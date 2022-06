Tendances du marché de la lingerie érotique, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur la lingerie érotique a été généré en tenant compte d’une gamme d’objectifs d’étude de marché qui sont essentiels au succès de l’industrie de la lingerie érotique. Ce rapport d’activité présente une idée des demandes, des préférences et de l’évolution des préférences des consommateurs vis-à-vis d’un produit particulier. Une méthode de triangulation des données est appliquée à cette fin, ce qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). Il estime les valeurs du TCAC en pourcentages qui désignent la hausse ou la baisse survenant sur le marché pour un produit particulier pour la période de prévision définie.

Le rapport de recherche mondial sur les Marché de la lingerie érotique joue un rôle primordial dans le développement et l’amélioration des stratégies de vente, de publicité, de marketing et de promotion. Pour effectuer une analyse concurrentielle, diverses stratégies des principaux acteurs du Marché ont été envisagées, allant des lancements de nouveaux produits, des expansions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres qui conduisent à une ascension de leur empreinte sur le Marché. Le rapport sur le marché de la lingerie érotique identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux facteurs moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie de la lingerie érotique.



Au cours des dernières années, les achats en ligne ont connu une popularité croissante et les producteurs de lingerie se concentrent sur le développement de sites Web comprenant des spécifications complètes sur les produits, telles que la taille exacte, entre autres. De plus, avec la préférence croissante des marques haut de gamme, le marché de la lingerie érotique a rapidement explosé. Par conséquent, on estime que le marché croîtra rapidement au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la lingerie érotique était évalué à 20 564,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 32 775,89 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

La lingerie érotique est une catégorie de vêtements pour femmes qui comprend des articles tels que des sous-vêtements, des robes légères et des vêtements de nuit. La soie, le lycra, le satin, le coton et la mousseline font partie des textiles doux, élastiques et légers utilisés. Les corsets et les bustiers, les bas de corps et les collants font partie des nombreux styles disponibles. En raison d’une augmentation de leur capacité d’achat et d’un désir d’acquérir de la lingerie comme des vêtements stylés, il a été observé que les femmes préfèrent avoir une lingerie sensuelle variée dans leur garde-robe.

Acteurs du marché couverts

Adore Me (États-Unis), Agent Provocateur (Royaume-Uni), Amante (Sri Lanka), Ann Summers (Royaume-Uni), Bluebella (Angleterre), Felina (Allemagne), La Perla (Italie), L Brands Inc. (États-Unis), Victoria’s Secret (États-Unis), Louis Vuitton (France), UNIQLO CO. LTD (Japon), Fashion Nova LLC (États-Unis), Triumph International Ltd (Allemagne), Nubian Skin (Londres), WACOAL HOLDINGS CORP (Japon), HANESBRANDS INC (États-Unis) , Hop Lun (Hong Kong) Limited (Chine), Fruit of the Loom Inc., (États-Unis) et Lise Charmel (France)

Conducteurs

Préférence élevée pour la lingerie érotique

La préférence croissante des femmes pour les marques haut de gamme est le moteur du marché mondial de la lingerie érotique. En raison d’une augmentation de leur capacité d’achat et de la tendance à acheter de la lingerie comme des vêtements à la mode, les femmes sont plus susceptibles d’avoir une gamme diversifiée de lingerie dans leur garde-robe. Ces facteurs mentionnés devraient créer une demande exceptionnelle pour les services de lingerie érotique au cours de la période de prévision.

L’augmentation des revenus disponibles et une classe moyenne ambitieuse croissante propulseront davantage le taux de croissance du marché de la lingerie érotique. De plus, la présence croissante de détaillants en ligne, à la fois de grands détaillants multimarques, stimulera également la croissance de la valeur marchande sur la période prévue. De plus, la préférence croissante des femmes pour les marques haut de gamme stimule également la croissance globale du marché.

Opportunités

Avancements et investissements

En outre, la disponibilité d’une variété de produits de lingerie érotique, l’avènement de produits de lingerie érotique tatoués ainsi que l’introduction de nouveaux matériaux étendent encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le développement de nouveaux produits pour satisfaire l’évolution des goûts et des préférences des consommateurs étendra encore la croissance future du marché de la lingerie érotique.

Contraintes/Défis

Coûts élevés

Cependant, le coût élevé de la lingerie érotique entrave la croissance du marché. Ce facteur créera des obstacles à la croissance du marché de la lingerie érotique.

Conditions dermatologiques

La prévalence des conditions dermatologiques parmi les porteurs de lingerie érotique s’avérera être un démérite pour le marché de la lingerie érotique. Par conséquent, ce facteur devrait remettre en cause le taux de croissance du marché de la lingerie érotique.

Cet exemple de rapport comprend :

Une brève introduction au rapport de recherche.

Introduction graphique de l’analyse régionale.

Les meilleurs acteurs du marché avec leur analyse des revenus.

Illustrations sélectionnées des informations et des tendances du marché.

Exemples de pages du rapport.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché de la lingerie érotique sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Faits saillants des facteurs clés suivants :

Description de l’activité Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.



Stratégie d’entreprise Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise.



Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.



Historique de l’entreprise Progression des événements clés associés à l’entreprise.



Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.



Concurrents clés Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.



Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.



Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.



Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché de la lingerie érotique

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie Lingerie érotique

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Informations importantes incluses dans le rapport :

Développements technologiques dans le domaine du marché de la lingerie érotique.

Perspectives de croissance pour les nouveaux acteurs du marché dans différentes régions.

Profils des entreprises des principaux acteurs du marché de la lingerie érotique.

Des informations à jour sur les principaux facteurs de succès ayant un impact sur la croissance du marché de la lingerie érotique.

Fusions, acquisitions, partenariats et alliances stratégiques récents.

Requêtes importantes traitées dans le rapport sur le marché de la lingerie érotique:

Quel sera l’impact de l’évolution des tendances sur la croissance du marché de la lingerie érotique au cours de la période de prévision? Quelles entreprises dominent actuellement le marché de la lingerie érotique en termes de part de marché ? Comment les acteurs du marché peuvent-ils capitaliser sur les opportunités lucratives de la Région 1 ? Quel est le taux de croissance prévu du marché de la lingerie érotique dans diverses régions au cours de la période de prévision ? Le scénario de marché actuel est-il favorable à la croissance de nouveaux acteurs du marché ?

