Tendances du marché de la collecte de sang, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport de recherche récent intitulé « publié par Data Bridge Market Research Blood Collection Market Ce rapport de recherche fournit des informations clés sur les mots-clés du marché ainsi que les détails les plus récents et les plus récents du secteur. Selon les dernières recherches, le marché de la collecte de sang couvre divers problèmes et défis sur le marché mondial.

Ce rapport de recherche présente des instruments financiers complets, des prévisions de produits et des taux de développement au cours de la période de prévision. En résumé, cette étude fournit un aperçu général du marché de la collecte de sang en fonction de sa situation actuelle et de la taille du marché en termes de volume et de revenus . L’étude régionale du marché mondial du diagnostic de la leucémie myéloïde aiguë incluse dans le rapport aide les lecteurs à acquérir une compréhension approfondie de la façon dont les différents marchés géographiques se sont développés au cours des dernières années.

Le marché de la collecte de sang devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croîtra à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le saignement est essentiellement une procédure dans laquelle un échantillon de sang est prélevé sur un donneur pour effectuer un test de diagnostic en laboratoire pour le traitement d’un patient. C’est une partie très importante des procédures de gestion du sang dans les hôpitaux et les centres de banque de sang. Cette procédure médicale est largement utilisée dans une variété d’industries d’utilisateurs finaux telles que les hôpitaux, les banques de sang, les universités et les soins à domicile.

L’augmentation de l’incidence des maladies est un facteur important qui alimente la croissance du marché, tandis que l’augmentation des cas d’accidents et de traumatismes, l’augmentation de l’émergence des tests de biopsie liquide et la demande croissante de dons de sang et de composants sanguins sont les principaux facteurs de croissance du sang. marché de la collecte. En outre, divers gouvernements prennent également des initiatives qui contribuent à augmenter le don de sang et à augmenter la croissance globale du marché. Cependant, le manque de professionnels qualifiés, associé à la hausse du coût des dispositifs de prélèvement sanguin automatisés, entrave la croissance du marché.

La demande croissante d’aphérèse et les progrès technologiques croissants dans les procédures et les produits de collecte de sang devraient créer des opportunités lucratives sur le marché. D’autre part, la complexité du stockage et de l’expédition est susceptible de remettre en question la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché du prélèvement sanguin sont Abbott, Medtronic, BD, Terumo Corporation, NIPRO, QIAGEN., Diagmed Healthcare, TERUMO BCT, INC., Fresenius Kabi AG, 3M, Koninklijke Philips NV, Smith+Nephew, BD, ConvaTec Inc., Baxter, B. Braun Melsungen AG, Merit Medical Systems., Grifols, SA, Micsafe SARSTEDT AG & Co. KG, Retractable Technologies, Inc., FL MEDICAL srl et AB Medical Academy.

Les marchés des pays/régions étant répertoriés géographiquement, les territoires suivants sont entièrement étudiés :

APAC (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est subdivisé en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Informations importantes liées à la collecte de sang incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certains des principaux acteurs de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Tendances actuelles affectant la dynamique de ce marché dans différentes régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus dans cette industrie au cours de la période de prévision

Recherche sur la stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse des moteurs de croissance

Segments et marchés émergents de la récréation par région

Une évaluation empirique de la courbe de ce marché

Gammes anciennes, actuelles et potentielles du marché en valeur potentielle et en volume

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Marché mondial de la collecte de sang

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial de la collecte de sang

Chapitre 4: Segmentation du marché de la collecte de sang par type et application

Chapitre 5 : Répartition des revenus par type et application

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Le paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

