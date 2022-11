Tendances du marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR), parts, acteurs clés, aperçu régional et marché en croissance à un TCAC de 25,30% d’ici 2029

Ce rapport d’activité contient le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de la production, les parts de marché et les coordonnées des fabricants ou des entreprises. Les principaux acteurs prennent des mesures telles que des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des analyses concurrentielles dans l’industrie mentionnée dans le rapport. Ce rapport de marché analyse de manière approfondie le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures de différents coins. Il mène également une vaste étude sur différents segments de marché et régions. Le présent document de marché détermine également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché.

Rapport d’étude de marché sur la détection et la télémétrie de la lumière (LiDAR) , le rapport est complet avec une recherche élaborée entreprise par d’éminents analystes et une analyse détaillée de la place de l’industrie mondiale. L’étude comprend un examen approfondi et bien élaboré de cette industrie ainsi que des paramètres majeurs qui peuvent très probablement avoir une influence sur la matrice de commercialisation du marché.

Le marché mondial de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) était évalué à 1,40 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 8,51 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 25,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Analyse et taille du marché

La détection et la télémétrie de la lumière (LiDAR) ont acquis une immense popularité suite à l’introduction du GPS pour calculer des mesures géospatiales précises. Le LiDAR utilise un laser pulsé pour calculer les distances variables d’un objet par rapport à la surface de la Terre, selon l’American Geoscience Institute. Les informations collectées par le système aéroporté ainsi que les impulsions lumineuses génèrent des informations 3D précises.

Les scanners laser représentent le plus grand segment de composants sur le marché respectif en raison de l’augmentation des opérations de numérisation et de cartographie aériennes. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Aperçu du marché : –

Le LiDAR est une sorte de détection et de télémétrie de la lumière ou de détection et de télémétrie par imagerie laser. La technologie LiDAR est une télédétection dans laquelle la lumière est utilisée sous forme de laser pour évaluer des distances variables par rapport à la terre. LiDAR est considéré comme une combinaison de numérisation 3D et de numérisation laser, il est donc également connu sous le nom de numérisation laser 3D.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) sont

Trimble Inc. (États-Unis)

Leica Geosystems AG (Suisse)

Teledyne Optech (Canada)

FARO (États-Unis)

SICK AG (Allemagne)

NV5 Global, Inc. (États-Unis)

SureStar (Chine)

Velodyne Lidar, Inc. (États-Unis)

YELLOWSCAN (France)

GeoKno (Inde)

Systèmes Phoenix LiDAR (États-Unis)

LeddarTech inc. (Canada)

Quanergy Systems, Inc. (États-Unis)

Innoviz Technologies Ltd. (Israël)

Lidars ZX (Royaume-Uni)

Vaisala (Finlande)

Waymo LLC (États-Unis)

Valéo (États-Unis)

Expulser, Inc. (États-Unis)

DEVELOPPEMENTS récents

Leica Geosystems AG a dévoilé le scanner laser 3D Leica RTC360 en février 2021. Ces scanners nécessitent une surveillance minimale de la part de l’utilisateur et visent à fournir une productivité, une flexibilité et une efficacité de numérisation accrues lors de la planification des tâches de capture de la réalité.

Opportunités

En outre, l’augmentation de l’adoption des technologies à semi-conducteurs, MEMS, LiDAR flash et autres technologies LiDAR offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, les initiatives entreprises par les gouvernements pour encourager l’utilisation des drones LiDAR pour les enquêtes à grande échelle élargiront encore le marché.

Quelles sont les principales opportunités du marché ?

Ce rapport sur le marché mondial LiDAR fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de l’analyse des soins de santé sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Marché de la détection et de la télémétrie de la lumière de segmentation (LiDAR):

Le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) est segmenté en fonction du composant, de la technologie, du type, du type d’installation, de la gamme, du service, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Scanners laser

Systèmes de navigation et de positionnement

Système de positionnement global (GPS)

Unité de mesure inertielle (IMU)

Les autres

Caméra

Horloge de haute précision

Autres accessoires

Technologie

LiDAR 2D

LiDAR 3D

LiDAR 4D

Taper

Mécanique

État solide

Type d’installation

LiDAR aéroporté

LiDAR bathymétrique

Topographique

LiDAR au sol

LiDAR mobile

LiDAR statique

Intervalle

Court

Moyen

Long

Service

Traitement des données LiDAR

L’acquisition des données

Classification des nuages ​​de points

Visualisation 3D

Arpentage aérien

La gestion d’actifs

Service SIG

Arpentage au sol

Cartographie et modélisation

Les autres

Application

Cartographie des corridors

Chaussées

Les chemins de fer

Les autres

Ingénierie

Environnement

La gestion des forêts

Gestion du littoral

Modélisation de la pollution

Agriculture

Parc éolien et foresterie de précision

ADAS et voitures sans conducteur

Exploration

Pétrole et gaz

Exploitation minière

Aménagement urbain

Cartographie

Météorologie

Utilisateur final

Défense et Aéronautique

Travaux publics

Archéologie

Foresterie et agriculture

Industrie minière

Transport

Analyse régionale-

Le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, technologie, type, type d’installation, gamme, service, application et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) sont les États- Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR) en raison de la forte adoption de réglementations administratives et de divers mandats sur l’installation de technologies de sécurité automobile dans les véhicules légers et lourds.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la hausse des investissements des acteurs nationaux et étrangers dans des pays tels que la Chine et l’Inde dans la région.

Conducteurs

Hausse dans l’industrie de la construction

L’augmentation de l’utilisation des récepteurs GPS de précision de niveau moyen et élevé dans l’industrie de la construction est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR). La technologie GPS est largement adoptée dans les projets de construction à grande échelle tels que les mégaprojets pour les chantiers de construction civile.

Disponibilité de capteurs à faible coût

La disponibilité de divers capteurs et systèmes tels que les scanners laser et les systèmes de navigation et de positionnement, entre autres, accélère la croissance du marché. Les progrès technologiques en cours dans l’industrie des semi-conducteurs et la concurrence intense entre les différents fabricants stimulent également la croissance du marché.

Utilisation des technologies modernes dans les produits agricoles

L’utilisation de technologies modernes telles que la technologie à taux variable (VRT), les logiciels de gestion de données, les logiciels de cartographie, les logiciels de cartographie de rendement et le GPS dans les produits agricoles influencent davantage le marché. Ces technologies améliorent la fertilité et la rentabilité des terres, maximisent la productivité, réduisent le coût de l’agriculture et facilitent l’agriculture durable.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la flambée des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché de la détection et de la télémétrie de la lumière (LiDAR).

Opportunités

En outre, l’augmentation de l’adoption des technologies à semi-conducteurs, MEMS, LiDAR flash et autres technologies LiDAR offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, les initiatives entreprises par les gouvernements pour encourager l’utilisation des drones LiDAR pour les enquêtes à grande échelle élargiront encore le marché.

Points saillants du rapport

Aperçu des principales forces du marché qui propulsent et freinent la croissance du marché

Offre une compréhension claire du paysage concurrentiel et des principaux segments de produits

Une analyse des stratégies des principaux concurrents

Analyses détaillées des tendances de l’industrie

Une carte de croissance technologique bien définie avec une analyse d’impact

Fournit des profils des principaux concurrents du marché.

Détails de leurs opérations, produits et services.

Développements récents et indicateurs financiers clés.

Table des matières:

Chapitre 1 Couverture de l’étude

Chapitre 2 Résumé analytique

Chapitre 3 Taille du marché par les fabricants

Chapitre 4 Production par régions

Chapitre 5 Consommation par régions

Chapitre 6 Taille du marché par type

Chapitre 7 Taille du marché par application

Chapitre 8 Profils des fabricants

Chapitre 9 Prévisions de production

Chapitre 10 Prévision de consommation

Chapitre 11 Analyse des clients en amont, de la chaîne industrielle et des clients en aval

Chapitre 12 Opportunités et défis, menaces et facteurs affectant

Chapitre 13 Principaux résultats

Chapitre 14 Annexe

