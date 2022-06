Tendances du marché de la biotechnologie, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Le rapport sur le marché de grande portée Biotechnologie fournit les valeurs du TCAC ainsi que ses fluctuations pour la période de prévision spécifique. Ce rapport d’activité a été généré en prenant en compte plusieurs aspects de la recherche et de l’analyse marketing qui peuvent être répertoriés comme des estimations de la taille du marché, la dynamique du marché, les meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, les stratégies de marketing d’entrée de gamme, le positionnement et la segmentation, l’aménagement paysager concurrentiel, l’analyse des opportunités, prévisions économiques, solutions technologiques spécifiques à l’industrie, analyse de la feuille de route, ciblage des critères d’achat clés et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs. Le rapport d’étude de marché fiable sur la biotechnologie est d’une grande importance pour une prise de décision supérieure et pour obtenir un avantage concurrentiel.

Le marché de la biotechnologie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 27,9% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 691 409,16 millions USD. d’ici 2028. La prévalence croissante des maladies chroniques exige des produits et des instruments de biotechnologie avancés qui agissent comme moteur de la croissance du marché de la biotechnologie.

La biotechnologie est une technologie qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des parties de ceux-ci pour développer ou créer différents produits. La biotechnologie est devenue facile en raison des progrès technologiques, car le nombre d’acteurs clés du marché développe et lance de nouveaux produits afin d’élargir leur marché. De plus, l’émergence du COVID-19 entraînant une demande de développement de vaccins a alimenté la croissance du marché de la biotechnologie. Conformément à la demande du marché, les systèmes de suivi ont évolué ou sont devenus avancés au fur et à mesure de l’introduction de nouvelles technologies et de logiciels développés dans les secteurs de la santé. Cependant, les prix élevés des instruments peuvent entraver la croissance future du marché.

Acteurs du marché couverts

Trinity Biotech, Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Charles River Laboratories, Eurofins Scientific, Promega Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., PerkinElmer Inc., Takara Bio Inc., Ortho Clinical Diagnostics, QIAGEN, Agilent Technologies, Inc., AstraZeneca, Merck KGaA, bioMérieux SA, Myriad Genetics, Inc., Illumina, Inc., Pacific Biosciences of California, Inc. et Biogen, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étendue du marché de la biotechnologie et taille du marché

Le marché de la biotechnologie est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché de la biotechnologie est segmenté en instruments, réactifs et services et logiciels. En 2021, le segment des types de produits devrait dominer le marché de la biotechnologie en raison de la disponibilité d’une gamme diversifiée de solutions innovantes.

Sur la base de la technologie, le marché de la biotechnologie est segmenté en nano biotechnologie, technologie pcr, séquençage de l’ADN, chromatographie, ingénierie et régénération tissulaire, essais cellulaires, fermentation et autres. En 2021, le segment de la nano-biotechnologie devrait dominer le marché de la biotechnologie en raison de son large éventail d’applications.

Sur la base de l’application, le marché de la biotechnologie est segmenté en bio-pharmacie, bio-industrie, bio-services, bio-informatique et bio-agriculture. En 2021, le segment de la biopharmacie devrait dominer le marché de la biotechnologie en raison du nombre croissant d’activités de recherche et développement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la biotechnologie est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, instituts universitaires et de recherche et autres. En 2021, le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait dominer le marché de la biotechnologie en raison de l’augmentation des activités d’initiative de divers organismes de santé et organismes gouvernementaux pour encourager les efforts de recherche.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la biotechnologie est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs tiers et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché de la biotechnologie en raison de la demande croissante d’instruments de biotechnologie.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché de la biotechnologie sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Business description A detailed description of the company’s operations and business divisions.



Corporate strategy Analyst’s summarization of the company’s business strategy.



SWOT Analysis A detailed analysis of the company’s strengths, weakness, opportunities and threats.



Company history Progression of key events associated with the company.



Major products and services A list of major products, services and brands of the company.



Key competitors A list of key competitors to the company.



Important locations and subsidiaries A list and contact details of key locations and subsidiaries of the company.



Detailed financial ratios for the past 5 years The latest financial ratios derived from the annual financial statements published by the company with 5 years’ history.



