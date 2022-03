Tendances de l’industrie du traitement de l’air, revenus, acteurs clés, croissance, part et prévisions jusqu’en 2028

mondial du traitement de l’air devrait atteindre 39,06 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché peut être attribuée à la demande croissante de procédés de traitement de l’air dans divers secteurs industriels verticaux tels que l’automobile, la fabrication, la production d’électricité, le pétrole et le gaz et les pâtes et papiers. Ces industries investissent de plus en plus dans des produits de traitement de l’air pour traiter efficacement les contaminants atmosphériques aux sources d’émission afin de répondre aux normes de qualité de l’air de plus en plus strictes. Les matériaux à base de charbon actif sont de plus en plus utilisés pour les applications de traitement de l’air industriel afin de capturer les polluants atmosphériques toxiques, qui comprennent principalement les composés organiques volatils (COV), des sites d’enfouissement, des usines pétrochimiques et des installations de traitement et de fabrication chimiques. Les normes de sécurité mises en place par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) dans l’industrie automobile sont un facteur clé qui stimule la demande de produits de traitement de l’air.

La filtration de l’air dans l’industrie automobile est principalement effectuée pour prévenir les risques potentiels pour la santé pouvant survenir en raison de la présence de produits chimiques toxiques, de particules, de fumées, de fibre de verre, de poussières métalliques, de sous-produits chimiques et de gaz. Les fabricants de produits de traitement de l’air investissent de plus en plus dans la production de produits de traitement de l’air technologiquement avancés afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur. Émergence de purificateurs d’air qui peuvent nettoyer automatiquement l’air dans une pièce entière avec une grande efficacité, capturant 99,95 % des polluants nocifs aussi petits que 0,1 micron et peuvent détecter et afficher des particules telles que PM2,5, PM10, COV et NO2 dans en temps réel, devrait stimuler la demande de produits de traitement de l’air à l’avenir.

Le rapport considère le COVID-19 comme un contributeur clé du scénario de marché modifié dynamiquement. Le rapport couvre une analyse complète de l’impact de la crise sanitaire mondiale sur la croissance globale du marché. En outre, le rapport couvre l’impact actuel et futur de la crise du COVID-19 sur le marché et ses segments clés.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché du traitement de l’air dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché du traitement de l’air dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations / exportations, du rapport offre et demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Quelques points saillants du rapport

En décembre 2020, Honeywell a annoncé le lancement d’un nouvel analyseur de particules aéroportées qui utilise l’intelligence artificielle et le cloud computing. Le nouvel analyseur de particules en suspension dans l’air aide les professionnels des tests environnementaux et les fournisseurs de services CVC à mieux informer les propriétaires de bâtiments et de maisons du type et de la quantité de particules présentes dans l’air.

Le segment de l’air comprimé représentait la plus grande part des revenus en 2020. La demande croissante d’air comprimé sec et propre afin de prolonger la durée de vie des systèmes de compresseurs d’air entraîne une utilisation croissante des équipements, produits et solutions de traitement de l’air.

Les revenus du segment des dépoussiéreurs devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. Les industries de l’automobile, de la fabrication, de la production d’électricité, du pétrole et du gaz et des pâtes et papiers utilisent de plus en plus des dépoussiéreurs pour capturer des quantités importantes de particules de poussière en suspension dans l’air, minimiser les coûts et maximiser l’efficacité du système.

Les principaux acteurs du marché sont Honeywell, Freudenberg Group, Donaldson Company, Inc., Parker-Hannifin Corporation, Mann+Hummel, Camfil, Ahlstrom-Munksjö Oyj, 3M, Atlas Copco et Cummins.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du traitement de l’air sur la base de l’application, du produit, de la technologie, de l’utilisation finale et de la région :

Application Outlook (revenu, Milliards USD ; 2018-2028) comprimé d’échappement d’air



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Éliminateurs fumée Dépoussiéreurs Systèmes d’évacuation d’incendie et d’urgence Collecteurs de Autres Perspectives



technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Charbon actif HEPA Filtres Précipitateurs électrostatiques ioniques Filtres UV Filtres conventionnels



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) industrielles commerciales résidentielles



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni BENELUX Italie Espagne Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Inde Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de la MEA



