Tendances du marché de la biochirurgie, part de marché, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions du marché jusqu’en 2029

Les produits biochirurgicaux sont utilisés pour restaurer les tissus et les os faibles et blessés dans diverses chirurgies. La biochirurgie a inauguré une nouvelle ère dans le traitement chirurgical, la gestion des plaies et des tissus et la guérison régénérative. Avec le bon équilibre entre les produits biologiques et les matériaux synthétiques, il ouvre même un nouveau potentiel de réparation régénérative.

Le segment hospitalier détient la plus grande part de marché. Le nombre croissant d’hôpitaux, ainsi que la croissance économique et des infrastructures, peuvent être associés à un pourcentage important de ce segment, en particulier dans les marchés émergents. Data Bridge Market Research a analysé le marché de la physiothérapie à 12,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 19,74 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 6,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Portée du marché mondial de la biochirurgie et taille du marché

Le marché de la biochirurgie est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

Alternatives de greffe osseuse

attaches des tissus mous

agent hémostatique

Adhésifs et scellants chirurgicaux

barrière d’adhérence

Améliorateur de ligne de base

Sur la base du produit, le marché de la biochirurgie est segmenté en substituts de greffe osseuse, piliers de tissus mous, agents hémostatiques, adhésifs et scellants chirurgicaux, barrières d’adhérence et activateurs de lignes d’agrafes. Les substituts de greffe osseuse sont en outre subdivisés en matrice osseuse déminéralisée, greffes osseuses synthétiques, protéines morphogénétiques osseuses, etc. Les accessoires pour tissus mous peuvent être subdivisés en mailles synthétiques et mailles biologiques. Les agents hémostatiques sont en outre subdivisés en agents hémostatiques à base de thrombine, agents hémostatiques à base de cellulose régénérée oxydée, agents hémostatiques combinés et mastics et adhésifs chirurgicaux peuvent également être subdivisés en types de mastic naturel et d’adhésif/organique,

Exiger

Pédiatrie

adultes

aîné

Sur la base des applications, le marché de la biochirurgie est segmenté en chirurgie générale , chirurgie cardiovasculaire, chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie reconstructive, chirurgie gynécologique, chirurgie thoracique et urologie.

utilisateur final

Hôpital

Clinique

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la biochirurgie est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Aperçu / analyse du marché régional de la biochirurgie

Comme mentionné ci-dessus, le marché Biochirurgie est analysé avec les perspectives et les tendances de la taille du marché par pays, produit, application et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la biochirurgie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché de la biochirurgie en raison de son industrie de la santé de longue date. En outre, l’incidence croissante de l’obésité et des maladies cardiovasculaires stimulera davantage la croissance du marché de la biochirurgie dans la région au cours de la période de prévision. Le marché de la biochirurgie en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de l’évolution des institutions médicales et des politiques de remboursement dans les économies en développement. En outre, la sensibilisation croissante aux procédures chirurgicales avancées devrait stimuler la croissance du marché de la biochirurgie dans la région au cours des prochaines années.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs de marché individuels et des modifications réglementaires pour le marché au niveau national ayant un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, mientras effectuera une analyse prédictive des données du monde entier, en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales, ainsi que des défis auxquels sont confrontées les marques locales et nationales, les l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales. nation.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Biochirurgie

Le paysage concurrentiel du marché biochirurgie fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les plans pour de nouveaux marchés, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , le domaine d’application. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’attitude de l’entreprise envers le marché de la biochirurgie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la biochirurgie sont

Baxter (États-Unis)

Bandes dessinées (États-Unis)

Johnson & Johnson Services (États-Unis)

Medtronic (États-Unis)

Sanofi (France)

B. Braun Melsungen AG (Allemagne)

CryoLife, Inc. (États-Unis)

Stryker Corporation (États-Unis)

Hemostatic LLC (États-Unis)

Integra Life Sciences Corporation (États-Unis)

Pfizer (États-Unis)

CSL Limited (Australie)

Exactech, Inc. (États-Unis)

RTI Surgical Holdings, Inc. (États-Unis)

Getinge AG (Suède)

Sanyo Holdings Co., Ltd. (Nord)

AROA BIOSURGERY LIMITED (Nouvelle-Zélande)

FABRIC Bio, Inc. (États-Unis)

Tissu Regenix (Royaume-Uni)

Osiris Therapeutics, Inc. (États-Unis)

