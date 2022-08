Tendances du marché de la chaîne du froid, part, taille de l’industrie, croissance mondiale, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

L’utilisation d’outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter est très utile pour créer un document de recherche de premier ordre sur le marché de la chaîne du froid. Les données et les informations recueillies par le biais de la recherche sont souvent très volumineuses et de forme complexe. Cependant, dans ce rapport de marché, des outils et des techniques éprouvés sont utilisés pour transformer ces informations complexes sur le marché en une version plus simple afin de les fournir aux utilisateurs finaux. Les estimations des valeurs CAGR, des moteurs du marché et des contraintes du marché aident les entreprises à décider de certaines stratégies. en plusieurs étapes ou en une combinaison d’étapes,

Le rapport d’étude de marché Chaîne du froid identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Il fournit également une analyse des parts de marché mondiales, de la segmentation, des estimations de croissance des revenus et des régions géographiques du marché. Le rapport est préparé après une étude approfondie de divers segments clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. En outre, l’analyse de marché dans le rapport Cold Chain comprend une recherche concurrentielle, une analyse des informations de production, une analyse des applications et régionales, un paysage concurrentiel, une recherche sur la consommation et les revenus, une analyse de la structure des coûts,

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la chaîne du froid connaîtra un TCAC de 9,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le nombre croissant de points de vente formels dans les économies émergentes entraîne une demande accrue de solutions d’entreposage frigorifique au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le terme « chaîne du froid » fait référence à la combinaison du transport terrestre à température contrôlée et de la chaîne d’approvisionnement. Il fait référence aux solutions de congélation conçues pour maintenir la qualité et la durée de conservation des produits, tels que les produits frais, les fruits de mer, les aliments surgelés, les pellicules photographiques, les produits chimiques et pharmaceutiques. La chaîne du froid est essentielle pour prolonger le cycle de commercialisation, éviter les surcapacités, réduire les goulots d’étranglement en période de pointe et maintenir la qualité des produits. Des entrepôts à température contrôlée sont utilisés pour l’entreposage et des véhicules de transport isolés sont utilisés pour la distribution des produits.

L’adoption croissante des appareils connectés et de l’automatisation du stockage à froid dans le monde devrait stimuler la croissance du secteur au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de points de vente organisés dans les économies émergentes augmentera la demande de solutions de chaîne du froid.

En outre, la libéralisation, les efforts du gouvernement pour réduire le gaspillage alimentaire et l’expansion des chaînes de vente au détail par les sociétés multinationales devraient stimuler la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits périssables et le besoin d’une livraison rapide et du marché de la livraison d’aliments et de boissons basés sur le commerce électronique ont entraîné une augmentation significative des activités de la chaîne du froid.

Les participants au marché ont couvert :

Americold, Preferred Freezer Services, Burris Logistics, Lineage Logistics Holdings, LLC, NICHIREI CORPORATION, Swire Cold Storage Ltd, AGRO Merchants Group, Cloverleaf Cold Storage, Kloosterboer, Interstate Cold Storage, Inc, Hanson Logistics, HENNINGSEN COLD STORAGE CO., Trenton Cold Storage, AB Oxford Cold Storage Pty. Ltd. et VersaCold Logistics Services, entre autres.

Résumé des points clés du rapport de marché :

Le rapport met en évidence les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance pour le marché de la chaîne du froid dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle comprenant les parts de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que les lancements de projets et les approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Fonctionnalités clés et points forts des rapports disponibles :

Explication détaillée du marché de la chaîne du froid Segmentation approfondie du marché par type, application, etc. Taille du marché historique, actuelle et projetée en USD (valeur) et volume Tendances et développements récents de l’industrie Évolution de la dynamique du marché de l’industrie Paysage concurrentiel du marché de la chaîne du froid Stratégies des principaux acteurs et offres de produits Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse Vision neutre des performances du marché de la chaîne du froid Informer les acteurs du marché pour maintenir et renforcer leur empreinte

Table des matières – Points principaux

aperçu récupérer Marché de la chaîne du froid – Scénario d’entreprise entrepreneuriale Chaîne du froid – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie Pouvoir de marché de la chaîne du froid Analyse stratégique Chaîne du froid – par segment (taille du marché – millions USD/milliards USD) Marché de la chaîne du froid – Paysage concurrentiel par industrie/segment Marché de la chaîne du froid – Liste des entreprises clés nationales Analyse de l’entreprise annexe méthode

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelle est la valeur des ventes, la valeur de la production, la valeur de la consommation, la valeur des importations et des exportations de la chaîne du froid dans le monde (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) ?

Quels sont les principaux fabricants mondiaux sur le marché de la chaîne du froid? Comment sont leurs opérations (capacité, production, ventes, prix, coûts, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la chaîne du froid auxquelles sont confrontés les fabricants mondiaux de l’industrie de la chaîne du froid?

Quels applications/utilisateurs finaux ou types de produits pourraient rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelles sont les méthodes et restrictions ciblées sur le marché de la chaîne du froid ?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

Raisons d’obtenir le rapport sur le marché de la chaîne du froid