Tendances de l’industrie de la gélatine pharmaceutique, moteurs de croissance, demandes, opportunités commerciales et prévisions de la demande jusqu’en 2028

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Par Type (Type A et Type B)

Par traitement (arthrose, ostéoporose, obésité, vieillissement cutané)

Par source (collagènes naturels, autres)

Par voie d’administration (orale, autres)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques spécialisées, autres)

Par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, autres)

Principaux acteurs clés du marché :

Rousselot SAS

Groupe Weishardt

Gélatine Sterling

Solutions pharmaceutiques Catalent

Gélatines PB

Roxor LLC

Nitta Gélatine Inc

Aperçu du marché de la gélatine pharmaceutique :

La gélatine est une substance incolore, cassante et soluble dans l’eau avec un poids moléculaire élevé et une riche source de protéines qui est dérivée du collagène présent chez les animaux tels que les poissons, les moutons et les bovins. La gélatine est une matière première utilisée dans l’industrie pharmaceutique. Les capsules de gélatine protègent les ingrédients sensibles tels que l’huile de poisson de l’oxygène, de la lumière, de la contamination ou de la croissance microbienne. C’est un excipient important utilisé pour la production de capsules dures et molles ainsi que de comprimés pelliculés et effervescents. La gélatine pharmaceutique offre aux fabricants de médicaments et de suppléments un excipient polyvalent utilisé dans l’industrie depuis des décennies. Environ 90 % de toute la gélatine pharmaceutique produite est transformée en une forme pharmaceutique largement utilisée.

La flexibilité, la résistance et la cohérence croissantes de plusieurs produits, la sécurité, la stabilité et l’efficacité accrue des gélules, des gélules molles, des hémostatiques résorbables et d’autres applications étendues dans l’industrie pharmaceutique sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché de la gélatine pharmaceutique. Cependant, les préférences accrues pour l’os bovin comme alternative à la gélatine de viande de porc dans l’industrie pharmaceutique mondiale stimuleront la croissance du marché de la gélatine pharmaceutique. Mais, des facteurs tels que les restrictions de culture dans la consommation de gélatine d’origine porcine et bovine, la hausse des prix des matières premières peuvent entraver le marché mondial de la gélatine pharmaceutique.

Étendue du marché de la gélatine pharmaceutique et taille du marché

Le marché de la gélatine pharmaceutique est segmenté en fonction du type, du traitement, de la source, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de la gélatine pharmaceutique est segmenté en type A et type B

Sur la base du traitement, le marché de la gélatine pharmaceutique est segmenté en arthrose, ostéoporose, vieillissement cutané et obésité.

Sur la base de la source, le marché de la gélatine pharmaceutique est segmenté en collagènes naturels et autres.

Sur la base de la voie d’administration, le marché de la gélatine pharmaceutique est segmenté en oral et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la gélatine pharmaceutique est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la gélatine pharmaceutique a également été segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et autres.

Analyse régionale du marché Gélatine pharmaceutique:

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France , Espagne, Italie, Russie, Reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada , et Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

• MEA (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud)

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015-2020

Année de référence – 2020

Période de prévision** – 2021 à 2027 [** sauf indication contraire]

