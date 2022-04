Tendances des revenus du marché des aciers longs, profils des entreprises, analyse de la part des revenus, 2018-2028

La du marché mondial des aciers longs devrait atteindre 701,69 milliards USD à un TCAC stable de 3,6 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la croissance des revenus du marché mondial des aciers longs peut être attribuée à la croissance rapide de l’industrie de la construction en raison de la demande croissante due à l’industrialisation et à l’urbanisation croissantes, en particulier dans les pays en développement. Les produits en acier long sont utilisés dans l’industrie de la construction pour les installations, les fondations et les supports requis dans les bâtiments, ainsi que pour les colonnes, les panneaux et les murs, entre autres applications de construction. Les produits en acier longs tels que les barres d’armature sont très fiables en tant que matériaux d’application structurelle. Les barres d’armature en acier sont essentielles dans la construction de structures résistantes aux chocs pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels plus modernisés.

Le dernier rapport intitulé « Global Long Steel Market », publié par Emergen research, fournit au lecteur une vue complète de l’industrie mondiale de l’acier long, les informant des dernières tendances du marché, des informations sur l’industrie et des parts de marché. Le rapport fournit une enquête approfondie sur le marché mondial, en se concentrant principalement sur chaque segment et sous-segment du marché Acier long. Les prévisions de marché incluses dans le rapport sont réalisées par notre équipe d’experts et sont d’une grande importance car elles fournissent des informations approfondies sur divers paramètres cruciaux de l’industrie. Ces faits et chiffres aident les lecteurs à évaluer la croissance du marché mondial, les taux de production et de consommation, la volatilité de la demande et des prix des produits, et les tendances à venir du marché au cours de la période projetée. Le rapport d’étude de marché contient des détails importants sur la valeur marchande mondiale de l’acier long en fonction de la dynamique du marché et de divers facteurs de croissance.

Obtenez un exemple gratuit de rapport et des graphiques et graphiques associés @https://www.emergenresearch.com/request-sample/706

Quelques points saillants du rapport

En décembre 2019, Gerdau Aços Longos, qui est une filiale de Gerdau SA, a annoncé l’acquisition de Silat (Siderúrgica Latino Americana), qui est une entreprise de fabrication de produits longs en acier. La capacité de fabrication annuelle de Silat est de 600 000 tonnes de produits en aciers longs, constitués principalement de fil machine et de barres d’armature.

Le déploiement de fours à arc électrique pour la production d’acier gagne rapidement du terrain parmi les entreprises de fabrication d’acier. Les fours à arc électrique sont utilisés pour la fusion d’acier de haute qualité et de divers autres aciers spéciaux. Le processus de production permet la production d’une gamme de nuances d’acier avec un faible investissement en capital, et les processus de fusion peuvent être automatisés, offrant ainsi une flexibilité et une efficacité élevées.

Les fils machine trouvent principalement une application dans la production de fils et sont déployés dans l’ingénierie, l’aviation et le renforcement des structures en béton. Par exemple, les fils machine en acier sont utilisés dans la production de cages d’armatures et pour produire des colliers d’assemblage ronds, rectangulaires ou carrés. Les cages de renforcement sont utilisées pour renforcer les poutres, les colonnes monolithiques, les traverses, les ceintures et les fondations en bandes de linteau.

Le marché de l’acier long en Asie-Pacifique a représenté la croissance la plus rapide de la part des revenus en 2020 et la tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la croissance rapide de la tendance à l’urbanisation dans des pays comme la Chine et l’Inde, qui entraîne une croissance régulière de l’industrie de la construction. De plus, la présence d’entreprises leaders dans la région soutient la croissance du marché.

Les principaux acteurs/fabricants présentés dans le rapport sont :

Nucor Corporation, Gerdau SA, Tata Steel Limited, Steel Dynamics Inc., ArcelorMittal SA, POSCO, Ansteel Group Corporation Limited, Nippon Steel Corporation, Mechel PAO et Acerinox SA.

Demandez une remise sur le rapport @https://www.emergenresearch.com/request-discount/706

Pour une meilleure compréhension, le rapport divise davantage le marché en segments clés tels que les types de produits et le spectre d’applications. Le rapport propose également des estimations sur le segment et le sous-segment qui devraient croître à un rythme rapide et les facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus des segments au cours de la période de prévision de 2021-2028.

le marché mondial de l’acier long en fonction du processus de production, du type de produit, de l’application, du canal de distribution et de la région

Emergen

Research

segmenté

: Chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Fil machine

armature

Rail

Marchand Bar

Autres

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

industrielle

Construction

Chemins

Autres

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Direct

Indirect

L’analyse régionale déclare que le marché mondial est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport couvre également la consommation d’import-export, le rapport de l’offre et de la demande, les coûts, l’analyse des prix, la marge brute et l’estimation des revenus de chaque acteur dans chaque région. Le rapport propose également une analyse par pays des régions clés pour offrir une meilleure compréhension du marché mondial.

Couvertures de segmentation régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander la personnalisation du rapporthttps://www.emergenresearch.com/request-for-customization/706

@Le rapport met en outre en lumière les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontées les entreprises sur le marché mondial de l’acier long et mesure en outre l’analyse de faisabilité et de retour sur investissement dans le rapport. En outre, le rapport contient le dernier impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché et couvre l’évaluation initiale et future de l’impact du COVID-19 sur le marché. Le rapport est une évaluation qualitative et quantitative du marché mondial de l’acier long qui a été formulée par des recherches primaires et secondaires approfondies avec les données validées par des experts et des professionnels de l’industrie.

Principales raisons d’acheter ce rapport:

Le rapport présente un examen approfondi du marché de l’acier long, en élaborant sur ses principaux segments. Le rapport procède à des évaluations historiques et futures de la dynamique du marché et propose des données précises dans un ordre bien organisé.

Le rapport évalue les potentiels de croissance du marché les plus importants, les tendances dynamiques du marché, les facteurs moteurs, les contraintes, les opportunités d’investissement et les menaces.

Le rapport comprend une étude approfondie des variables de l’industrie, de la chaîne de valeur des fabricants, du volume des ventes, de la part de marché, du paysage concurrentiel et des tactiques commerciales efficaces.

Le rapport identifie en outre les régions et segments clés qui dominent le marché. Ces régions devraient enregistrer une croissance rapide sur la durée de prévision.

Cliquez ici pour acheter maintenant @https://www.emergenresearch.com/select-license/706

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins. Emergen Research propose également un rapport personnalisé par pays selon les besoins des clients.

Lisez des rapports similaires par Emergen Research :

Coal Tar Market @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/coal-tar-market

Silicone Market @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/silicone-market

Marché des matériaux d’isolation @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/insulation-materials-market

Marché de l’hydrogène vert @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/green-hydrogen-market

Marché des équipements antidéflagrants @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/explosion-proof-equipment-market

À propos d’Emergen Research

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance