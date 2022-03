Tendances du marché américain des chariots informatiques médicaux, impact du COVID-19 et opportunités commerciales d’ici 2028

Le marché américain des chariots informatiques médicaux devrait atteindre 503,46 millions de dollars US d’ici 2028, contre 206,75 millions de dollars US en 2021 ; il devrait enregistrer un TCAC de 13,6 % de 2021 à 2028.

Une évolution significative vers la gestion des données sans papier encourage les prestataires de soins de santé à mettre en œuvre des technologies basées sur le cloud dans diverses opérations. De plus, une diminution du coût des technologies basées sur le cloud, des améliorations en matière de flexibilité et de sécurité et de faibles exigences de maintenance propulsent l’adoption de ces technologies dans les organisations de soins de santé. Les technologies basées sur le cloud permettent aux utilisateurs de surmonter les problèmes d’interopérabilité, tout en permettant une intégration facile des données. L’organisation et le stockage d’énormes volumes de données de santé sur des serveurs cloud facilitent leur traitement pour les professionnels de la santé.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Ergotron, Inc.

• Capsa Solutions, LLC

• Enovate Medical, LLC

• Jaco, Inc.

• InterMetro (Groupe Ali)

• Advantech Corporation

• Groupe Altus Ltée.

• Midmark Corporation

• Scott-Clark Medical

• AFC Industries, Inc.

Ce rapport fournit :

1) Un aperçu du marché américain des chariots informatiques médicaux et des technologies associées.

2) Analyses des tendances du marché américain des chariots informatiques médicaux, avec des données de 2019, des estimations pour 2020 et 2021 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2028.

3) Identifications de nouvelles opportunités de marché et plans promotionnels ciblés pour le marché américain des chariots informatiques médicaux

4) Discussion sur la recherche et le développement, et la demande de nouveaux produits et de nouvelles applications.

5) Profils d’entreprise complets des principaux acteurs de l’industrie

