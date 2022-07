Tendances des revenus du marché de la protection solaire, profils des entreprises, analyse de la part des revenus, 2021-2030

La du marché mondial de la protection solaire était de 10,91 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 4,0 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La sensibilisation croissante aux cancers de la peau et à divers autres troubles cutanés et la popularité croissante des produits de protection solaire en raison de leurs propriétés multifonctionnelles, telles que les écrans solaires teintés, sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché.

Une exposition prolongée au soleil provoque des rougeurs cutanées, des coups de soleil et une inflammation due aux rayons ultraviolets (UV), réduisant la souplesse de la peau et la perte de collagène, qui sont quelques facteurs majeurs qui stimulent la demande de produits de protection solaire. L’exposition au soleil provoque une hyperpigmentation ou une pigmentation inégale de la peau, qui peut être évitée en utilisant régulièrement des crèmes de protection solaire. Selon les estimations de l’American Cancer Society, environ 99 780 nouveaux mélanomes devraient être diagnostiqués en 2022. Une exposition excessive au soleil augmente la possibilité de trois formes de cancer, le mélanome, le carcinome basocellulaire et le carcinome épidermoïde, les mélanomes ayant un taux de mortalité plus élevé, tandis que les cancers de la peau autres que les mélanomes ont une morbidité et des lésions cutanées plus importantes.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1234

En outre, diverses grandes sociétés pharmaceutiques et de cosmétologie recherchent et développent des solutions de protection solaire meilleures et efficaces qui fourniraient des formulations de protection solaire de qualité, efficaces et sûres. Les consommateurs préfèrent un produit qui s’étale facilement avec une sensation modérément humide lors de l’application, un séchage rapide suivi d’une sensation post-application douce et sèche donnant un effet matifiant avec presque aucun résidu perceptible sur la peau. Les produits multifonctionnels, tels que l’éclaircissement de la peau ou la crème hydratante mélangée à une protection solaire, sont très demandés, en particulier par les consommatrices.

Entreprises présentées sur le marché mondial de la protection solaire :

Beiersdorf Global, Johnson & Johnson Services, Inc., L’Oréal, Clarins, Shiseido Company, Procter & Gamble, The Estée Lauder Companies Inc., Burt’s Bees, Unilever et VLCC Wellness., Autres

Le rapport couvre également la portée des applications individuelles et des types dans chaque région. Le rapport couvre également des détails sur les modèles de production et de consommation, les développements technologiques, la croissance des revenus, la taille du marché, la part de marché, les principales tendances et demandes influençant la croissance du marché dans la région et la présence solide d’acteurs clés dans la région.

Segmentation du marché de la protection solaire

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Crème solaire bébé

Crème solaire adulte

Après le soleil

bronzage

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Vaporisateurs

Lotion/crème

Roll-on/bâton

Autres

Demander une réduction sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/1234

Perspectives des canaux de distribution (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Supermarché & hypermarché

En ligne

Pharmacie & parapharmacie

Magasin spécialisé

segmentation

régionale comprend une estimation actuelle et prévisionnelle du marché dans les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Perspectives régionales du marché de la protection solaire :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Afrique du Sud

o Reste de MEA

En savoir plus : https://www.emergenresearch.com/industry-report/sun-protection-market

Principales caractéristiques du rapport sur le marché de la protection solaire :

Le rapport offre des détails sur les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités, les défis, les perspectives de croissance, les limites et les menaces

Le rapport comprend des détails sur les entreprises clés, le portefeuille de produits ainsi que les spécifications, l’évaluation de la production et les parts de marché

Évaluation des principales tendances actuelles et émergentes du marché et des perspectives de croissance

Il propose également des estimations fondées sur la recherche pour la période de prévision de huit ans, principalement pour estimer la croissance potentielle du marché

Bref aperçu de l’industrie en ce qui concerne la recherche et le développement, les avancées technologiques et le développement de produits

Évaluation approfondie des matières premières en amont, des acheteurs en aval, des demandes et du scénario de marché actuel

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1234

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société de recherche et de conseil en stratégie de marché en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Explorez plus de rapports connexes:

particle size analysis market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/particle-size-analysis-market

anti-money laundering software market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/anti-money-laundering-software-market

virtual reality market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/virtual-reality-market

facial recognition market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/facial-recognition-market

parking management market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/parking-management-market

digital workplace market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/digital-workplace-market

enterprise data management market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/enterprise-data-management-market

location analytics market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/location-analytics-market