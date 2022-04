Tendances, demande et portée du marché des dosimètres avec perspectives, stratégies commerciales et prévisions 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché pour 2030, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial des dosimètres croîtra à un TCAC de 6,8 % avec une valeur de base de 2,92 milliards de dollars en 2020 à 4,36 milliards de dollars en 2026 au cours de la période de prévision 2020-2026.

Marché des dosimètres par technologie .Dosimètres électroniques, luminescence stimulée optiquement .OSL) Dosimètres, tubes colorimétriques, dosimètres thermoluminescents .TLD), tubes absorbants et autres), utilisateur final .Industriel, médical, pétrole et gaz, défense, sécurité intérieure et déchets Management, Mining, Environmental, and Others), Device .Active Dosimeters and Passive Dosimeters) and Geography .Asia Pacific, Europe, North America and Rest of the World) – Prévisions jusqu’en 2026

Les dosimètres sont des instruments d’analyse utilisés pour mesurer la quantité d’énergie libérée par les rayonnements ionisants. Dans le domaine de la santé, il est utilisé pour quantifier la dose efficace reçue par le corps humain suite à une exposition à des rayonnements ionisants nocifs. Les dosimètres contiennent des cristaux de phosphore qui capturent les électrons libérés par différentes sources de rayonnement nocif.

Ceux-ci prennent la forme de bracelets ou de petits badges portés sur le corps pour mesurer la dose de radiations nocives qui a été exposée aux porteurs pendant une période significative. Le marché mondial des dosimètres croîtra à un TCAC de 6,8 % avec une valeur de base de 2,92 milliards de dollars en 2020 à 4,36 milliards de dollars en 2026 au cours de la période de prévision 2020-2026. La croissance sera due à la facilité d’accès aux logiciels et à un service d’analyse rentable, ce qui permet de fournir des informations et des solutions précieuses aux entreprises.

La portée de l’analyse de marché du marché des dosimètres

est mentionnée

ci – dessous : Utilisation Industriel Médical Pétrole et gaz Défense, sécurité intérieure et gestion des déchets Exploitation minière Environnement Autres

Basé sur l’appareil

Dosimètres actifs Dosimètres

passifs

Basé sur la géographie

Asie-Pacifique

Europe

Amérique du Nord

Reste du monde

Basé sur la technologie , dosimètres à luminescence stimulée optiquement .OSL), tubes colorimétriques, dosimètres thermoluminescents .TLD), dosimètres électroniques, tubes absorbants et autres. Ces technologies jouent un rôle important dans le développement de dosimètres de haute qualité. La demande pour ces technologies augmente en raison d’une augmentation significative de l’utilisation de matières radioactives dans des domaines tels que le traitement industriel, la production d’énergie, le secteur de la sécurité et la recherche et le traitement médicaux, ce qui a accru le besoin de matériel offrant une assurance contre les rayonnements radioactifs.

La segmentation du marché basée sur l’utilisation finale est environnementale, médicale, défense, gestion des déchets et sécurité intérieure, industrielle, pétrolière et gazière, minière et autres. L’innovation technologique dans ces segments a conduit au développement de gadgets de détection plus précis, ce qui a entraîné l’introduction d’appareils économiques, portables et durables. Cela augmente encore la croissance du marché donné. Par exemple, la disponibilité de dosimètres tels que les instruments de mesure de rayonnement électroniques, les instruments de lecture automatisés, les dosimètres thermoluminescents (.TLD) et les badges d’alarme élargissent la portée de ces applications dans les économies en plein essor.

En fonction de l’appareil , le marché est segmenté en dosimètres actifs et passifs. Les dosimètres actifs sont très bien adaptés à la problématique de localisation des visiteurs, et ils permettent également une lecture sur une plage d’énergie étendue. Les dosimètres passifs tels que les dosimètres à thermoluminescence .TDL) et les dosimètres à luminescence stimulée optiquement .OSLD), compte tenu de leurs faibles coûts initiaux, observent également une adoption considérable sur ce marché.

Géographiquement, le marché des dosimètres est réparti sur l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe et le reste du monde. Ce marché était dominé par l’Amérique du Nord, en raison de la prise de conscience croissante des problèmes de santé causés par les radiations dangereuses et de l’augmentation substantielle du nombre de problèmes de peau tels que le cancer.

La demande croissante dans diverses industries à utilisateurs finaux multiples telles que l’industrie, la défense et la santé devrait générer une part remarquable du marché des dosimètres. Les États-Unis prennent des mesures pour réduire la dépendance à l’énergie thermique en construisant cinq centrales nucléaires d’une capacité combinée de 6 000 MW en Caroline du Sud et en Géorgie. Ces projets sont encore en construction. On s’attend donc à ce que la demande de dispositifs de détection et de surveillance des rayonnements augmente dans la région.

La forte émergence du marché des dosimètres est également constatée en Europe en raison des règles strictes et des réglementations gouvernementales en matière de rayonnement dangereux. Ce marché devrait également croître en Asie au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation accrue des rayonnements dans les centrales nucléaires et les domaines médicaux. En dehors de cela, la prise de conscience croissante contribue également à la croissance de ce marché dans ce domaine.

Les rayonnements nocifs utilisés dans le traitement du cancer où l’apport accru de rayonnement peut mettre en danger la vie de la personne ; par conséquent, l’exigence d’un dosimètre augmente pour mesurer le rayonnement. En outre, le nombre croissant de centrales nucléaires offre des possibilités de croissance du marché.

Ce rapport se concentre également sur l’analyse des principaux acteurs du marché des dosimètres. Certaines des principales sociétés sont Biodex Medical Systems Inc, Arrow Tech Inc, Chp Dosimetry, Fuji Electrical Co Ltd, Fluke Biomedical, Zefon International, Gammadata Instrument Ab, Honeywell Analytics Inc, Gastech Australia et Iba Worldwide.

Ce rapport fournira des informations utiles aux acteurs du marché concernant la dynamique du marché, les besoins dynamiques des utilisateurs finaux et les principales tendances du marché.

L’analyse concurrentielle des principaux acteurs permet aux utilisateurs de comprendre les stratégies dynamiques des principaux acteurs, telles que l’innovation de produits, les partenariats, les fusions et acquisitions et les coentreprises.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

Ce rapport fournit également une analyse du portefeuille et l’analyse des capacités des principaux acteurs.

L’analyse quantitative des marchés permet aux utilisateurs de comprendre les réalités du marché dans quatre grandes régions.

