Tendances du marché de la conduite intelligente, croissance émergente, facteurs clés, développement commercial et opportunités jusqu’en 2033

Le marché de la conduite intelligente devrait croître de 2,1 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 20 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Dans le développement des villes intelligentes, la conduite intelligente est l’une des principales exigences. La mobilité intelligente, la gouvernance intelligente, la technologie intelligente et l’infrastructure intelligente sont importantes pour le développement des villes intelligentes. La conduite intelligente consiste à fournir des solutions de transport intelligentes utilisant des technologies et des solutions innovantes et intégrées, respectueuses de l’environnement et favorisant le développement durable. Les pays développés et en développement devraient adopter des technologies de conduite plus intelligentes en raison de l’énorme potentiel de développement de modes de conduite intelligents. Les pays développés exigeront des mises à niveau technologiques dans les solutions de conduite intelligente existantes. À l’avenir, il y aura une forte demande de conduite intelligente.

Partout dans le monde, le gouvernement accorde des avantages fiscaux et des incitations à l’équipement des véhicules électriques. Certaines règles et réglementations sont également établies dans certains pays pour une conduite intelligente.

Segmentation du marché mondial de la conduite intelligente :

Marché mondial de la conduite intelligente, par type de produit

Électronique de puissance

E-Frein Booster

Onduleur

Moteur

La batterie

Marché mondial de la conduite intelligente, par utilisation finale

E-Axe

Roue motrice

En fonction de la région, le marché mondial de l’impression Smart Driving a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de la Smart Driving mondiale.

Marché mondial de la conduite intelligente, par région

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie Les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Principaux acteurs du marché couverts par le marché mondial de la conduite intelligente :

SINOEV

UQM Technologies

BorgWarner Aisin Seiki

Continental

Schaeffler

Shanghai Edrive

Infineon

Robert Bosch

Transmissions efficaces

Siemens

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché mondial de la conduite intelligente fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché mondial de la conduite intelligente couvre une analyse complète sur: