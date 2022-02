Tendances, demande, dynamique, croissance, demande et prévisions du marché de la gestion des services sur le terrain | Oracle, ServiceMax, SAP, Systèmes industriels et financiers, Microsoft

Toutes les données et informations impliquées dans ce rapport ont été très bien représentées sous forme de graphiques, de tableaux ou de tableaux pour une meilleure compréhension des utilisateurs. Pour effectuer une analyse concurrentielle, on a estimé qu’une gamme de stratégies des principaux acteurs du marché comprenait des lancements de nouveaux produits, des expansions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres qui conduisaient à une augmentation de leur empreinte sur le marché. De plus, des échantillons de grande taille ont été exploités pour l’assortiment de données dans ce rapport. Ce rapport de marché utilise les outils et techniques les plus modernes pour rechercher, analyser et collecter des données et des informations.

Un large éventail de données et d’informations fournies dans ce rapport peuvent être utilisées par cette industrie pour se familiariser avec les opportunités présentes et à venir et faire la lumière sur les investissements futurs sur le marché. Ce rapport contient des données historiques, les tendances actuelles et futures du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. La segmentation du marché a également été effectuée en détail sur la base de divers paramètres, notamment les applications, les secteurs verticaux, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Les conditions préalables de cette industrie ont été comprises au maximum pour les doter du rapport d’étude de marché premium.

Le marché de la gestion des services sur le terrain devrait connaître une croissance du marché à un taux de 13,2% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la gestion des services sur le terrain fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long du période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’opérations sur le terrain accélère la croissance du marché de la gestion des services sur le terrain.

Le rapport Field Service Management est très utile pour planifier la production, les lancements de produits, les coûts, les stocks, les achats et les stratégies de marketing. Ce rapport de marché fournit une catégorisation par entreprises, région, type et industrie d'utilisation finale. Le rapport permet de mesurer et d'optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l'engagement, l'acquisition, la rétention et la monétisation. Ce rapport sur la gestion des services sur le terrain traite de nombreux aspects de cette industrie.

Le rapport sur le marché de la gestion des services sur le terrain présente les sociétés suivantes, notamment:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion des services sur le terrain sont Astea International Inc., Oracle, ServiceMax, SAP, Industrial and Financial Systems, Microsoft Corporation, Praxedo, ClickSoftware, Retriever Communications, ServicePower, Infor., Salesforce.com Inc., Jobber , Accruent, P3C Technologies LLC, Pointman LLC, TeamHaven Ltd., FieldAware, MSI Data, GoSpotCheck Inc., Fieldomobify, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Étude de recherche sur le marché du pont de données explorée à travers le monde couvrant plus de 20 pays avec une disposition détaillée des données réparties de 2014 à 2027 et près de 12+ indicateurs régionaux complétés par une couverture au niveau de plus de 20 entreprises. L’étude est construite à l’aide de données et d’informations provenant de diverses sources primaires et secondaires, de bases de données exclusives, de sites Web d’entreprises/d’universités, d’organismes de réglementation, de conférences, de dépôts auprès de la SEC, de présentations d’investisseurs et de communiqués de presse en vedette provenant de sites d’entreprises et de sources tierces spécifiques à l’industrie.

REMARQUE : Notre rapport met en évidence les principaux problèmes et dangers auxquels les entreprises pourraient être confrontées en raison de l’épidémie sans précédent de COVID-19.

Segmentation du marché

Sur la base des composants, le marché de la gestion des services sur le terrain est segmenté en solutions, services. La solution est en outre sous-segmentée en optimisation du calendrier, de la répartition et de l’itinéraire, de la gestion des clients, de la gestion des bons de travail, de la gestion des stocks, de la gestion des contrats de service, des rapports et des analyses. Les services sont en outre sous-segmentés en conseil, intégration et mise en œuvre, formation et support.

Sur la base du type de déploiement, le marché de la gestion des services sur le terrain est segmenté en cloud sur site.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché de la gestion des services sur le terrain est segmenté en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises.

Sur la base des secteurs verticaux, le marché de la gestion des services sur le terrain est segmenté en informatique et télécommunications, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, transport et logistique, construction et immobilier, énergie et services publics, services financiers. Autres est en outre sous-segmenté en BFSI et au détail.

Analyse régionale :

Le rapport d’étude de marché mondial sur la gestion des services sur le terrain couvre divers segments de ce marché, par exemple, le récapitulatif officiel, l’enquête et la conjecture, la situation de la demande d’approvisionnement, l’évaluation de la rivalité et la stratégie et les présomptions de recherche. Le rapport donne des expériences détaillées et des recherches de haut en bas sur le marché de la gestion des services sur le terrain aux niveaux mondial et local. En même temps, nous comparerons ces données à d’autres régions, pour comprendre la demande dans d’autres pays. Analyse du marché par régions : Les régions incluses sont : Amérique du Nord (couverte aux chapitres 7 et 14), États-Unis, Canada, Mexique, Europe (couverte aux chapitres 8 et 14), Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Autres, Asie-Pacifique ( Couvert aux chapitres 9 et 14), Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Inde, Asie du Sud-Est, Autres, Moyen-Orient et Afrique (couvert aux chapitres 10 et 14), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, Autres , Amérique du Sud (couverte aux chapitres 11 et 14), Brésil, Argentine, Colombie, Chili et autres

Table des matières:

Taille, état et prévisions du marché mondial de la gestion des services sur le terrain

Aperçu du marché

Profils

des entreprises Ventes mondiales de gestion des services sur le terrain, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

Analyse du marché mondial de la gestion des services sur le terrain par régions

Amérique du Nord Gestion des services sur le terrain par pays

Europe Gestion des services sur le terrain par pays

Asie-Pacifique Gestion des services sur le terrain par pays

Amérique du Sud Gestion des services sur le terrain par pays

Moyen-Orient et Afrique Gestion des services sur le terrain par pays Segment de marché mondial de la gestion des services sur le terrain

par type Segment de marché

mondial de la gestion des services sur le terrain par application

Prévisions du marché de la gestion des services sur le terrain

Canal de vente, distributeurs, commerçants et concessionnaires

Résultats et conclusion de la recherche

appendice

