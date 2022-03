Tendances de l’industrie des armes de sport, revenus, acteurs clés, croissance, part et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial des armes de sport devrait valoir 3,46 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant la croissance du marché comprennent l’adoption croissante des pistolets de sport à des fins d’entraînement, l’augmentation des événements sportifs qui incluent des jeux de tir, l’intérêt croissant pour la chasse et l’applicabilité des pistolets de sport à un usage non létal, pour n’en nommer que quelques-uns.

En outre, la forte augmentation des conflits transfrontaliers qui limitent l’utilisation des armes à feu, l’adoption croissante des armes de sport pour l’autodéfense non mortelle sont quelques-unes des raisons supplémentaires de la croissance remarquable du marché. En outre, la réduction des coûts de fabrication des pistolets à l’aide de mécanismes d’impression 3D, la demande croissante de pistolets intelligents et l’utilisation croissante du polymère dans l’industrie de l’armement sont quelques-uns des facteurs subordonnés propulsant le marché qui créent une énorme percée dans la croissance du marché. .

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Armes de sport et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Le rapport met en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des armes de sport. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché des pistolets de sport.

Aperçu du marché :

Le rapport de recherche sur le marché des pistolets de sport est formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies ainsi que d’une analyse qualitative et quantitative des aspects vitaux du marché. Les données pertinentes sont ensuite validées et vérifiées par les professionnels de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations plus approfondies sur le scénario de marché global de la sphère commerciale Armes de sport.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des armes de sport est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Armes de sport. L’analyse sectorielle aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

qu’en août 2020, American Outdoor Brands, Inc. a achevé sa scission de la société nommée Smith & Wesson Brands, Inc. American Outdoor Brands, Inc. a annoncé qu’elle commencerait à négocier de manière indépendante et qu’elle développerait son activité Sports Guns via la plate-forme de commerce électronique.

Le sous-segment des polymères connaît une croissance avec le TCAC le plus rapide de 6,3 % en raison de sa plus grande efficacité dans la fabrication avec des techniques d’impression 3D et de la réduction des coûts globaux avec une applicabilité plus élevée dans les sports et la chasse.

Les régions de l’Asie-Pacifique dirigées par la Chine, l’Inde, le Pakistan et la Corée du Sud et du Nord allouent un budget considérable à leurs objectifs de défense et de maintien de l’ordre. En outre, la demande remarquable pour les jeux de tir et la prolifération accrue des événements sportifs, ainsi qu’un développement économique plus élevé et l’amélioration de l’industrie manufacturière, contribuent délibérément à propulser l’application du marché.

Principaux acteurs du marché Smith & Wesson Holding Corp., Freedom Group, Orbital ATK, Sturm, Ruger, & Co., Inc., American Outdoor Brand Corporation, Thales Group, Lockheed Martin, General Dynamics Corporation, Beretta SpA et Raytheon Company , entre autres.

Questions clés du rapport :

Quel est le taux de croissance du marché des armes de sport ? Quelle est la valorisation marchande prévue de l’industrie du marché des armes de sport d’ici 2027?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de restriction du marché Armes de sport?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance de l’industrie du marché des armes de sport au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

Aux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des armes de sport sur la base du type, de l’application, du canal de distribution, des matériaux utilisés et de la région :

type de perspectives (chiffre d’affaires : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027 ) Pistolets Revolvers Fusils Mitrailleuses Fusils chasse Carabines Autres

Application Outlook (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) Formation et démonstration Sports récréatifs

Perspectives du canal de distribution (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) Pistolet Magasins Magasins d’articles de sport en ligne Autres

matériaux utilisés Perspectives (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) Acier Aluminium Polymère Autres

Perspectives régionales (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Russie Royaume-Uni Allemagne France BENELUX Asie-Pacifique Chine Japon Inde Pakistan Corée du Sud Corée du Nord Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Israël Reste MEA



