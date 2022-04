Tendances de l’analyse du marché des munitions, croissance explosive des entreprises et facteurs dynamiques d’ici 2030

États-Unis: Le rapport sur le marché des munitions contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du Marché des munitions par région.

Le marché des munitions est évalué à environ 25 milliards USD en 2018 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 3.73 % sur la période de prévision 2019-2026.

Les munitions sont les matériaux tirés, largués, dispersés et explosés à partir de n’importe quel type d’arme. Ceux-ci sont tirés pour créer un effet drastique sur la cible et sont à la fois des armes consommables et les composants d’autres armes. L’augmentation des cas de conflits transfrontaliers a conduit à l’adoption des munitions tout au long de la période de prévision. Les tensions géopolitiques, les conflits territoriaux et les actes de terrorisme à travers le monde ont augmenté la demande de munitions pour le stockage d’artillerie pour la guerre. En outre, les services de sécurité publique et les forces de l’ordre rencontrent fréquemment des situations hostiles où ils sont contraints d’utiliser des armes à feu, ce qui devrait alimenter la demande de munitions.

L’analyse régionale du marché mondial des munitions est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Asie-Pacifique est la première région du monde en termes de part de marché en raison du nombre croissant d’attaques terroristes dans la région asiatique et de l’augmentation des dépenses des économies émergentes de la région pour les opérations de défense. En outre, les principaux pays de la région comme la Chine et l’Inde ont augmenté leurs budgets de défense et soutenu la production de munitions avancées pour les militaires. En outre, l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2019-2026.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Northrop Grumman (Orbital ATK Inc.) (États-Unis)

General Dynamics Corporation (États-Unis)

Olin Corporation (États-Unis)

BAE Systems (Royaume-Uni)

Nammo AS (Norvège)

RUAG (RUAG Ammotec) (Suisse)

Nexter (France)

Vista Outdoor Inc. (États-Unis)

Rheinmetall AG (Allemagne)

Federal Premium Munition

Hornady Manufacturing

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous :

Par application :

Défense

Militaire

Sécurité intérieure

Civil et commercial

Sportif

Chasse

Autodéfense

Autres

Par calibre :

Petit

5,56 mm

7,62

mm 12,7 mm

14,5 mm

Moyen

20

mm 25 mm

30

mm 40 mm

Grand

60

mm 81 mm

120 mm

122

mm 155 mm

Autres

Autres

Par produit :

Balles

Bombes aériennes

Grenades

Obus d’artillerie

Mortiers

Autres

Par composant :

Fusée et amorce

Propulseur

Base

Projectile et ogive

Autres

Par guidage :

guidé

Non guidé

Par létalité :

létale

Moins létale

Par région :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2016, 2017

Année de référence – 2018

Période de prévision – 2019 à 2026

Table des matières:

Aperçu du marché

Tendances clés

Méthodologie d’estimation

Hypothèse de recherche

Objectif de l’étude

Définition et portée du marché

Facteurs de marché

Opportunités de marché

Modèle à 5 forces de Porter

Analyse PEST

Évaluation des risques : impact de la COVID-19

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

