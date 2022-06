Tendances du marché américain des drogues psychédéliques, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Un rapport à grande échelle sur les drogues psychédéliques américaines offre des données incroyables ainsi que des prévisions futures et une analyse approfondie du marché aux niveaux international et régional. Ce rapport étudie les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement qui ont été observées comme étant utiles dans le développement de stratégies de production pour l’industrie américaine des drogues psychédéliques. Les modèles de données utilisés dans le rapport pour la méthodologie de recherche sont la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse chronologique du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Le rapport fiable sur le marché américain des drogues psychédéliques couvre les parts de marché pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Dans le rapport de classe mondiale US Psychedelic Drugs, une analyse SWOT méthodique et une analyse des investissements sont effectuées, qui prévoient les opportunités à venir pour les acteurs du marché. Le rapport d’étude de marché évalue les performances actuelles et futures du marché américain Médicaments psychédéliques, en plus des toutes nouvelles tendances sur le marché. En comprenant précisément les exigences du client et en les suivant fermement, ce rapport d’étude de marché a été structuré. Le rapport US Psychedelic Drugs étudie les attributs du marché, la structure de l’industrie et le scénario concurrentiel, les problèmes, les concepts de désir, ainsi que les stratégies commerciales, l’efficacité du marché, la recherche sur les investissements et les nouveaux défis commerciaux.

Ces dernières années, le marché des drogues psychédéliques devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Partout dans le monde, les gens sont de plus en plus conscients des problèmes de santé mentale. Les maladies mentales touchent 13 % de la population mondiale, selon une étude publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2021. Selon le rapport, une année sur cinq est invalide en raison de problèmes de santé mentale. Les gens ont cherché un traitement en raison de leur état grave. En outre, certains groupes ont lancé des campagnes de sensibilisation du public pour promouvoir l’utilisation de médicaments psychédéliques pour traiter les maladies mentales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des drogues psychédéliques était évalué à 2834,72 millions USD en 2021 et devrait atteindre 9818,68 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 16,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Acteurs du marché couverts

Avadel (Irlande), Celon Pharma SA (Pologne), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni), Amneal Pharmaceuticals LLC. (États-Unis), NeuroRx, Inc. (États-Unis), Jazz Pharmaceuticals, Inc. (Irlande), COMPASS (Royaume-Uni), Develco Pharma Schweiz AG (Suisse), Douglas Pharmaceuticals Limited (Nouvelle-Zélande)

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de la dépression et des troubles mentaux

L’utilisation accrue de substances illicites a augmenté la dépression et les problèmes mentaux. En raison de la prévalence croissante de la dépression et des maladies mentales, la demande de substances psychédéliques devrait augmenter, propulsant l’industrie vers l’avant.

Sensibilisation croissante à la santé mentale

Les substances psychédéliques sont devenues plus connues grâce aux publicités, aux initiatives de sensibilisation du public et à d’autres moyens. Les gens ont été encouragés à choisir le traitement approprié pour les processus et les spécialistes des troubles mentaux en raison des campagnes de sensibilisation, ce qui a accru la demande de médicaments psychédéliques. En conséquence, une sensibilisation accrue à la santé mentale est susceptible d’être un moteur clé de l’expansion du marché.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des drogues psychédéliques est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, la décentralisation des pharmacies élargira le marché des drogues psychédéliques. De plus, un revenu disponible élevé et une acceptation croissante des drogues psychédéliques pour le traitement de la dépression élargiront le marché des drogues psychédéliques. Parallèlement à cela, l’augmentation de la population gériatrique et l’introduction de nouveaux médicaments psychédéliques amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des drogues psychédéliques. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations de médicaments et les lancements de nouveaux produits propulseront davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des drogues psychédéliques au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

D’autre part, le retard dans le processus d’approbation des médicaments et la mauvaise communication entre les médecins et les pharmaciens entraveront le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché des drogues psychédéliques. De plus, des politiques réglementaires strictes et des effets secondaires croissants des drogues psychédéliques freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des drogues psychédéliques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des drogues psychédéliques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des médicaments psychédéliques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les remèdes des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Cet exemple de rapport comprend :

Une brève introduction au rapport de recherche.

Introduction graphique de l’analyse régionale.

Les meilleurs acteurs du marché avec leur analyse des revenus.

Illustrations sélectionnées des informations et des tendances du marché.

Exemples de pages du rapport.

Les régions couvertes dans le rapport sur le marché américain des drogues psychédéliques sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Faits saillants des facteurs clés suivants :

Description de l’activité Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.



Stratégie d’entreprise Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise.



Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.



Historique de l’entreprise Progression des événements clés associés à l’entreprise.



Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.



Concurrents clés Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.



Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.



Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.



Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse du marché américain des drogues psychédéliques

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie américaine Médicaments psychédéliques

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Informations importantes incluses dans le rapport :

Développements technologiques dans la sphère du marché américain des drogues psychédéliques.

Perspectives de croissance pour les nouveaux acteurs du marché dans différentes régions.

Profils des entreprises des principaux acteurs du marché américain des drogues psychédéliques.

Des informations à jour sur les principaux facteurs de succès ayant un impact sur la croissance du marché américain des drogues psychédéliques.

Fusions, acquisitions, partenariats et alliances stratégiques récents.

Questions importantes traitées dans le rapport sur le marché américain des drogues psychédéliques :

Quel sera l’impact de l’évolution des tendances sur la croissance du marché américain des drogues psychédéliques au cours de la période de prévision? Quelles entreprises dominent actuellement le marché américain des drogues psychédéliques en termes de part de marché ? Comment les acteurs du marché peuvent-ils capitaliser sur les opportunités lucratives de la Région 1 ? Quel est le taux de croissance prévu du marché américain des drogues psychédéliques dans diverses régions au cours de la période de prévision? Le scénario de marché actuel est-il favorable à la croissance de nouveaux acteurs du marché ?

