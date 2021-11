Tendances de l’industrie des scintillateurs inorganiques et rapport de recherche sur les grands acteurs mondiaux jusqu’en 2028

Analyse et perspectives du marché : marché mondial des scintillateurs inorganiques

Le marché des scintillateurs inorganiques devrait croître au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché augmentera à un TCAC de 6,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 485,99 USD d’ici 2028 contre 301,22 millions USD en 2020. La demande croissante de scintillateurs inorganiques dans les pays en développement et les maladies chroniques, en particulier le cancer, sont les principaux moteurs du marché. Cependant, l’augmentation des risques professionnels freine la croissance du marché. Les avantages avantageux des scintillateurs inorganiques et leur utilisation croissante dans les instruments médicaux donnent aux acteurs du marché la possibilité d’augmenter la croissance du marché. Cependant, la difficulté et les risques liés à la manipulation des produits chimiques et des rayonnements constituent un défi majeur.

Le rapport sur le marché des scintillateurs inorganiques fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités liées aux poches de vente émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les choix stratégiques, les lancements de produits, les expansions géographiques et technologiques innovations sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour une lettre d’analyste ; Notre équipe vous aidera à développer une solution d’impact sur les ventes pour atteindre votre objectif souhaité.

Téléchargez gratuitement l’exemple de rapport exclusif (PDF de 350 pages avec tous les graphiques et tableaux connexes) sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-inorganic-scintillators-market

Portée et taille du marché mondial des scintillateurs inorganiques

Le marché mondial des scintillateurs inorganiques est segmenté en quatre segments notables en fonction du matériau de scintillation, du type, de l’application et de l’utilisateur final.

Sur la base du matériau de scintillation, le marché mondial des scintillateurs inorganiques est divisé en iodure de sodium (NAI), iodure de césium (CSI), oxyorthosilicate de lutétium (LSO) et oxyorthosilicate de lutétium yttrium (LYSO), germanate de bismuth (BGO), fluorure de baryum, cadwungframate ( Tungstate CDW), bromure de cérium (CEBR3), bromure de lanthane (LABR3), orthosilicate de gadolinium (GSO), grenat d’yttrium aluminium YAG (CE), oxysulfure de gadolinium (GOS) et autres matériaux de scintillation. Le segment de l’iodure de sodium devrait dominer le marché en 2021. Il a un rendement lumineux remarquable, qui correspond à une efficacité de scintillation d’environ 13 % et donne des résultats précis.

• Sur la base du type, le marché mondial des scintillateurs inorganiques est segmenté en halogénures alcalins, composés oxydés et métaux des terres rares. En 2021, le segment des halogénures alcalins devrait dominer le marché car il possède la propriété d’activité la plus pure et reconnaît facilement les neutrons.

• En fonction des applications, le marché mondial des scintillateurs inorganiques est segmenté en imagerie médicale, médecine nucléaire, radioprotection, exploration pétrolière, industrie de transformation, sciences de la vie et autres. En 2021, le segment de l’imagerie médicale devrait dominer le marché en raison d’une utilisation meilleure et plus efficace des rayons X ou des rayons gamma.

• Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des scintillateurs inorganiques est segmenté en soins de santé, sécurité intérieure et définitions, centrales nucléaires, applications industrielles et autres. En 2021, le segment de la santé devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de scintillateurs inorganiques dans les appareils de santé.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des scintillateurs inorganiques

Le paysage concurrentiel du marché Scintillateurs inorganiques fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les ventes réalisées, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, le produit largeur et largeur, dominance des applications, courbe de sécurité technologique . Les points de données ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché des scintillateurs inorganiques.

Les principales sociétés fournissant des scintillateurs inorganiques sont Saint-Gobain, Dynasil Corporation, Hamamatsu Photonics KK, Hitachi Ltd, Rexon Components, Inc., Detec, TOSHIBA MATERIALS CO., LTD., SCINTACOR, Epic Crystal Co., Ltd, Alpha Spectra, Inc. ., Shanghai SICCAS High Technology Corporation, NIHON KESSHO KOGAKU CO., LTD., XZ LAB, INC., Thermo Fisher Scientific, I

nc., NUVIATech Instrument, GAMMASPECTACULAR, Scionix Holland, Alkor Technologies, Hellma GmbH & Co.KG, Omega Piezo Technologies, BERKELEY NUCLEONICS CORPORATION, Hangzhou Shalom Electro-optics Technology Co., Ltd, Merck KGaA, Radanite (Beijing) Trading and Technology Co., Ltd, Kinheng Crystal Material (Shanghai) Co., Ltd., entre autres.

Obtenez une table des matières détaillée GRATUITEMENT @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-inorganic-scintillators-market

Ce rapport sur le marché des produits pharmaceutiques oxytociques fournit des détails sur les nouveaux développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations-exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, l’analyse des opportunités liées aux poches de vente émergentes et aux changements dans les réglementations du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des produits pharmaceutiques oxytociques de Data Bridge Market Research, veuillez nous contacter pour une lettre d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision éclairée sur le marché pour atteindre la croissance du marché.

Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et proposent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par des entreprises du monde entier, accélérant le marché des scintillateurs inorganiques.

Par exemple,

• En août 2021, Hitachi, Ltd. ont annoncé avoir finalisé l’acquisition de l’activité Ground Transportation Systems de Thales. Cette acquisition a augmenté ses ventes mondiales et augmenté sa capacité de production

• En juin 2021, Saint-Gobain a annoncé dans ses communiqués les lauréats de la 16e édition du concours étudiant multi-confort. Plus de 200 universités de 38 pays à travers le monde ont participé au projet de l’entreprise. Cela a permis à l’entreprise d’acquérir une plus grande visibilité auprès des clients mondiaux attendus dans le cadre de l’expansion des activités.

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, des graphiques et des graphiques)

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-inorganic-scintillators-market

Etude de marché pour les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com

Data Bridge Market Research est une société d’études de marché et de conseil polyvalente avec plus de 500 analystes de divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture sectorielle comprend les produits médicaux, les produits pharmaceutiques, la biotechnologie, les semi-conducteurs, l’ingénierie mécanique, les technologies de l’information et de la communication, les automobiles et les automobiles, les produits chimiques et les matériaux, l’emballage, les aliments et les boissons, les cosmétiques, les produits chimiques de spécialité, les biens de consommation rapides et la robotique. Nous offrons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés par le marché, une analyse des tendances technologiques, une étude de marché formative, un conseil stratégique, une analyse des fournisseurs, une analyse de la production et de la demande, des études d’impact sur les consommateurs et bien plus encore.