Tendances des revenus du marché de la construction écologique, profils d’entreprise, analyse de la part des revenus, revenus du marché de la construction écologique 2020-2027

Le marché mondial de la construction écologique devrait croître à un TCAC de 13,2 %, passant de 247,26 milliards USD en 2019 à 671,37 milliards USD en 2027. Les préoccupations croissantes concernant la pollution croissante de l’environnement ont obligé les gouvernements du monde entier à formuler des politiques et des réglementations qui nécessitent l’utilisation de des solutions écologiques. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les matériaux de construction écologiques limitent l’utilisation de peintures toxiques, améliorant ainsi la qualité de l’air intérieur. Les produits offrent également une énorme quantité d’éclairage naturel, contribuant ainsi à réduire la consommation d’énergie. Les innovations et les progrès technologiques ont largement contribué au développement de l’industrie au fil des ans. La demande des projets de construction et immobiliers a considérablement augmenté. Les matériaux sont devenus très populaires dans les économies émergentes du monde entier. Plusieurs réglementations environnementales visant à prévenir la pollution encouragent l’utilisation de matériaux de construction écologiques dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels.

Le principal facteur limitant la croissance de l’industrie est le coût élevé des matériaux utilisés dans les bâtiments écologiques. Ainsi, le prix de vente des solutions fournies par l’industrie est assez élevé et un pourcentage important de la population ne peut pas se le permettre. Les principaux acteurs du marché tentent de formuler des stratégies afin de nier ce facteur.

L’impact du COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 est susceptible de perturber la croissance de l’industrie dans une certaine mesure. Les principaux acteurs de l’industrie sont sceptiques quant à l’avenir du marché et tentent de repenser leurs stratégies pour se maintenir dans cette situation difficile. Ils essaient de faire passer le message concernant l’importance de construire un écosystème durable parmi les gens qui peuvent prévenir de nombreuses maladies. La pandémie a durement touché le secteur de la construction et la plupart des grandes entreprises ont été contraintes d’arrêter leurs activités. Ainsi, la demande du secteur immobilier a complètement chuté. Il y a une pénurie de main-d’œuvre en raison des fermetures répétées dans plusieurs régions du monde. Le COVID-19 a affecté le commerce international, les exportations et les importations, et par conséquent, la demande dans l’industrie a également largement diminué. Les grandes entreprises opérant sur le marché tentent de liquider leurs stocks et se concentrent sur le maintien de leurs soldes de trésorerie. Ils se concentrent sur la santé et le bien-être de leur main-d’œuvre et essaient de leur fournir toutes sortes d’assistance.

Obtenez un échantillon du rapport @ Alumasc

Les principaux acteurs du marché sont Group PLC, Amvik Systems, BASF SE, Bauder Limited, Binderholz GmbH, Certain Teed Corporation, Forbo International SA, Interface Inc, Kingspan Group PLC et Owens Corning.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les produits solaires devraient devenir l’un des principaux segments lucratifs en raison de la demande croissante d’utilisation efficace de l’énergie.

Le canal de vente hors ligne est populaire parmi les petits fournisseurs et producteurs qui tentent de répondre aux marchés intérieurs de leurs régions respectives.

Le segment des applications commerciales devrait enregistrer une forte croissance en raison du besoin d’immeubles de bureaux respectueux de l’environnement dans différentes parties du monde.

Le marché européen de la construction écologique connaît une croissance significative puisque l’industrie offre une solution parfaite au milieu des changements climatiques rapides dans la région. Les réglementations gouvernementales strictes et les objectifs fixés par la Commission européenne afin de réduire les émissions de CO 2 soutiennent la croissance du marché en Europe.

En mars 2020, Amvik Systems a annoncé les plans de développement de maisons intelligentes à énergie zéro dans le cadre de son projet «Pinnacle».

En juin 2020, BASF SE s’est associé à Zhengming afin de développer des panneaux isolants en polyuréthane Elastopir de haute qualité en Chine.

Il y a eu un certain nombre de fusions et acquisitions dans l’industrie, comme Binderholz GmbH qui a acquis Klenk Holz AG du groupe Carlyle en 2017, Interface Inc qui a acquis Nora Systems en 2018, Certain Teed Corporation qui a acquis l’activité de plafonds en bois de Norton Industries en 2019 et BASF SE qui a acquis l’activité polyamide. de Solvay en 2020.

Pour en savoir plus sur le rapport, rendez-vous sur @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/green-building-market

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des bâtiments écologiques en fonction du type de produit, du canal de vente, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027)

extérieur Produits

intérieur

Systèmes de construction

Produits solaires

Autres

perspectives des canaux de vente (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027)

hors

ligne

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027)

Bâtiments résidentiels

Commercial et bureau

Industriel

Hôtellerie et loisirs

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027)

Amérique du Nord

États-Unis

Canada

Europe

Allemagne

Royaume-Uni

France

BÉNÉLUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

AEM

Arabie Saoudite

Amérique latine

Brésil

Reste du LATAM

Portée du rapport sur le marché des bâtiments écologiques:

le rapport propose une évaluation approfondie du taux de croissance et de la taille du marché en fonction de la dynamique de l’industrie et des facteurs influençant la croissance du marché. Le rapport est formulé à partir de sources authentiques et vérifié et validé par des experts de l’industrie. Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. Il couvre également l’évaluation du marché et du paysage concurrentiel ainsi que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter des principales entreprises.

Demande de personnalisation sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/3649

De plus, le rapport offre une estimation précise des prévisions grâce à une analyse approfondie des données historiques (2017-2018) tout en considérant 2019 comme année de référence. Les données offrent une vue panoramique du marché, aidant les lecteurs à obtenir des informations précieuses sur le marché des bâtiments écologiques. Pour mieux comprendre le marché, les données statistiques clés sont organisées en représentations illustrées telles que des graphiques, des tableaux, des diagrammes et des figures.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le meilleur rapport adapté à vos besoins.

Lire les rapports connexes :

Marché du modèle pulmonaire in vitro Marché des

sels de réhydratation orale (SRO) Marché des

normes analytiques Marché des

dispositifs POC et LOC

cardiaque Marché de l’imagerie cardiaque structurelle

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, personnalisés rapports de recherche et services de consultation. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, l’énergie et l’énergie, et les produits chimiques. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Lire le communiqué de presse complet : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-green-building-marke