale pour le succès des entreprises dans tous les secteurs. L’analyse de marché et les informations incluses dans ce rapport de marché présentent des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constituent une source essentielle de conseils qui fournit la bonne direction aux entreprises et aux particuliers intéressés par l’industrie. Les moteurs et les contraintes du marché ont été expliqués dans le rapport d’activité XYZ cohérent avec l’utilisation de l’analyse SWOT.