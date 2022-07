Tendances des revenus du marché de la médecine régénérative, profils des entreprises, analyse de la part des revenus, 2021-2030

Le marché mondial de la médecine régénérative devrait atteindre 6,49 milliards USD en 2030. Le traitement d’indications spécifiques et de maladies chroniques devrait avoir des effets significatifs sur les soins de santé. Par conséquent, une prévalence élevée, combinée à l’augmentation de la population gériatrique mondiale et du cancer, des troubles neurodégénératifs, orthopédiques et d’autres troubles liés au vieillissement, stimule la croissance du marché. En outre, la prévalence croissante des maladies génétiques héritées du domaine de la biotechnologie devrait accroître la demande.

La variété des applications, ainsi que les avancées majeures dans l’ingénierie tissulaire, les cellules souches, la thérapie génique, la découverte de médicaments et la nanotechnologie devraient accorder une attention considérable au domaine de la médecine régénérative. L’impression 3D, par exemple, est privilégiée plutôt que l’échafaudage avec des cellules souches pour restaurer la structure organique et les propriétés fonctionnelles.

En raison de la disponibilité de divers médicaments et de leur utilisation dans la cicatrisation chronique simple des plaies, la dermatologie devrait avoir la plus grande part de marché en revenus en 2018. En raison de l’existence d’un important pipeline de médicaments régénératifs pour le traitement du carcinome, de l’oncologie, d’autre part, devrait croître au cours de la période de prévision dans le TCAC le plus rapide.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/9

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part des revenus des médicaments régénératifs en 2019 et sa position dominante devrait se poursuivre au cours de la période à venir. Un grand nombre d’universités et d’organisations universitaires devraient alimenter le développement en explorant diverses approches régénératives à base de cellules souches.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché, tels que:

Integra LifeSciences Corporation

Astellas Pharma inc.

Corline Biomedical AB

COOK BIOTECH, INC.

Bayer B.V.

Abbott

AstraZeneca

F. Hoffmann-La Roche SA

Pfizer inc

Merck & Co., Inc.

autres

Demander une réduction sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/9

Principales informations présentées dans le rapport :

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché du marché mondial de la médecine régénérative

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications des produits ou services, les fournisseurs et les acheteurs

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Le rapport fournit des détails complets sur le marché en ce qui concerne les revenus globaux, les ventes et la consommation, les tendances des prix, les marges brutes, le taux de croissance et la taille du marché. De plus, le rapport couvre également les détails de l’entreprise, tels que la zone de vente et de distribution, les portefeuilles de produits, les spécifications, etc.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

que l’incidence des maladies cardiovasculaires dans les années à venir augmentera considérablement avec l’utilisation accrue de modes de vie sédentaires, l’évolution des habitudes alimentaires et de nombreuses personnes présentant des facteurs de risque majeurs de maladies cardiovasculaires.

L’utilisation de thérapies primaires à base de cellules et les développements dans les thérapies à base de cellules souches et de cellules progénitrices ont contribué à la domination des thérapeutiques sur les segments de consommation.

En mars 2018, Hitachi Chemical a signé un accord pour la fabrication clinique de médicaments régénératifs produits par des entreprises sur les marchés japonais et américain respectifs avec Daiichi Sankyo et le groupe SanBio.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/regenerative-medicine-market

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la médecine régénérative en fonction du produit, de la catégorie thérapeutique, de l’application et de la région :

Perspectives du produit (Revenus : Milliards USD ; Volume : Millions de tonnes ; 2017-2030)

thérapeutiques

Outils

Banques

Services

Perspectives de la catégorie thérapeutique (Revenus : Milliards USD ; Volume : Millions de tonnes ; 2017-2030)

Dermatologie

Musculo

Immunologie & Inflammation

Oncologie

Cardiovasculaire

Ophtalmologie

Autres

perspectives d’application (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : millions de tonnes ; 2017-2030)

Troubles musculosquelettiques

Soins des plaies

Oncologie

Troubles oculaires

diabète

(Revenus : milliards de dollars ; volume : millions de tonnes ; 2017-2030)

Amérique du Nord

Unis Canada

Europe

Royaume-Uni Allemagne France BENELUX

Asie-Pacifique

Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil Reste de LATAM

MEA

Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/9

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance estimé du marché Médecine régénérative d’ici 2030?

Quels sont les principaux distributeurs, vendeurs et fabricants du marché?

Quels sont les facteurs moteurs et restrictifs de la croissance du marché Médecine régénérative tout au long de la période de prévision ?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché du marché médecine régénérative?

Quelles sont les ventes et l’analyse des prix du produit par types, applications et régions ?

Quelles sont les opportunités attendues pour les entreprises et les nouveaux entrants dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible en fonction des besoins des clients. Pour toute autre question ou information concernant ce rapport, veuillez nous contacter et notre équipe vous fournira des solutions de recherche optimales.

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société de recherche et de conseil en stratégie de marché en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogs

Explorez plus de rapports connexes:

marché des logiciels de conception de cartes de circuits imprimés (pcb)

https://www.emergenresearch.com/industry-report/printed-circuit-board-design-software-market

du ravitaillement en vol

https:/ /www.emergenresearch.com/industry-report/air-to-air-refueling-market

marché de la gomme xanthane

https://www.emergenresearch.com/industry-report/xanthan-gum-market

des modèles de régénération dermique

https:// www.emergenresearch.com/industry-report/dermal-regeneration-template-market

marché de la reconnaissance de surveillance du renseignement naval

https://www.emergenresearch.com/industry-report/naval-intelligence-surveillance-reconnaissance-market

de la cryothérapie

https:/ /www.emergenresearch.com/industry-report/cryotherapy-market

marché des contrôleurs de jeu

https://www.emergenresearch.com/industry-report/gaming-controller-market