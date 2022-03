Tendances du marché de la gestion des doses de rayonnement Analyse mondiale de l’industrie, principaux fabricants, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

Une équipe compétente déploie des efforts minutieux avec ses capacités potentielles pour générer le meilleur rapport d’étude de marché. La méthodologie de recherche clé employée ici par l’équipe DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Il a été assuré que ce rapport d’activité met à la disposition des clients des connaissances et des informations absolues sur le nouvel environnement réglementaire qui convient à leur organisation. Le rapport d’activité gagnant aide les clients à reconnaître les nouvelles opportunités et les clients les plus importants pour la croissance de leur entreprise et l’augmentation de leurs revenus.

Le marché de la gestion des doses de rayonnement devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC d’environ 13,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’utilisation croissante de Les modalités d’imagerie médicale accélèrent la croissance du marché de la gestion des doses de rayonnement.

La dose de rayonnement fait référence à l’effet du rayonnement sur la peau qui dépend de l’intensité du rayonnement , de la sensibilité de la peau et de l’exposition. La gestion des composants de la dose de rayonnement comprend la surveillance en temps réel de la dose du personnel, les informations du logiciel d’enregistrement de la dose de rayonnement, les technologies permettant de réduire la dose et la conformité réglementaire. Des techniques telles que la scintigraphie aident à administrer un rayonnement à faible dose avec des images de diagnostic de haute qualité, à calculer et à enregistrer le niveau de dose, à gérer les données des patients et à les partager avec les autorités réglementaires. Un grand nombre de patients est étudié à l’aide de la technologie des rayonnements pour fournir des informations précises sur la maladie.

La demande croissante de sécurité des patients et de services de soins de santé améliorés, l’augmentation des diverses campagnes de gestion des doses à travers le monde dans le but de la sécurité des patients et la sensibilisation accrue à la radioprotection chez les patients, les médecins et les techniciens sont les principaux facteurs qui animent le marché de la gestion des doses de rayonnement. . L’augmentation du risque et de l’incidence des maladies chroniques, l’augmentation des connaissances des patients concernant les conséquences d’une exposition prolongée aux rayonnements et l’adoption croissante des dossiers de santé électroniques accélèrent la croissance du marché de la gestion des doses de rayonnement. Les obligations de conformité des prestataires de soins de santé aux lois étatiques et fédérales strictes, l’utilisation élevée de la tomodensitométrie pour le diagnostic de diverses maladies et l’augmentation de la nécessité de réduire les niveaux de dose de rayonnement en raison des risques de troubles graves causés par l’exposition à des rayonnements nocifs influencent le rayonnement marché de la gestion des doses. De plus, la sensibilisation croissante aux soins de santé et l’augmentation des dépenses de santé affectent positivement le marché de la gestion des doses de rayonnement. Par ailleurs,

D’autre part, le manque d’analyse comparative pour l’optimisation des doses et le financement limité sont les principaux facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché de la gestion des doses de rayonnement. Le faible taux d’adoption et le manque de professionnels formés devraient défier le marché de la gestion des doses de rayonnement au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Ce rapport sur le marché de la gestion des doses de rayonnement fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la gestion des doses de rayonnement, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché de la gestion des doses de rayonnement et taille du marché

Le marché de la gestion des doses de rayonnement est segmenté en fonction des produits et services, de la modalité, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des produits et services, le marché de la gestion des doses de rayonnement est segmenté en solutions de gestion des doses de rayonnement et services de gestion des doses de rayonnement. Les solutions de gestion des doses de rayonnement sont en outre segmentées en solutions autonomes et solutions intégrées. Les services de gestion des doses de rayonnement sont en outre segmentés en services de support et de maintenance, services de mise en œuvre et d’intégration, services de conseil et services d’éducation et de formation.

Sur la base de la modalité, le marché de la gestion des doses de rayonnement est segmenté en tomodensitométrie, fluoroscopie et imagerie interventionnelle, radiographie et mammographie et médecine nucléaire.

Sur la base des applications, le marché de la gestion des doses de rayonnement est segmenté en oncologie, cardiologie, applications orthopédiques et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion des doses de rayonnement est segmenté en hôpitaux, petits hôpitaux, grands hôpitaux, établissements de soins ambulatoires et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial de la gestion des doses de rayonnement

Le marché de la gestion des doses de rayonnement est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et services, modalité, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial de la gestion des doses de rayonnement sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la gestion des doses de rayonnement en raison des exigences législatives et d’accréditation strictes concernant la déclaration et l’optimisation des doses de rayonnement, de la présence d’exigences réglementaires strictes concernant la sécurité des patients et de la forte adoption des technologies HCIT dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché de la gestion des doses de rayonnement fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la gestion des doses de rayonnement vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la gestion des doses de rayonnement, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché de la gestion des doses de rayonnement. Les données sont disponibles pour la période historique 2011-2019.

