tendances des revenus du marché de l’isolation acoustique 2020-2028, profils d’entreprise, analyse de la part

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de l’isolation acoustique était évalué à 13,32 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 20,83 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 5,70%. L’étude porte sur l’analyse du marché de l’isolation acoustique et évoque ses applications. L’isolation acoustique, également appelée isolation acoustique, est une forme d’isolation qui permet d’insonoriser, de réduire ou d’empêcher le bruit entre deux pièces ou de l’intérieur du bâtiment vers l’extérieur et vice versa.

Le marché mondial est propulsé par plusieurs facteurs clés tels que l’augmentation de la pollution sonore, les réglementations gouvernementales concernant le contrôle du bruit, les progrès industriels et techniques, l’augmentation de l’adoption de normes de bruit parmi les pays développés et en développement du monde entier. L’Agence de protection de l’environnement (EPA) a mis en place des règles strictes sur le contrôle de la génération de son dans les transports, ce qui a contribué à la croissance du marché. Le bruit indésirable agit comme une gêne importante dans presque tous les environnements des industries, des organisations, des bureaux et des résidences. Pour surmonter le bruit et améliorer la sérénité de l’espace de vie, l’ajout d’une isolation acoustique aux murs, plafonds et autres surfaces des maisons est envisagé. Les États membres de l’UE entreprennent une initiative conjointe et la Commission européenne a formulé des règles dans un souci d’efficacité énergétique et de contrôle du bruit. Toutes les nouvelles constructions dans le membre doivent être conformes à la norme d’énergie zéro d’ici 2020. L’isolation acoustique de différents types est conçue pour dévier, absorber et dissiper le bruit afin de maintenir les niveaux sonores à un niveau plus gérable. Les moteurs macro-économiques de l’isolation acoustique sont la production du secteur de la construction, la production de l’industrie manufacturière, l’augmentation des dépenses de construction, la tendance à l’urbanisation.

Quelques acteurs clés Union Foam SpA, Dow Chemical Company, Insumate Ltd, Kingspan Group, Hutchinson.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché de l’isolation acoustique croît à un TCAC de 0 % en Asie-Pacifique, suivi par la MEA et l’Amérique du Nord, avec un TCAC de 7,3 % et 6,4 %, respectivement. Une augmentation de la pollution sonore à travers le monde est le facteur clé de l’accélération de la croissance du marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions.

En Asie-Pacifique, on estime que le marché de l’isolation acoustique affiche les revenus les plus élevés, qui devraient dépasser 5,6 milliards USD d’ici 2028 au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) ont affiché une croissance substantielle du marché avec un TCAC de 7,3 % en raison d’une augmentation des constructions.

L’industrie du bâtiment et de la construction est à la tête de l’industrie de l’isolation acoustique en raison des normes gouvernementales et des nouveaux projets de construction. Le segment des transports suit cela.

On estime que la laine de roche / laine de roche est le type de matériau à la croissance la plus rapide et devrait dépasser la croissance des revenus d’environ 9,6 milliards de dollars américains, en raison de son rendement élevé, de sa résistance au feu très élevée, de sa facilité d’installation et de son excellente isolation thermique.

Le polyester, étant un matériau fibreux hypoallergénique, non toxique et très flexible, présentant une résistance à la traction élevée et des propriétés de résistance à l’eau exceptionnelles, en fait l’un des matériaux les plus robustes et les plus polyvalents disponibles pour créer des produits insonorisants en vrac grossiers.

Les isolateurs sont disponibles sous la forme de nattes thermo/acoustiques, de nattes acoustiques de plafond, d’isolation acoustique sous le sol, de nattes de contrôle du son, de nattes acoustiques murales, etc. Le calorifuge

acoustique combine un absorbeur de son en mousse et un insonorisant de masse élevée. La mousse acoustique, également utilisée comme absorbeur de bruit en vrac, agit pour découpler le tuyau d’une couche de vinyle chargé en masse comme insonorisant.

De plus, les rideaux occultants sont utilisés dans les chambres, le home cinéma, la crèche ou partout où un peu de calme est nécessaire, car ils conviennent pour réduire le bruit entrant ou sortant des fenêtres et des portes.

Il existe une forte demande de matériaux en laine de roche dans le développement. pays en raison de son rendement élevé et de ses faibles coûts d’installation et de maintenance.

Certaines stratégies clés pour développer le marché de l’isolation acoustique comprennent les fusions et acquisitions, les développements technologiques, l’innovation et l’expansion.

Pour le marché de l’isolation acoustique, il y a une augmentation substantielle de la variété des applications qui utilisent des matériaux renouvelables provenant d’une source durable, c’est-à-dire des panneaux, une combinaison de fibre de cellulose naturelle avec d’autres ressources telles que des bio-polymères, des résines ou des liants à base de matériaux renouvelables. matières premières.

Comme les fibres naturelles ne peuvent pas être utilisées pour l’isolation acoustique, malgré leurs excellents coefficients d’absorption acoustique, elles sont généralement associées à des additifs, qui les aident à conserver leur forme et à améliorer leurs caractéristiques telles que la résistance au feu et la rigidité.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont découvert que l’industrie minière était l’industrie avec l’environnement de travail le plus bruyant, suivie de la construction, et qu’un travailleur sur huit souffrait d’une perte auditive due à son environnement de travail.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché de l’isolation acoustique en fonction du type, du type de matériau, des applications, de l’utilisation finale et de la région :

type (revenu en USD millions ; volume en tonnes, 2020-2028)

Couvertures et matelas

gypse Panneaux

acoustiques

Produits viscoélastiques

Autres

Type de matériau (chiffre d’affaires en millions USD ; volume en tonnes, 2020-2028)

Laine de verre Laine de

roche

Mousse Plastique

Autres

Applications (chiffre d’affaires en millions USD ; Volume en tonnes, 2020-2028)

Résidence

Visioconférence

Home cinéma

Studios d’enregistrement

Autres

Utilisation finale (chiffre d’affaires en millions USD ; volume en tonnes, 2020-2028)

Transport

Fabrication et transformation

Bâtiment et construction

Utilisation industrielle

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Principaux objectifs du rapport sur le marché mondial de l’isolation acoustique:

Étude et analyse prévisionnelle de l’industrie de l’isolation acoustique sur le marché mondial

Analyse des principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur analyse SWOT, leurs profils commerciaux, aperçu des activités, part de marché, position globale et valeur de marché

Prévision du marché basée sur les types, l’application et les régions pour la période 2020-2028

Identification et analyse des tendances significatives et des moteurs de croissance

Analyse des régions clés pour identifier le potentiel de croissance et étudier les opportunités, les menaces, les limites et les risques

Analyse du paysage concurrentiel ainsi que des fusions stratégiques, des expansions, des accords, des partenariats, des coentreprises, des acquisitions et des lancements de produits

Analyse de chaque segment de marché avec leurs tendances de croissance et leur contribution au marché

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails sur le rapport et la fonction de personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

