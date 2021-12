Tendances, demande et portée du marché mondial des appareils d’anesthésie 2021 avec perspectives, stratégies commerciales et prévisions 2028

Le marché mondial des appareils d’anesthésie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché à un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision susmentionnée. La prévalence croissante des maladies chroniques à travers le monde, associée à un nombre croissant de chirurgies, entraîne une demande croissante d’appareils d’anesthésie de la part des hôpitaux et des cliniques est un facteur majeur qui devrait stimuler la croissance du marché mondial. En outre, les avancées technologiques rapides des dispositifs médicaux par les principaux acteurs et l’approche visant à améliorer les soins et la sécurité des patients sont d’autres facteurs qui devraient soutenir la croissance du marché mondial dans une certaine mesure. De plus, avec l’avènement de la technologie de pointe, l’approche des fabricants vers l’intégration de l’IA dans les conseils d’anesthésie afin de réguler le dosage est un autre facteur qui devrait soutenir la croissance du marché. Cependant, le coût élevé des appareils est un facteur majeur qui devrait entraver la croissance du marché mondial. En outre, les réglementations gouvernementales strictes relatives à l’approbation des produits sont un autre facteur qui devrait remettre en cause la croissance du marché.

Le marché mondial des appareils d’anesthésie est très fragmenté et repose sur les lancements de nouveaux produits et les résultats cliniques des produits. Par conséquent, les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les essais cliniques, les initiatives de marché, les dépenses élevées en recherche et développement, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des appareils d’anesthésie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Marché mondial des appareils d’anesthésie, par produit (machines d’administration d’anesthésie, moniteurs d’anesthésie, systèmes de gestion de l’information sur l’anesthésie (AIMS)), type (anesthésie générale et anesthésie locale), application (cardiologie, neurologie, dentaire, ophtalmologie, urologie, orthopédie et autres), Utilisateur final (hôpitaux, cliniques, centres de services ambulatoires), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Industrie Tendances et prévisions jusqu’en 2027

Aperçu de l’industrie dans le rapport

Décrire et prévoir le marché Appareils d’anesthésie, en termes de valeur, par processus, type de produit et industrie. Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leur position sur le marché en termes de classement et de compétences de base, et détailler le paysage concurrentiel des leaders du marché Décrire et prévoir le marché, en termes de valeur, pour divers segments, par région Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC) et reste du monde (RoW) Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché de divers appareils d’anesthésie dans toutes les zones géographiques. Analyser stratégiquement les micro-marchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché global

Meilleurs concurrents :

Baxter,

BD,

Hospira, Inc.,

Braun Melsungen AG,

Société analogique,

Ambou,

Cardinal Santé,

Kimberly Clark,

Masimo,

Medline Industries, Inc.,

PerkinElmer Inc.,

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.,

Smith’s Group plc,

Systèmes OSI, Inc.,

Fujifilm Holdings Corporation,

Téléflex Incorporée,

3M,

AstraZeneca,

Medtronic et ALung Technologies, Inc.

entre autres.

Définition du marché :

Les dispositifs d’anesthésie fournissent une alimentation précise et ininterrompue de gaz médicaux mélangés à une concentration exacte de vapeur anesthésique et contribuent à la fin du coma induit. Parallèlement à cela, les systèmes respiratoires aident à éliminer le mucus des voies respiratoires et améliorent ainsi la fonction pulmonaire.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Augmentation de l’anesthésie dans les interventions chirurgicales

Les progrès technologiques dans les appareils d’anesthésie

Augmentation du nombre de patients vieillissants

Augmentation du niveau de pollution de l’air

Remboursement par l’assurance maladie pour l’achat de dispositif médical

Prix ​​élevé des appareils

Table des matières:

introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus Premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Segmentation du marché :

Le marché des appareils d’anesthésie est segmenté par type d’appareil en appareils d’anesthésie. Les appareils d’anesthésie sont sous-segmentés en appareils d’anesthésie, moniteurs d’anesthésie, vaporisateurs d’anesthésie, appareils d’anesthésie, masques d’anesthésie et accessoires d’anesthésie.

Par utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire.

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché des appareils d’anesthésie couvre les points de données pour 28 pays dans plusieurs zones géographiques telles que l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

En 2018, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché.

