Tendances de l’industrie des métaux amorphes, revenus, acteurs clés, croissance, part et prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des métaux amorphes a atteint 985,4 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 8,8% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le besoin croissant d’une bonne conductivité thermique et le besoin croissant d’une résistance élevée à la corrosion devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2028. En outre, le besoin croissant de métaux amorphes pour la résistance aux rayures stimulera la croissance des revenus du marché. La corrosion et l’abrasion des métaux utilisés dans la construction de bâtiments sont des problèmes majeurs dans tous les pays, et de meilleures substitutions sont nécessaires de toute urgence pour résoudre ce problème. La corrosion des métaux peut être problématique car elle peut affecter la structure et la résistance du bâtiment. Les métaux amorphes apportent une bonne solution à ce problème. Les métaux amorphes ont de nombreuses propriétés utiles et sont plus durs que les métaux cristallins car ils ont une limite d’élasticité à la traction élevée et une ductilité moindre que les alliages cristallins, ce qui permet aux métaux de résister plus efficacement aux dommages physiques et aux rayures. De plus, des films métalliques amorphes sont utilisés dans divers équipements sportifs, gadgets médicaux et équipements électriques pour fournir une couche protectrice lorsque les métaux sont déposés à l’aide d’une technique d’oxygène à haute vitesse, ce qui améliore la résistance aux rayures.

Cependant, les préoccupations concernant l’influence de la résistance mécanique sur les performances du métal devraient entraver dans une certaine mesure la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport contient une analyse approfondie du marché à la lumière de l’impact actuel du COVID-19. La pandémie a affecté de manière dynamique le paysage économique mondial. Le rapport se concentre sur les tendances récentes, les principaux défis et opportunités, et les limites relatives à la pandémie en cours. Le rapport traite également de l’impact actuel et futur de l’épidémie de COVID-19.

Le rapport mondial sur les métaux amorphes est une étude panoramique du marché global des métaux amorphes publiée par Emergen Research et couvre une analyse étendue des avancées technologiques et des développements de produits dans le Marché des métaux amorphes. Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché des métaux amorphes qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie des métaux amorphes.

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des métaux amorphes est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants du secteur

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Quelques faits saillants du rapport

Le segment à base de fer devrait enregistrer un TCAC de revenus considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant de stabilité de température et de résistance à l’usure des alliages.

Le segment des procédés chimiques devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’alliages à haute résistance à la traction. Les alliages à haute résistance sont développés par différents processus chimiques tels que le dépôt physique en phase vapeur, la réaction à l’état solide, le rayonnement ionique et le refroidissement rapide.

Le marché Asie-Pacifique devrait enregistrer une part de revenus considérablement importante en raison de la forte présence des principaux acteurs du marché fournissant des métaux amorphes tels que Hitachi Metal, Ltd., Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co., Ltd., China Amorphous Technology Co., Ltd. , et Zhaojing Incorporated entre autres dans les pays de la région.

Les principales entreprises du rapport de marché sont Hitachi Metal, Ltd., Materion Corporation, Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co., Ltd., China Amorphous Technology Co., Ltd., Zhaojing Incorporated, Shijiazhuang Shenke Metal Products Co., Ltd., Federal Steel Supply, Inc., Advanced Metal Technology, Inc. (Amtech), Henan Zhongyue Amorphous New Materials Co., Ltd. et Junhua Technology Co., Ltd.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/amorphous-metals-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial des métaux amorphes en fonction du type, du processus, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Millions, Volume, Tonnes ; 2018-2028) À base de fer À base de cobalt Autres

perspectives de processus (Revenus, millions USD, volume, tonnes ; 2018-2028) Procédés chimiques Processus physiques Autres

perspectives d’application (Revenus, millions USD, volume, tonnes ; 2018- Amérique Nord S _ _

_ _ _ _ _

_ du _K. Canada Mexique Europe Allemagne France Italie Espagne Asie Benelux Reste de l’Europe -Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste MEA



