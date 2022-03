Tendances de l’industrie des produits chimiques de traitement de l’eau, revenus, acteurs clés, croissance, part et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des produits chimiques de traitement de l’eau devrait atteindre 71,48 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée aux besoins croissants des industries du raffinage et de la pétrochimie dans les économies en développement. L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement pour générer une technologie de traitement de l’eau à base de produits chimiques plus efficace devrait stimuler la demande de l’industrie.

La pandémie a gravement affecté la chaîne d’approvisionnement et l’approvisionnement en matières premières car les fabricants ont arrêté leurs productions en raison du confinement. Mais, il a un effet positif sur le marché des produits chimiques de traitement de l’eau en raison de la consommation accrue d’eau pour le maintien de l’hygiène. De bonnes conditions d’hygiène, de désinfection et d’eau potable sont obligatoires pour la santé humaine pendant le COVID-19.

Les chercheurs ont examiné tous les facteurs influençant la croissance du marché des produits chimiques de traitement de l’eau à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché des produits chimiques de traitement de l’eau. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché des produits chimiques de traitement de l’eau et ses segments clés. Le rapport propose également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/128

Le rapport sur le marché mondial des produits chimiques pour le traitement de l’eau fournit une couverture complète des données des entreprises, y compris des détails sur leur capacité de production et de fabrication, leur portefeuille de produits, leur aperçu des activités, leurs revenus, leur bénéfice brut marges, réseau de vente et canal de distribution, situation financière et position sur le marché. Le rapport étudie également les stratégies commerciales et les alliances stratégiques entreprises par les entreprises pour acquérir une assise solide sur le marché. Le rapport met en lumière les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les promotions de marques et les lancements de produits, les accords et partenariats, ainsi que les accords avec les entreprises et les gouvernements. L’analyse complète du paysage concurrentiel offre aux lecteurs une compréhension plus approfondie des concurrents.

Dynamique du marché:

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché des produits chimiques de traitement de l’eau. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des produits chimiques de traitement de l’eau, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des produits chimiques de traitement de l’eau.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/128

Principaux faits saillants du rapport

Les coagulants et floculants ont dominé le marché avec une part de 39,5 % en 2019, car un grand nombre d’usines de traitement de l’eau utilisent le processus de sédimentation. Les biocides et désinfectants devraient être le deuxième segment le plus important parmi les produits car ils réduisent la contamination et l’encrassement biologique.

Les sociétés municipales devraient enregistrer la plus forte croissance du marché au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’eau douce dans les pays développés d’Amérique du Nord et d’Europe.

Le traitement de l’eau brute est le plus grand segment d’application en 2019 en raison de son utilisation croissante dans les formulations de produits pour les environnements industriels.

Les principaux participants incluent Ecolab Inc., BASF SE, SUEZ SA, Solenis LLC, Kurita Europe GmbH, The DOW Chemical Company, Baker Hughes Incorporated, Kemira OYJ, Snf Floerger et Akzo Nobel NV, entre autres.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/water-treatment-chemicals-market

Questions abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé du marché tout au long de la période de prévision ?

Quelle industrie d’utilisation finale devrait connaître la plus forte demande de produits chimiques de traitement de l’eau dans un proche avenir ?

Quel est le cadre réglementaire régissant l’application des produits chimiques de traitement de l’eau dans l’industrie alimentaire ?

Quels processus de fabrication sont utilisés pour la production de produits chimiques de traitement de l’eau ?

Emergen Research a segmenté le marché mondial des produits chimiques de traitement de l’eau sur la base du produit, de l’utilisateur final, de l’application et de la région :

perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2017-2027) biocides et désinfectants coagulants et floculants pH et ajusteur et adoucissant tartre et corrosion Inhibiteurs Agents anti-mousse Autres

Perspectives de l’utilisateur final (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Pétrole et gaz municipale Énergie Exploitation minière et traitement des minéraux Aliments et boissons Fabrication de produits chimiques Pâtes et papiers Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Chaudière Traitement de l’eau brute refroidissement Dessalement de l’eau de eaux usées Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, en milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord S. Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM MEA Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Reste de la MEA



Contactez-nous :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-water-treatment-chemicals-market

Marché des matériaux composites sans pilote : – https://www.emergenresearch.com/industry-report/unmanned-composite-materials-market

Marché des armes de sport :-https://www.emergenresearch.com/industry-report/sports-guns-market

Marché de la sécurité routière :-https://www.emergenresearch.com/industry-report/road-safety-market

Marché du furanoate de polyéthylène : – https://www.emergenresearch.com/industry-report/polyethylene-furanoate-market

Marché de la calcite :- https://www.emergenresearch.com/industry-report/calcite-market

Industrie du coke d’aiguille :-https://www.emergenresearch.com/industry-report/needle-coke-market

Marché des munitions :- https://www.emergenresearch.com/industry-report/ammunition-market

Marché de l’isolation acoustique : – https://www.emergenresearch.com/industry-report/acoustic-insulation-market

Impression 3D Métallurgie :- https://www.emergenresearch.com/industry-report/3d-printing-metal-market