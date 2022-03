Tendances de l’industrie des bioplastiques, revenus, acteurs clés, croissance, part et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des bioplastiques devrait représenter 25,27 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des bioplastiques connaît une croissance rapide en raison de sa demande croissante d’applications d’utilisation finale, telles que l’emballage, le textile, l’automobile et les transports, les biens de consommation, l’agriculture, le bâtiment et la construction. En outre, les initiatives gouvernementales de soutien et l’offre de subventions pour promouvoir la croissance des bioplastiques stimulent la croissance du marché. En 2018, le ministère japonais de l’Environnement a annoncé l’inclusion de 45,0 millions USD/5,0 milliards JPY dans le budget de l’exercice 2019 pour le développement de produits fabriqués à partir de bioplastiques et l’octroi de subventions aux entreprises qui fabriquent des substituts de papier au plastique.

L’accent croissant mis sur la gestion des déchets et la durabilité est un facteur important qui stimule la croissance du marché. La gestion des déchets est un défi majeur répandu dans le monde entier. Des efforts sont déployés pour promouvoir l’utilisation des bioplastiques, offrant des opportunités dans les déchets urbains (UW) en tant que nouvelle source de matières premières visant la durabilité environnementale et la production de biocarburants. Quelques avantages des bioplastiques comprennent une empreinte carbone réduite, une consommation réduite de sources non renouvelables, des économies d’énergie lors de la production, une diminution des déchets non biodégradables responsables de la pollution de l’environnement et l’absence de tout produit chimique pouvant présenter un risque pour la santé et donc adapté. pour l’emballage alimentaire en gardant la saveur et l’odeur intactes.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des bioplastiques. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché des bioplastiques.

Des informations précieuses sur le marché :

le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial des bioplastiques.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des bioplastiques qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. En outre, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché des bioplastiques.

Principaux faits saillants du rapport

En février 2018, Teijin Ltd. a annoncé le développement d’un film formable, résistant à l’essence et produit à partir du bioplastique PLA NEXT® pour remplacer le chromage, adopté par Honda Lock Mfg. Co., Ltd. pour une utilisation dans les poignées de porte non conductrices dotées de systèmes d’entrée intelligents.

Les bioplastiques non biodégradables ont contribué à une plus grande part de marché d’environ 60,0 % en 2019, en raison de leur utilisation généralisée attribuée à leur faible coût, leur durabilité et leur polyvalence. L’acide polylactique (PLA) est le bioplastique non biodégradable le plus utilisé.

Le furanoate de polyéthylène (PEF), un bioplastique biodégradable, est actuellement en cours de développement et devrait être disponible dans le commerce d’ici 2023.

Les principaux participants sont BASF SE, NatureWorks, Biome Plastics, Braskem, Biotec, Total Corbion, Plantic Technologies, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Novamont SPA et Toray Industries, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des bioplastiques sur la base du type, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027 ) biodégradable (PBAT) Polybutylène succinate (PBS) Acide polylactique (PLA) Polyhydroxyalcanoate (PHA) Mélanges d’amidon Autres



non biodégradable (PE) Polyamide (PA) Polyéthylène téréphtalate (PET) Polytriméthylène téréphtalate (PTT) Polypropylène (PP) Autres



Perspectives des canaux de distribution (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) en ligne hors



(Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Emballage Textile Automobile et transport Biens de consommation Agriculture Bâtiment et construction Autres



Perspectives régionales (Revenus, milliards USD ; 2017- 2027) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM MEA Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Reste de la MEA



