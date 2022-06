Tendances du marché de la logistique des soins de santé, perspectives de croissance, opportunités et prévisions d’ici 2030

La taille du marché mondial de la logistique des soins de santé devrait passer de 145 USD . 2 milliards en 2021 à 264,7 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 7 . 8 % de 2022 à 2030 . La logistique des soins de santé fait référence à l’emballage et au transport des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des fournitures chirurgicales et médicales et d’autres produits de santé vers les hôpitaux, les pharmacies, les laboratoires de diagnostic et de recherche et d’autres utilisateurs finaux . Des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et l’expansion de la population vieillissante stimulent la demande de services logistiques efficaces . De plus, les avancées technologiques dans les secteurs de la santé et de la logistique et les partenariats collaboratifs entre prestataires logistiques tiers ( 3PL ) sont d’autres moteurs de croissance pour le marché mondial de la logistique de la santé .

La dynamique concurrentielle dans le secteur de la santé a considérablement changé ces dernières années . La hausse des coûts des soins de santé, la concurrence féroce, la rationalisation et les changements réglementaires ont réduit le nombre de médicaments phares lancés sur le marché . Des facteurs tels qu’un environnement réglementaire strict et les offres des sociétés de soins de santé ont un impact sur la santé et le bien – être des patients et stimulent l’industrie des soins de santé .

Les pressions croissantes sur les coûts ont rendu impératif pour les fournisseurs de trouver différentes façons d’aider à la fois les zones géographiques, les clients et les marchés actuels et nouveaux . De plus, des chaînes d’approvisionnement agiles et flexibles sont des exigences essentielles pour plusieurs entreprises de soins de santé . Grâce à l’externalisation, ils peuvent accéder à des capacités et des ressources logistiques qui ne sont pas présentes en interne . De plus, les exigences d’externalisation de la logistique permettent aux entreprises de santé de libérer leurs ressources humaines et leur capital et de se concentrer sur les activités commerciales de base, y compris les initiatives de R&D, les fournitures médicales et la production de médicaments ou d’équipements médicaux . Ainsi, l’externalisation offre d’immenses opportunités aux sociétés pharmaceutiques et autres sociétés de soins de santé et des sciences de la vie pour mettre en œuvre des changements stratégiques pour une croissance optimale .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial de la logistique des soins de santé

Avec l’accélération du rythme de la mondialisation dans plusieurs zones géographiques, les chaînes d’approvisionnement sont devenues largement interconnectées . De plus, la mondialisation a multiplié les étapes de transport des marchandises avant qu’elles n’atteignent les utilisateurs finaux . L’épidémie de COVID – 19 a entraîné des perturbations exceptionnelles dans la plupart des économies, quel que soit leur stade de développement ou leur taille . Les restrictions de mobilité pendant la pandémie comprenaient des fermetures mondiales et la fermeture de l’espace aérien et des frontières . Ces obstacles ont mis à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement mondiales, comprenant des liens cruciaux liés aux médicaments et à l’alimentation .

Face à une pandémie mondiale, les modes de travail habituels ont fait défaut et ont dû être rapidement transformés . Il a fallu une réflexion approfondie et d’immenses efforts pour commercialiser les vaccins COVID – 19 et donner l’ espoir dont la population et les économies mondiales avaient tant besoin . Les réseaux logistiques nécessaires à la distribution de ces nouveaux produits complexes ont également été mis en place à des vitesses record . Le caractère unique à la fois des produits et des circonstances mondiales en fait une entreprise beaucoup plus importante qu’une simple extension de l’infrastructure existante . Le covid-19 a été un catalyseur pour le marché mondial de la logistique des soins de santé en raison de la demande émergente de vaccins .

Dynamique du marché mondial de la logistique des soins de santé

Moteurs : demande croissante pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux

L’un des principaux moteurs de croissance du marché mondial de la logistique des soins de santé est la demande mondiale croissante de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux . La production de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux devient de plus en plus complexe à mesure que les entreprises élargissent leurs portefeuilles de produits pour s’adapter à l’évolution rapide du marché et répondre aux exigences des clients . La prévalence croissante des maladies chroniques accélère également la demande de produits et services de soins de santé modernes et d’une assistance médicale améliorée, en particulier dans les zones rurales . Ces demandes ont également généré un transport sûr pour les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux . En outre, les fabricants de soins de santé exigent de plus en plus des services logistiques spécialisés dans le domaine des soins de santé pour fournir des services efficaces d’entreposage, de transport et de distribution de gros volumes de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux aux hôpitaux, aux patients à domicile, aux laboratoires et à d’autres établissements de santé . La demande croissante de produits à température contrôlée , en particulier les produits pharmaceutiques, et le développement de nombreuses thérapies avancées dérivées de cellules humaines ont nécessité une logistique de la chaîne du froid .

Contraintes : Fluctuations des prix du carburant

Les fluctuations des prix du carburant constituent l’un des enjeux majeurs des entreprises de transport et de logistique qui envisagent d’augmenter les prix de leurs prestations pour conserver leurs marges . Le prix du carburant représente environ 40 à 60 % des coûts d’exploitation d’un transporteur ou d’une entreprise de logistique . En règle générale, de telles fluctuations des prix du carburant obligent les entreprises de logistique à augmenter le prix de leurs services ou à subir des pertes . En raison de la hausse des prix du carburant, les entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux optent pour le fret maritime plutôt que pour les services de transport aérien et ferroviaire . En outre, la hausse des prix du carburant entraînera une hausse des coûts de produits tels que les médicaments, les appareils électroménagers et les consommables ménagers . Pour les entreprises de logistique telles que C . H. _ Robinson, qui se spécialise dans le transport de charges complètes ( la plus grande source de bénéfices bruts ajustés de l’entreprise ) , les fluctuations des prix du carburant peuvent entraîner une diminution des marges bénéficiaires brutes ajustées . Ces fluctuations ont également eu un impact positif sur les revenus de certaines entreprises . De même, en 2020, les dépenses en carburant de FedEx Corporation ont connu une baisse de 19 % en raison des bas prix du carburant .

Opportunités : Mise en place d’un système d’identification unique des appareils

Avec la pression croissante des organisations fédérales, les fournisseurs du marché de la logistique des soins de santé doivent respecter les réglementations strictes régissant le mouvement des dispositifs médicaux et la collecte de données tout au long du cycle de distribution . Le système d’identification unique des dispositifs ( UDI ) a été mis en œuvre pour la première fois au début des années 2000 dans le cadre d’un effort d’harmonisation mondiale organisé par l’Organisation mondiale de la santé ( OMS ). L’objectif principal de cette initiative était de faciliter une convergence des pratiques réglementaires et des normes liées à la qualité, aux performances et à la sécurité des dispositifs médicaux . En outre, des réglementations sur les dispositifs médicaux et des principes directeurs ont été publiés en 2003, qui ont institué un plan directeur pour les réglementations nationales harmonisées des dispositifs médicaux .

La mise en œuvre complète d’un système UDI offrira une gamme complète d’avantages aux acteurs de l’industrie de la logistique des soins de santé, aux consommateurs, aux prestataires de soins de santé, à la FDA et aux systèmes de soins de santé . Un système UDI propose un identifiant standardisé qui permet aux établissements de santé, aux distributeurs et aux fabricants de gérer efficacement les rappels de dispositifs médicaux et de contribuer à une chaîne de distribution sécurisée dans le monde entier .

Périmètre de la Logistique Santé

L’étude classe le marché de la logistique des soins de santé en fonction du produit, de la fonctionnalité et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par perspectives de produit ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Médicaments

Équipement médical

Par perspectives de fonctionnalité ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Transport

Entreposage

Les autres

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Pharmacies

Établissements de santé

Laboratoires de recherche et de diagnostic

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Par produit, le segment des produits pharmaceutiques devrait représenter la plus grande part de marché

Le marché mondial de la logistique des soins de santé est divisé en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux en fonction du produit . En 2021, Pharmaceuticals représentait le plus grand marché et en comptait 60 . 7 % de part de marché . Les vaccins et les médicaments contribuent à la durabilité des systèmes de santé en générant des économies plus importantes en réduisant les coûts dans d’autres parties des soins de santé, tels que les séjours à l’hôpital et les coûts des soins de longue durée . Habituellement, les pays en développement et les pays les moins avancés ont des coûts marginaux élevés, ce qui gonfle les prix des médicaments essentiels . Ce coût gonflé comprend les tarifs d’importation, la valeur –des taxes supplémentaires sur les médicaments, les coûts de distribution, les frais portuaires et des marges élevées dans les composantes vente au détail et vente en gros de la chaîne d’approvisionnement .

Outre le marché pharmaceutique, la consommation de médicaments dans le monde augmente également, en partie en raison de la demande croissante de médicaments pharmaceutiques parmi la population gériatrique et les patients atteints de maladies chroniques et des changements dans la pratique clinique . L’expansion de la population mondiale contribue également à une augmentation significative de la consommation de produits pharmaceutiques en raison de la prévalence de diverses maladies dans tous les groupes d’âge .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la logistique des soins de santé a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial de la logistique des soins de santé au cours de la période de prévision . Les marchés asiatiques émergents se sont avérés extrêmement intéressants pour l’industrie pharmaceutique . Dans le même temps, les prestataires logistiques sont confrontés à des défis en raison de la diversité des conditions du marché, qui dépendent fortement de la maturité du marché et de son système politique . Par exemple, l’industrie pharmaceutique en Australie nécessite des mécanismes différents de ceux de la Chine ou de l’Inde . L’augmentation des dépenses publiques consacrées aux initiatives de R&D et la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé, principalement dans les marchés émergents tels que l’Inde et la Chine, stimulent la croissance du marché régional .

De plus, les entreprises asiatiques de soins de santé sont obligées de réduire leurs coûts de transport pour concurrencer les pressions sur les prix exercées par le gouvernement, la concurrence des produits génériques, les clients et les sociétés pharmaceutiques ( principalement américaines et européennes ). L’établissement d’un site local de fabrication ou de conditionnement au sein d’un marché est devenu une pratique courante au sein de l’industrie pharmaceutique asiatique . Ces installations permettent souvent de répondre aux demandes des marchés locaux et des pays voisins . Une autre stratégie couramment utilisée consiste à collaborer avec un prestataire de services logistiques ( PSL ) local pour la distribution .

Principaux acteurs du marché

Les principaux fournisseurs clés du marché sont AmerisourceBergen, Deutsch Post DHL, FedEx Corporation, CEVA Logistics, Kuehne + Nagel, DB Schenker, C . H. _ Robinson, DSV, Farmasoft, XPO Logistics, Cardinal Health, Owens & Minor, Lufthansa Cargo, Cold Chain Technologies, Medline, Oximio, Maersk, Alloga, Bolloré Logistics et PHEONIX Group . Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale .