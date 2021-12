Tendances du marché de la maintenance des équipements médicaux, taille, examens cliniques et perspectives du secteur : les investisseurs post COVID voient plus grand que prévu | | Meditab, TotalMD, CollaborateMD Inc, Paystand, Inc, AllegianceMD

Dernier document de recherche lancé sur l’ étude du marché de la maintenance des équipements médicaux (version Covid-19) de 350 pagesfournit une analyse détaillée avec des graphiques, des graphiques et des tableaux présentables. Le rapport recense également plusieurs facteurs importants, la part, la taille, la croissance, les tendances, les statistiques mondiales, les principaux fabricants et l’analyse des prévisions 2028. Ce rapport présente une évaluation approfondie de la maintenance des équipements médicaux, y compris les technologies habilitantes, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas des opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils et stratégies des acteurs de l’écosystème. . L’étude de recherche présente également une évaluation complète du marché et met en évidence les tendances futures, les facteurs et moteurs de croissance, les opinions des dirigeants, les faits et les principales données de marché validées.

Le marché de la maintenance des équipements médicaux devrait croître de 7,6% pour 2018-2025, des facteurs tels que des procédures réglementaires lentes et une installation coûteuse ralentissant la croissance du marché dans les économies émergentes.

Le marché de la maintenance des équipements médicaux a connu une pénétration exceptionnelle dans les économies développées d’Amérique du Nord. La prévalence de l’amélioration des infrastructures de santé, l’adoption de technologies de pointe et l’augmentation de l’incidence des maladies liées au mode de vie parmi la population croissante stimuleront la croissance du marché.

La préférence croissante pour l’achat d’équipements médicaux remis à neuf, l’investissement croissant des entreprises dans la construction d’infrastructures de soins de santé, les progrès technologiques et l’augmentation des partenariats public-privé accéléreront probablement la croissance du marché de la maintenance des équipements médicaux au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, les stratégies de croissance incorporées par diverses entreprises et le potentiel inexploité des pays émergents stimuleront davantage diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché de la maintenance des équipements médicaux au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Un coût initial élevé avec des dépenses de maintenance importantes ainsi qu’un manque de professionnels qualifiés entraveront probablement la croissance du marché de la maintenance des équipements médicaux au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les stratégies clés intégrées par diverses entreprises et le potentiel inexploité dans les pays émergents offrent des opportunités pour le marché de la maintenance des équipements médicaux.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux fournit également les dernières données sur les entreprises et les tendances futures de l'industrie, vous permettant d'identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité.

Selon ce rapport, le marché mondial de la maintenance des équipements médicaux passera de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré de 2020 à 2027. Le marché de la maintenance des équipements médicaux comprend des informations complètes dérivées d’une étude approfondie sur les données de marché historiques et prévisionnelles de l’industrie de la maintenance des équipements médicaux. La taille du marché mondial de la maintenance des équipements médicaux augmentera modérément en fonction des nouveaux développements de la maintenance des équipements médicaux et de l’impact de COVID19 au cours de la période de prévision 2020 à 2027.

Le rapport sur le marché Maintenance des équipements médicaux fournit une analyse approfondie de l'impact du marché et des nouvelles opportunités créées par la pandémie de COVID19/CORONA Virus.

Les segments et la sous-section du marché de la maintenance des équipements médicaux sont présentés ci-dessous :

Par type d’appareil (équipement d’imagerie, appareil endoscopique, instrument chirurgical, équipement électromédical, équipement dentaire, appareils de survie)

Par type de service (maintenance préventive, maintenance corrective, maintenance opérationnelle)

Par fournisseur de services (fabricants d’équipement d’origine, organismes de services indépendants, maintenance interne)

Par utilisateur final (organisations du secteur privé, organisations du secteur public)

Principaux fabricants ou acteurs clés (cela peut ne pas être une liste complète et des sociétés supplémentaires peuvent être ajoutées sur demande) :

GENERAL ELECTRIC COMPANY

Royal Philips NV

Agfa-Gevaert Group

Canon Inc.

Drägerwerk AG & Co. KGaA,

Medtronic

Hitachi, Ltd.

FUJIFILM Holdings Corporation

Braun Melsungen AG

HOYA GROUP

….

Portée du rapport :

Le rapport sur le marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés influençant le marché. Ce rapport vous aidera à établir un paysage du développement industriel et des caractéristiques du marché Maintenance des équipements médicaux. L’analyse du marché Global Medical Equipment Maintenance est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’import/export, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Selon la segmentation régionale, le marché de la maintenance des équipements médicaux fournit les informations couvrant les régions suivantes:

Amérique

du Nord Amérique du Sud

Asie et Pacifique

Europe

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en considération, tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigéria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud , Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande etc.

L’Amérique du Nord domine le marché de la maintenance des équipements médicaux, les États-Unis occupant la première position en raison de la croissance de la population vieillissante et des maladies liées au mode de vie, offrant un accès à des soins de santé de qualité, une infrastructure de soins de santé bien établie, une forte adoption de technologies de pointe et la présence de -acteurs établis, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la prise de conscience croissante des avantages du diagnostic précoce des maladies, de l’augmentation du financement public et privé pour le développement des établissements de santé, de l’augmentation dans les initiatives gouvernementales pour la modernisation des infrastructures de santé et la fourniture de soins de qualité ainsi que le tourisme médical croissant.

Portée du marché mondial de la maintenance des équipements médicaux et taille du marché

Le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en fonction du type d’appareil, du type de service, du fournisseur de services et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

En fonction du type d’appareil, le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en équipement d’imagerie, appareil endoscopique, instrument chirurgical, équipement électro-médical, équipement dentaire, appareils de survie. L’équipement d’imagerie est en outre sous-segmenté en modalités d’imagerie avancées et modalités d’imagerie primaires. Les modalités d’imagerie avancées sont en outre classées en tomodensitométrie, IRM et autres modalités d’imagerie médicale avancées. Les modalités d’imagerie primaires sont en outre classées en radiographie numérique, ultrasons et autres modalités d’imagerie médicale primaire.

Sur la base du type de service, le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en maintenance préventive, maintenance corrective et maintenance opérationnelle.

Basé sur le fournisseur de services, le marché de la maintenance des équipements médicaux est segmenté en fabricants d’équipements d’origine, organisations de services indépendantes et maintenance en interne. Le fabricant d’équipement d’origine est en outre classé en OEM multi-fournisseurs et OEM mono-fournisseur.

Le marché de la maintenance des équipements médicaux a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en organisations publiques et organisations privées.

Avec des tableaux et des figures aidant à analyser le marché mondial mondial de Maintenance des équipements médicaux, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la maintenance des équipements médicaux :

Chapitre 1 : Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché Maintenance des équipements médicaux

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché de la maintenance des équipements médicaux.

Chapitre 3 : Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la maintenance des équipements médicaux

Chapitre 4: Présentation de l’analyse factorielle du marché de la maintenance des équipements médicaux Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / de valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6 : Évaluation des principaux fabricants du marché de la maintenance des équipements médicaux qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec une part des revenus et des ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché Maintenance des équipements médicaux est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

