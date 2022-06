Tendances du marché de la connectivité des dispositifs médicaux, recherche, analyse et révision des prévisions 2029

La croissance fulgurante des marchés de la télésanté et de la surveillance à distance des patients à travers le monde a largement impacté la croissance du marché. De plus, le secteur de la santé adopte l’automatisation dans tous les aspects de ses opérations, et la connexion des dispositifs médicaux est un élément essentiel de cette automatisation. Le marché a connu une croissance importante au cours des dernières années en raison de la présence de ces déterminants de la croissance. Avec l’avènement de la pandémie de COVID-19, la demande de dispositifs médicaux connectés a également augmenté, ce qui propulsera la croissance et l’expansion du marché dans un avenir proche.

Le marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux était évalué à 1,7 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 10 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 24,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029. «Medical Device Connectivity Solutions» représente le plus grand segment de produits et services sur le marché de la connectivité des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision, car il est capable de rassembler divers établissements de santé. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Portée du marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux

Le marché de la connectivité des dispositifs médicaux est segmenté en fonction du produit et du service, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

produit et service

Solutions de connectivité des dispositifs médicaux

Services de connectivité des dispositifs médicaux

Sur la base des produits et services, le marché de la connectivité des dispositifs médicaux est segmenté en solutions de connectivité des dispositifs médicaux et services de connectivité des dispositifs médicaux. Les solutions de connectivité des dispositifs médicaux sont sous-segmentées en solutions d’intégration de dispositifs médicaux, dispositifs d’interface, systèmes de télémétrie et hubs de connectivité. Les services de connectivité des dispositifs médicaux sont sous-segmentés en services de mise en œuvre et d’intégration, services de support et de maintenance, services de formation et services de conseil. Les solutions de connectivité des dispositifs médicaux représenteront la plus grande part de marché car elles sont capables de rassembler divers établissements de santé.

Technologie

Technologies filaires

Technologies sans fil

Technologies hybrides

Sur la base de la technologie, le marché de la connectivité des dispositifs médicaux est segmenté en technologies filaires, technologies sans fil et technologies hybrides.

Application

Signes vitaux et moniteurs patient

Appareils d’anesthésie et ventilateurs

Pompes à perfusion

Les autres

Sur la base des applications, le marché de la connectivité des dispositifs médicaux est segmenté en signes vitaux et moniteurs patient, appareils d’anesthésie et ventilateurs, pompes à perfusion et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de santé à domicile

Centres de diagnostic

Centres de soins ambulatoires

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la connectivité des dispositifs médicaux est segmenté en hôpitaux, centres de soins à domicile, centres de diagnostic et centres de soins ambulatoires.

Analyse régionale / aperçus du marché de la connectivité des dispositifs médicaux

Le marché Connectivité des dispositifs médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et service, technologie, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la connectivité des dispositifs médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre Moyen-Orient et Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la connectivité des dispositifs médicaux en raison de la consolidation croissante des fournisseurs de soins de santé et de la mise en œuvre étendue de la connectivité des dispositifs cliniques et des directives strictes de diverses autorités gouvernementales et non gouvernementales. gouvernements de la région.

L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’augmentation des dépenses de santé, des produits de santé avancés et de l’augmentation des revenus disponibles dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Connectivité des dispositifs médicaux

Le paysage concurrentiel du marché Connectivité des dispositifs médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la connectivité des dispositifs médicaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la connectivité des dispositifs médicaux sont Cerner Corporation (États-Unis), Medtronic (Irlande), Masimo (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), General Electric Company (États-Unis) États-Unis), Stryker (États-Unis), iHealth Labs Inc., (États-Unis), Cisco (États-Unis), Lantronix Inc. (États-Unis), Infosys Limited (Inde), Silicon & Software Systems Ltd. (Irlande), Spectrum Medical (Royaume-Uni), Hill-Rom Services Inc. ( États-Unis), Iatric Systems Inc. (États-Unis), Silex technology, Inc. (Japon), Digi International Inc. (États-Unis) États-Unis), Baxter (États-Unis), TE Connectivity (Suisse), Bridge-Tech (États-Unis) et Medicollector (États-Unis) entre autres.

