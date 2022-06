Tendances du marché américain des drogues psychédéliques, moteurs et projection de croissance jusqu’en 2029 – Avadel, Celon Pharma SA, Johnson & Johnson Private Limited, Hikma Pharmaceuticals PLC, Amneal Pharmaceuticals LLC

Ces dernières années, le marché des drogues psychédéliques devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Partout dans le monde, les gens sont de plus en plus conscients des problèmes de santé mentale. Les maladies mentales touchent 13 % de la population mondiale, selon une étude publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2021. Selon le rapport, une année sur cinq est invalide en raison de problèmes de santé mentale . Les gens ont cherché un traitement en raison de leur état grave. En outre, certains groupes ont lancé des campagnes de sensibilisation du public pour promouvoir l’utilisation de médicaments psychédéliques pour traiter les maladies mentales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des drogues psychédéliques était évalué à 2834,72 millions USD en 2021 et devrait atteindre 9818,68 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 16,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Portée du marché américain des drogues psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques est segmenté en fonction de la source, du type, de la drogue, de l’application, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

La source

Synthétique

Naturel

Taper

Empathogènes

Dissociatifs

Les autres

Drogues

Acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

Psilocybine

Les autres

Application

Narcolepsie

Dépression résistante au traitement

Trouble dépressif majeur

Dépendance aux opiacés

Trouble de stress post-traumatique

Les autres

Voie d’administration

Oral

Inhalation

Injectable

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Hôpitaux Pharmacie

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des drogues psychédéliques aux États-Unis

Le paysage concurrentiel du marché des drogues psychédéliques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des drogues psychédéliques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché américain des drogues psychédéliques sont :

Avadel (Irlande)

Celon Pharma SA (Pologne)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (NOUS)

NeuroRx, Inc. (États-Unis)

Jazz Pharmaceuticals, Inc. (Irlande)

COMPAS (Royaume-Uni)

Develco Pharma Schweiz AG (Suisse)

Douglas Pharmaceuticals Limited (Nouvelle-Zélande)

