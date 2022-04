Tendances, défis et normalisation clés du marché mondial de l’agriculture intelligente et perspectives concurrentielles | Raven Industries, GEA Farm Technologies, Lely, Afimilk Ltd., , Systèmes agricoles verticaux

Ce rapport se concentre sur le marché local, fournissant des informations sur les acteurs réels tels que les producteurs, les fabricants, les fournisseurs, les clients, les spécialistes financiers, etc. Le type de données comprend la capacité, la production, la part de marché, le prix, les revenus, le coût, la marge brute, le taux de croissance. utilisation, importation, commerce, etc. La chaîne industrielle, le processus de production, la structure des coûts et le canal de commercialisation sont également analysés dans ce rapport.

En plus d’analyser les concurrents actuels, ce rapport est important pour évaluer les futures menaces agressives. Comme indiqué par ce rapport de marché, les sources les plus largement reconnues de nouveaux concurrents sont les entreprises en concurrence sur un article / marché connexe, les entreprises utilisant des innovations connexes, les entreprises se concentrant auparavant sur la section du marché principal cible mais avec des articles non liés, les entreprises d’autres régions topographiques et à éléments comparables, de nouvelles entreprises composées d’anciens représentants et également d’administrateurs d’organisations existantes.

Faits saillants du rapport

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations).

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux.

– L’évaluation détaillée du paysage des fournisseurs et des principales entreprises pour aider à comprendre le niveau de concurrence sur ce marché mondial.

– Les recommandations stratégiques pour les progrès technologiques, les réglementations gouvernementales et l’analyse complète des prix sont mises en évidence.

– Prévisions de marché pour un minimum de 7 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés.

– Analyse des facteurs d’effet de marché et de leur impact sur les prévisions et prévisions jusqu’à l’année.

– Analyse statistique des principaux acteurs cartographiant les principales tendances communes.

– Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, diverses tendances de ce marché pour aider à identifier les évolutions du marché.

–Des informations précieuses, les tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques.

Points de vue supplémentaires du rapport :

Analyse des cinq de Porter

Analyse SWOT

Analyse PEST

Analyse de l’attractivité du marché

Analyse de la chaîne de valeur

Liste des meilleurs acteurs présentés dans le rapport sur le marché de l’agriculture intelligente ;

Deere & Co., Trimble Inc., AGCO Corporation, Raven Industries, GEA Farm Technologies, Lely, Afimilk Ltd., , Vertical Farm Systems, AeroFarms, Signify Holding, Osram Licht AG, Harvest Automation, AKVA Group Farmers Edge Inc., Mavrx Inc., DTN, GeoVisual Analytics, Aglytix et 360 Yield Center, Deere & Company, Trimble Inc., AGCO Corporation, GEA Group Aktiengesellschaft, Raven Industries, Inc., Lely, Afimilk Ltd., Harvest Automation, OSRAM GmbH, Signify Holding, AeroFarms, Vertical Farm Systems, Allflex Inc., Mavrx Inc., GeoVisual Analytics, Farmers Edge Inc., 360 Yield Center, Aglytix & Prospera

Principales régions et pays étudiés dans ce rapport :

Régions Amérique du Nord Amérique du Sud et centrale L’Europe  Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Des pays États-Unis Argentine Royaume-Uni Chine Arabie Saoudite Canada Chili Allemagne Japon Émirats arabes unis Mexique Brésil La France Inde dinde Italie, Espagne, NORDIC {Suède, Norvège, Finlande, Danemark, etc.} et Russie Australie, Singapour, Japon , Corée du Sud Egypte et Afrique du Sud

Portée du marché de l’agriculture intelligente et taille du marché

Le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en fonction du type d’agriculture, des logiciels, des services, des solutions et des applications. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type d’agriculture, le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en agriculture de précision, surveillance du bétail, pisciculture, serre intelligente et autres.

Basé sur un logiciel, le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en Web et en nuage.

Basé sur les services, le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en intégration et conseil de systèmes, support et maintenance, services de connectivité, services gérés et services professionnels.

Sur la base de la solution, le marché de l’agriculture intelligente est segmenté en gestion de réseau, gestion des actifs agricoles, contrôle de supervision et acquisition de données, gestion de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, gestion intelligente de l’eau, etc.

Le marché de l’agriculture intelligente est également segmenté sur la base de l’application dans la surveillance des rendements, la cartographie des champs, le dépistage des cultures, le suivi et les prévisions météorologiques, la gestion de l’irrigation, la gestion de la main-d’œuvre agricole, la gestion financière, la gestion de l’alimentation, la récolte du lait, la gestion de l’élevage, le suivi des poissons et la flotte. navigation, gestion de la qualité de l’eau, gestion CVC et autres.

(**REMARQUE : nos analystes qui surveillent la situation à travers le monde expliquent que le marché générera des perspectives rémunératrices pour les producteurs après la crise du COVID-19. Le rapport vise à fournir une illustration supplémentaire du dernier scénario, du ralentissement économique et de l’impact du COVID-19 sur l’ensemble de l’industrie.)

Pôles clés de la TOC :

Chapitre 1 Aperçu des activités du marché mondial de l’agriculture intelligente

Chapitre 2 Répartition majeure par type

Chapitre 3 Répartition des principales applications (chiffre d’affaires et volume)

Chapitre 4 Répartition du marché de la fabrication

Chapitre 5 Étude de marché sur les ventes et les estimations

Chapitre 6 Répartition de la comparaison du marché de la production et des ventes des principaux fabricants

Chapitre 8 Évaluation et agressivité du marché des fabricants, des offres et des fermetures

Chapitre 9 Répartition des entreprises clés par taille globale du marché et revenus par type

Chapitre 11 Chaîne commerciale / industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusions & Annexe

