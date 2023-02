Tendances du marché de la connectivité des dispositifs médicaux, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Un rapport de recherche récent publié par Data Bridge Market Survey (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.), mettant en évidence les opportunités, analysant les risques et soutenant la prise de décision stratégique et les tactiques de levier. Le marché de la connectivité des dispositifs médicaux a connu une croissance soutenue ces dernières années et devrait croître à un bon rythme au cours de la période de prévision 2022-2029.

Explore fournit une vue à 360° et des informations mettant en évidence les principaux résultats de l’ industrie de la connectivité des dispositifs médicaux . Ces informations aident les décideurs d’entreprise à créer de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour améliorer la rentabilité. Ce rapport étudie la croissance de l’industrie, les tendances régionales, la taille, la part de marché, la portée des produits, les barrières à l’entrée, les profils des distributeurs, les statistiques, les opportunités commerciales et les profils des meilleurs acteurs. Le rapport de recherche sur la connectivité des dispositifs médicaux présente également les futures stratégies de marketing, la chaîne de valeur, les défis de l’industrie, les risques commerciaux, l’analyse des cinq forces de Porter, les revenus et les plans de développement.

Le marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux était évalué à 1,7 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 10 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 24,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «solutions de connectivité des dispositifs médicaux» représentent le plus grand segment de produits et services sur le marché de la connectivité des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision, car elles permettent la consolidation de plusieurs établissements de santé en un seul. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La connectivité des dispositifs médicaux (MDC) est un système centré sur le patient de dispositifs médicaux intégrés qui analyse et surveille le dossier de santé électronique (DSE) d’un patient. Les dispositifs médicaux connectés par la technologie de réseau sans fil permettent aux médecins de surveiller les patients à distance à tout moment. À mesure que la technologie des dispositifs médicaux progresse, les hôpitaux s’efforcent d’obtenir des données complètes, précises et détaillées sur les dispositifs médicaux afin d’améliorer les résultats cliniques et la sécurité des patients.

La croissance rapide du marché mondial de la télémédecine et de la surveillance à distance des patients a eu un impact significatif sur la croissance du marché. De plus, le secteur de la santé adopte l’automatisation dans tous les aspects de ses opérations, et la connexion des dispositifs médicaux est un élément important de cette automatisation. Le marché a connu une croissance importante ces dernières années du fait de l’existence de ces déterminants de la croissance. L’émergence de la pandémie de COVID-19 a également augmenté la demande de connectivité des dispositifs médicaux, ce qui alimentera la croissance et l’expansion du marché dans un avenir proche.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la connectivité des dispositifs médicaux sont Cerner Corporation (États-Unis), Medtronic (Irlande), Masimo (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), General Electric Company (États-Unis) et Royaume-Uni (États-Unis), Stryker (États-Unis) ., Stryker (États-Unis) et autres. ), iHealth Labs. Inc., (États-Unis), Cisco (États-Unis), Lantronix Inc. (États-Unis), Infosys Limited (Inde), Silicon & Software Systems Ltd. (Irlande), Spectrum Medical (Royaume-Uni), Hill-Rom Services Inc. (États-Unis) , Iatric Systems Inc. (États-Unis), Silex Technology, Inc. (Japon), Digi International Inc. (États-Unis), Baxter (États-Unis), TE Connectivity (Suisse), Bridge-Tech (États-Unis) et Medicollector (États-Unis) ), etc il y a

Avec des marchés de pays/régions répertoriés géographiquement, nous recherchons entièrement les régions suivantes :

APAC (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et autres APAC ; le reste de l’APAC est subdivisé en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Informations importantes relatives à la connectivité des dispositifs médicaux incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certains des acteurs clés de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché.

Tendances actuelles affectant la dynamique de ce marché dans différentes régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus dans cette industrie au cours de la période de prévision

Stratégie marketing et recherche de tendances de croissance

Analyse des relais de croissance

Segments et marchés émergents de la relaxation par région

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Couverture historique, actuelle et potentielle du marché en valeur et en volume potentiels

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial de la connectivité des dispositifs médicaux

Chapitre 4: Segmentation du marché de la connectivité des dispositifs médicaux par type et application

Chapitre 5 : Répartition des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

