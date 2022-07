Tendances de l’industrie du marché des diagnostics vétérinaires, part, taille, analyse des principaux acteurs clés et recherche prévisionnelle

Le rapport d’étude de premier ordre sur le marché mondial des diagnostics vétérinaires a été structuré par des membres d’équipe habiles et expérimentés qui travaillent dur pour réaliser une croissance et un succès absolus dans l’entreprise. Le rapport effectue une étude et une analyse de marché pour fournir des données sur le marché en tenant compte du développement de nouveaux produits du début au lancement. La méthodologie de recherche clé utilisée tout au long de ce rapport de marché par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. L’adoption d’un tel rapport sur le marché mondial des diagnostics vétérinaires est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de ses produits ou services.

Le marché mondial des diagnostics vétérinaires était évalué à 2,6 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,01 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,55 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de brochure PDF : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-veterinary-diagnostics-market

Le diagnostic vétérinaire est considéré comme un élément crucial de la gestion et de la prévention des épidémies chez les animaux. L’accent mis sur la prévention et le contrôle des maladies zoonotiques accélère la croissance du marché des diagnostics vétérinaires.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du diagnostic vétérinaire sont :

Almac (Royaume-Uni)

Element Materials Technology Group Limited (Royaume-Uni)

Eurofins Scientifique (France)

Développement PPD, LP (États-Unis)

Source BioScience (Royaume-Uni)

Intertek Group plc (Royaume-Uni)

Laboratoire Corporation of America (États-Unis)

BioReliance Corporation (États-Unis)

Laboratoires Charles River (États-Unis)

WuXi AppTec (Chine)

Anacura (Belgique)

LGC Ltd (Royaume-Uni)

Medpace Hldgs (États-Unis)

Syneos Health (États-Unis)

PRA Health Sciences (États-Unis)

STERIS plc (États-Unis)

Groupe Merck KGaA (Allemagne)

PPD, Inc. (États-Unis)

Définition du marché mondial des diagnostics vétérinaires

Les diagnostics vétérinaires font référence aux outils utilisés pour diagnostiquer les maladies animales causées par les micro-organismes, y compris les virus, les champignons, les bactéries et les agents pathogènes, entre autres. Ces outils de diagnostic animal sont utilisés pour détecter la maladie, vérifier la présence d’agents pathogènes, surveiller la progression de la maladie et fournir des traitements optimaux .

Étendue du marché mondial des diagnostics vétérinaires et taille du marché

Le marché du diagnostic vétérinaire est segmenté en fonction du produit, de la technologie, du type d’animal, du type de maladie, de l’espèce et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Instruments

Réactifs

Consommables

Sur la base du produit, le marché du diagnostic vétérinaire est segmenté en instruments et réactifs, et consommables .

Technologie

Immunodiagnostic

Biochimie clinique

Diagnostic moléculaire

Hématologie

Analyse d’urine

Les autres

Sur la base de la technologie, le marché du diagnostic vétérinaire est segmenté en immunodiagnostic, biochimie clinique, diagnostic moléculaire , hématologie, analyse d’urine et d’autres. L’immunodiagnostic est en outre sous-segmenté en tests de flux latéral, tests Elisa, tests d’immunodiagnostic spécifiques aux allergènes, analyseurs d’immunoessais et autres. Les tests de flux latéral sont en outre sous-segmentés en tests rapides à flux latéral et en lecteurs de bandelettes à flux latéral. La biochimie clinique est en outre sous-segmentée en analyse de chimie clinique, surveillance du glucose et analyse des gaz sanguins et des électrolytes. L’analyse de chimie clinique est en outre sous-segmentée en clips et cartouches de réactifs de chimie clinique et en analyseurs de chimie clinique. La surveillance du glucose est en outre sous-segmentée en bandelettes de glycémie, moniteurs de glycémie et bandelettes de glycémie. L’analyse des gaz sanguins et des électrolytes est en outre sous-segmentée en pinces et cartouches de réactifs pour les gaz sanguins et les électrolytes et en analyseurs de gaz sanguins et d’électrolytes. Le diagnostic moléculaire est en outre sous-segmenté en tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR), microréseaux et autres. L’hématologie est en outre sous-segmentée en cartouches d’hématologie et analyseurs d’hématologie. L’analyse d’urine est en outre sous-segmentée en clips et cartouches ou panneaux d’analyse d’urine, analyseurs d’urine et bandelettes de test d’urine.

Type d’animaux

Animaux de compagnie

Animaux d’élevage

Sur la base du type d’animal, le marché du diagnostic vétérinaire est segmenté en animaux de compagnie et animaux d’élevage. Les animaux de compagnie ont ensuite été segmentés en chiens, chats, chevaux et autres. Les animaux d’élevage ont en outre été segmentés en bovins, porcs, volailles et autres.

Type de maladie

Maladies infectieuses

Maladies non infectieuses

Maladies héréditaires, congénitales et acquises

Affections générales

Maladies structurelles et fonctionnelles

Sur la base du type de maladie, le marché du diagnostic vétérinaire est segmenté en maladies infectieuses , maladies non infectieuses, maladies héréditaires, congénitales et acquises, affections générales, maladies structurelles et fonctionnelles.

Espèces

Bovine

Camélidé

Canin et Félin

Caprine

Équin

Ovin

Porcin

Aviaire

Les autres

Sur la base des espèces, le marché du diagnostic vétérinaire est segmenté en bovins, camélidés, canins et félins, caprins, équins, ovins, porcins, aviaires et autres.

Utilisateur final

Laboratoires de référence

Hôpitaux et cliniques vétérinaires

Dépistage au point de service/en interne

Instituts de recherche et universités

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des diagnostics vétérinaires est segmenté en laboratoires de référence, hôpitaux et cliniques vétérinaires, tests au point de service/en interne et instituts de recherche et universités.

Accéder au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-veterinary-diagnostics-market

Dynamique du marché des diagnostics vétérinaires

ConducteursProduits alimentaires d’origine animale

L’augmentation de la demande de produits alimentaires d’origine animale est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des diagnostics vétérinaires.

Incidence des événements transfrontaliers

L’augmentation de l’incidence des maladies transfrontalières et zoonotiques chez les animaux accélère la croissance du marché.

Nombre de vétérinaires praticiens

L’augmentation du nombre de praticiens vétérinaires et la hausse de leurs niveaux de revenus dans les économies développées influencent davantage le marché.

Opportunités

En outre, l’utilisation de panels de tests PCR pour exclure le virus COVID-19 chez les animaux offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Contraintes / Défis Marché mondial des diagnostics vétérinaires

D’autre part, le coût élevé associé au diagnostic des animaux et l’augmentation des dépenses de soins pour animaux de compagnie devraient entraver la croissance du marché. En outre, la pénurie de praticiens vétérinaires devrait défier le marché du diagnostic vétérinaire au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du diagnostic vétérinaire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des diagnostics vétérinaires, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des diagnostics vétérinaires

Selon les rapports, le COVID-19 pourrait être transmis aux chats et aux chiens de compagnie par une personne atteinte du COVID-19 de la même manière qu’il pourrait le transmettre à une autre personne. Plusieurs pays ont signalé des infections par le SRAS-CoV-2 chez des animaux non humains lors de la première épidémie de COVID-19. Cependant, il n’existe à ce jour aucune preuve convaincante qu’un animal domestique transmette facilement le SRAS-CoV-2 à d’autres animaux, y compris les humains. Le volume de tests humains et animaux a augmenté avec la prévalence du COVID-19. Les principaux acteurs et laboratoires de référence devraient développer de nouveaux tests améliorés sur les animaux dans le scénario post-pandémique, accélérant encore la croissance.

DEVELOPPEMENTS récents

Heska Corporation a acquis Lacuna Diagnostics en janvier 2021. Cette acquisition vise à renforcer le portefeuille de services de télémédecine et de technologie de cytologie numérique au point de service de la société.

Demande de table des matières complète : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-veterinary-diagnostics-market

Ce rapport complet fournira :

Accroître vos connaissances de l’industrie

Vous tenir au courant des développements cruciaux du marché

Vous permettre de développer des stratégies de croissance éclairées

Construire votre vision technique

Illustrer les tendances à exploiter

Renforcer votre analyse des concurrents

Fournir une analyse des risques, vous aidant à éviter les pièges d’autres entreprises pourraient en fin de

compte vous aider à maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Couverture du rapport :

Le rapport propose :

Principaux moteurs de croissance, facteurs de restriction, opportunités et défis potentiels pour le marché.

Un aperçu complet des développements régionaux.

Liste des principaux acteurs de l’industrie.

Principales stratégies adoptées par les acteurs du marché.

Les derniers développements de l’industrie comprennent les lancements de produits, les partenariats, les fusions et les acquisitions.

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-ambulatory-x-ray-market